Cho cún mặc pháp phục, ngồi thiền cùng chủ: Kiểu du lịch giá tới 400.000 won (khoảng 7 triệu đồng) khiến người Hàn tranh nhau từng suất

Mỗi đợt chỉ nhận chừng 10 gia đình, có gói lên tới 400.000 won (khoảng 7 triệu đồng), vậy mà các đợt "Daengple stay" mùa thu năm nay ở Hàn Quốc đều kín chỗ từ rất sớm. Đằng sau những chú cún mặc áo lam ngồi ngay ngắn trước tượng Phật là cả một chuỗi kinh doanh đang lớn dần quanh nhu cầu "đi đâu cũng phải mang theo con".

Ngày 5/9/2026, nền tảng du lịch thú cưng Ban Life (반려생활) thông báo ba đợt "Daengple stay" (댕플스테이) sắp tới đều đã kín chỗ: chùa Gyehyangsa (tên cũ Gwaneumsa) ở thành phố Cheongju ngày 18/9, chùa Iamsa ở huyện Yeongdong ngày 2/10 và chùa Mireuksa ở huyện Jeungpyeong ngày 10/10, cả ba thuộc tỉnh Chungcheong Bắc.

Mỗi đợt chỉ nhận khoảng 10 gia đình, có loại đi về trong ngày và loại ở lại 1 đêm 2 ngày, chi phí từ 100.000 won (khoảng 1,75 triệu đồng) đến 400.000 won (khoảng 7 triệu đồng). Một số gói đã gồm bữa trưa chay ở chùa và áo chùa may riêng cho chó.

Các chú cún mặc áo chùa chụp ảnh lưu niệm trước tượng Phật trong một đợt Daengple stay. Ảnh: Ban Life

Cái tên Daengple stay là cách người Hàn ghép "daengdaengi" (댕댕이), tiếng lóng gọi cún cưng, với "templestay", chương trình lên chùa ở lại trải nghiệm đời sống nhà Phật vốn đã quen thuộc với khách du lịch. Hiểu nôm na, đây là templestay dành cho cả chủ lẫn chó.

Lịch của các bé khá kín: học phép tắc khi vào chùa, đi dạo quanh khuôn viên, ngồi uống trà nghe sư thầy trò chuyện, làm đèn hoa sen, ngồi thiền, rồi tập tư thế 108 lạy trong buổi lễ Phật. Ở các đợt tại Mireuksa, mỗi bé còn được mặc áo chùa vừa người và đeo chuỗi hạt khắc tên riêng.

Một chú cún mặc áo chùa, đeo chuỗi hạt trong đợt Daengple stay ở chùa Mireuksa. Ảnh: Yonhap TV

Tất nhiên chẳng chú cún nào lạy nổi 108 lạy, nhưng nhìn ảnh mấy bé mặc áo nâu, áo xám ngồi ngay ngắn trước tượng Phật thì khó mà nhịn cười.

Một người chủ họ Kwak, nuôi bé Pomeranian 4 tuổi, kể với Yonhap rằng cho cún mặc áo chùa rồi dắt đi dạo trong chùa thì bé như đứng đắn hẳn ra. Một người chủ họ Yoon, nuôi bé Bichon 8 tuổi, cũng thấy cún nhà mình dịu hẳn đi trong không khí tĩnh lặng của chùa.

Cún mặc áo chùa may riêng tham gia buổi ngồi thiền. Ảnh: Ban Life

Từ 79.000 won lên 400.000 won, vẫn hết chỗ

Mô hình này không tự nhiên mà có. Daengple stay ra đời tháng 5/2024 ở chùa Mireuksa, do chi nhánh Sejong - Chungbuk của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) phối hợp với chính quyền huyện Jeungpyeong và Ban Life lên kế hoạch, nhắm thẳng vào các hộ nuôi chó ở vùng thủ đô, cách đó khoảng 2 giờ xe chạy.

Theo Korea JoongAng Daily, giá vé năm đầu chỉ 79.000 won (khoảng 1,4 triệu đồng) cho 1 người và 1 chó, 159.000 won (khoảng 2,8 triệu đồng) cho 2 người và 2 chó. Vé mở bán mỗi tháng một lần trên ứng dụng và thường hết trong khoảng 30 giây. Đợt ở chùa Iamsa cuối năm 2024 hết suất trong 1 phút, còn đợt tháng 5/2025 ở Mireuksa chỉ mất 20 giây. Hai năm sau, mức giá cao nhất đã lên gấp 5 lần, kèm thêm gói lưu trú qua đêm, mà suất vẫn không đủ để bán.

