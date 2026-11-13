Tổng thống Mỹ Trump thấy buồn vì bê bối của tỷ phú Jensen Huang

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi vụ bê bối liên quan đến tỷ phú Jensen Huang - người hiện đã rời ghế Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia - là một sự việc “đáng buồn”, chỉ vài giờ sau khi công ty sản xuất chip này thông báo về việc ông Huang từ chức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu CEO Nvidia Jensen Huang có mối quan hệ thân thiết. (Ảnh: Getty Images)

Trong một cuộc phỏng vấn với Hugh Hewitt của kênh Salem News Channel, khi được hỏi về Trung Quốc và trí tuệ nhân tạo (AI), ông Trump đã chủ động nhắc đến ông Jensen Huang.

“Mức độ quan trọng của SI - tức siêu trí tuệ (super intelligence) - thực sự vượt xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng”, ông Trump nói. Ông cũng nhắc lại quan điểm cho rằng bản thân có khả năng thấu hiểu về AI, nhờ có một người chú từng giảng dạy tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Ông nói thêm rằng chú của mình từng nhận được giải thưởng khoa học giống như giải thưởng mà ông mới trao cho tỷ phú Elon Musk cùng các nhà lãnh đạo công nghệ khác, trong đó có Jensen Huang.

“Chuyện xảy ra với ông ấy thật tồi tệ, thật đáng buồn khi thấy điều đó”, tổng thống chia sẻ về bê bối liên quan đến ông Huang.

Hội đồng quản trị Nvidia hôm 12/11 cho biết ông Huang đã từ chức sau 33 năm gắn bó với công ty do chính ông sáng lập.

Trong phần sau của cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng nhắc lại quan điểm quen thuộc của mình rằng: trong khi phía Trung Quốc được cho là thường xuyên do thám Mỹ, thì Mỹ cũng thực hiện các hoạt động do thám ngược lại Trung Quốc.

“Bạn biết đấy, đây không phải là chuyện một chiều. Có người nói: Ồ, họ đang nghe lén điện thoại của chúng ta. Tôi đáp: Đúng vậy, chúng ta cũng đang nghe lén điện thoại của họ đấy thôi”, ông Trump nói. “Tôi chỉ không muốn họ nghĩ rằng chúng ta là những người ngây thơ, chẳng biết gì về những gì đang diễn ra”.

Cùng ngày, Tổng thống Trump đã kêu gọi cựu CEO Apple - Tim Cook - tiếp quản vị trí lãnh đạo tại Nvidia.

“Giờ đây, khi CEO Nvidia Jensen Huang - một người xuất sắc - đã từ chức, chỉ có một người duy nhất có thể thay thế ông ấy, đó chính là Tim Cook của Apple”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social. “Một huyền thoại thay thế một huyền thoại!”.

Ông Trump thường xuyên dành lời khen ngợi cho ông Cook, bất chấp những căng thẳng đôi lúc vẫn nảy sinh giữa hai người. Ông Cook đã rời ghế CEO Apple vào đầu năm nay, nhưng vẫn giữ vai trò chủ tịch điều hành tại công ty. Ông cũng chưa từng bày tỏ sự quan tâm công khai nào đến việc làm việc tại Nvidia.

Trong khi đó, ông Jensen Huang từng là một trong những cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Donald Trump về chính sách trí tuệ nhân tạo. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ việc nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu chip tiên tiến của Mỹ ra thế giới, bao gồm cả Trung Quốc. Lập luận của ông là việc biến công nghệ Mỹ thành tiêu chuẩn toàn cầu sẽ có lợi cho năng lực cạnh tranh và an ninh quốc gia của Mỹ.

Ngược lại, những người phản đối quan điểm này cho rằng việc bán chip tiên tiến cho Trung Quốc có thể giúp Bắc Kinh huấn luyện các mô hình AI tiên tiến - những mô hình mà về lâu dài có thể gây hại cho Mỹ. Quan điểm này hiện đang được một số nghị sĩ đảng Dân chủ thúc đẩy mạnh mẽ hơn sau khi bê bối liên quan đến ông Huang bị phanh phui.

Theo David Bader - giáo sư tại Viện Công nghệ New Jersey, tình hình hiện tại gần như loại bỏ khả năng ông Trump có thể đề xuất nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động bán chip để đổi lấy những nhượng bộ khác, trong cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào cuối tháng này.

Hơn nữa, điều này có thể dẫn đến các hạn chế bổ sung đối với việc bán chip cho Trung Quốc. Heather West - người đứng đầu bộ phận địa công nghệ tại Eurasia Group - nhận định: “Rất có khả năng chúng ta sẽ thấy các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với hoạt động bán chip cho Trung Quốc. Lý do đơn giản là vì hiện nay, tất cả các bên liên quan từ phía chính phủ Mỹ đều muốn chứng tỏ rằng họ đang thực hiện công việc của mình một cách nghiêm túc, nhất là trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin về các thỏa hiệp tiềm ẩn, khả năng tham nhũng hoặc việc né tránh các cuộc điều tra”.

Điều này có thể gây tổn hại đến hoạt động kinh doanh của Nvidia và các nhà sản xuất chip khác của Mỹ.

Ông Huang không phải là người duy nhất lập luận rằng việc bán chip cho Trung Quốc - đồng thời biến công nghệ Mỹ thành tiêu chuẩn trên toàn cầu - xét về lâu dài sẽ mang lại lợi ích cho an ninh nước Mỹ. Theo ông David Bader, các chính sách siết xuất khẩu của Mỹ đã “thúc đẩy Trung Quốc tạo ra các công nghệ nội địa”, những công nghệ mà về sau có thể cạnh tranh với chính công nghệ Mỹ trên thị trường quốc tế.

Dù vậy, bà West cho rằng tình hình này khó có khả năng gây ra sự gián đoạn hoàn toàn đối với mối quan hệ thương mại Mỹ - Trung hiện nay. Bà nhận định: “Cả ông Trump và ông Tập đều rất chú trọng vào việc duy trì sự ổn định”.