Chú chó Bori mặc áo chùa, đeo chuỗi hạt và đội mũ hình đèn hoa sen ở chùa Mireuksa. Ảnh: Yim Seung-hye / Korea JoongAng Daily

Phần khó nhất của mô hình nằm ở chỗ xin được cửa chùa. Theo BTN, Ban Life mất 3 năm mới tìm được ngôi chùa đồng ý cho chó vào, trong khi Hàn Quốc có khoảng 20.000 ngôi chùa nhưng nơi thoải mái cho thú cưng ra vào thì cực hiếm. Người mở được cánh cửa ấy là sư Jeong-gak, trụ trì Mireuksa, người có chú chó Hwaeom được nhận nuôi từ cảnh lang thang. "Mọi sinh mệnh đều bình đẳng và quý giá, chùa nên mở cửa không chỉ cho con người mà cho tất cả chúng sinh", sư nói với Korea JoongAng Daily.

Sư Jeong-gak, trụ trì chùa Mireuksa, ngồi cùng các chú cún tham gia chương trình. Ảnh: Yim Seung-hye / Korea JoongAng Daily

Với chính quyền địa phương, đây là một bài toán du lịch có lời. Những huyện như Jeungpyeong hay Yeongdong vốn không nằm trên bản đồ du lịch đại chúng, nhưng chủ nuôi chó lại là nhóm khách sẵn sàng chi tiền và khó tìm chỗ chơi. Phần lớn điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn vẫn treo biển cấm thú cưng, nên một nơi đón cả "con" lẫn chủ tự nhiên thành của hiếm. KTO từng nói sẽ mở rộng mô hình ra các địa phương khác, và thành phố Cheongju đã tự tổ chức Daengple stay từ tháng 5 năm nay trước khi mở thêm các đợt tháng 9, tháng 10.

Cơn sốt kéo theo cả một chuỗi hàng hóa

Khi chùa thành điểm đến của "con sen", những thứ xung quanh cũng bắt đầu ra tiền. Áo chùa cho chó giờ là một mặt hàng riêng trên thị trường, chia size từ chó nhỏ đến chó lớn, dùng chất liệu thân thiện với thú cưng.

Buổi uống trà cùng sư thầy và bữa trưa chay trong chương trình. Ảnh: Ban Life

Khu nghỉ dưỡng Sono Pet Club & Resort ngày 29/8 mở lớp nấu món chay nhà chùa cùng một thương hiệu đồ ăn thú cưng: chủ tự tay nấu món chay, còn cún được ăn thực đơn "ghép đôi" làm từ chính nguyên liệu của món ăn ấy. Hội chợ Văn hóa Phật giáo Hàn Quốc 2026 tổ chức tại trung tâm triển lãm EXCO Daegu từ ngày 11 đến 14/6 lần đầu tiên có chương trình thân thiện với thú cưng, ai dắt theo thú cưng được vào cửa miễn phí, kèm gian hàng đồ ăn vặt làm từ rau củ cho các bé.

Theo nhà phê bình văn hóa đại chúng Kim Heon-sik, đạo Phật vốn coi trọng sự sống nên khá cởi mở với văn hóa nuôi thú cưng, và vai trò của nhà chùa sẽ còn quan trọng hơn trong các vấn đề phúc lợi động vật, chó bị bỏ rơi. Với khoảng 15 triệu người nuôi thú cưng ở Hàn Quốc, nhu cầu được ở bên "con" cả trong những chuyến đi đã đủ lớn để thành một thị trường.

Một chú cún ngủ say bên chiếc đèn hoa sen trong đợt Daengple stay. Ảnh: Yonhap TV

Nhưng có lẽ thứ khiến người ta tranh nhau từng suất không hẳn là bộ áo chùa hay chuỗi hạt khắc tên. Một người tham gia đợt tháng 11/2025 ở Mireuksa kể rằng đi bộ và ngồi thiền cùng chó trong ngôi chùa yên tĩnh khiến lòng nhẹ hẳn. Một ngày thong thả giữa núi rừng mà không phải để "đứa con" bốn chân ở nhà một mình, đó mới là thứ người ta sẵn lòng trả tiền.