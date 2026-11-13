Phát hiện 1 cặp đôi nam nữ tử vong trong chiếc ô tô đang nổ máy vào khoảng 5 giờ sáng

Vụ việc vừa xảy ra tại thành phố Chicago của Mỹ khiến các nhân chứng bàng hoàng.

Mới đây, một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại thành phố Chicago của Mỹ, khi một người đàn ông và một phụ nữ được phát hiện trong tình trạng tử vong trong một chiếc ô tô vẫn đang nổ máy tại một nhà để xe ở khu Gage Park.

Thông tin được đăng tải trên tờ CBS News dẫn lời cảnh sát Chicago đã cho biết, hai nạn nhân đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong khi đang ngồi bên trong một chiếc xe vẫn đang nổ máy ở khu vực phía Tây Nam thành phố vào sáng sớm ngày Chủ nhật, 8/11 vừa qua.

Theo cảnh sát, người đàn ông 37 tuổi và người phụ nữ 39 tuổi được phát hiện trong tình trạng không còn phản ứng tại một nhà để xe nằm trên dãy nhà 2300 đường West 51st, thuộc khu phố Gage Park, vào khoảng 4 giờ 45 phút sáng.

Cảnh sát cho biết cả hai được xác định đã tử vong tại hiện trường và trên cơ thể không có dấu hiệu thương tích.

Văn phòng Giám định Y khoa Quận Cook xác định danh tính người đàn ông là Omar Fernando Ortiz, 37 tuổi. Danh tính người phụ nữ hiện chưa được công bố và cũng chưa rõ mối quan hệ giữa 2 nạn nhân.

Cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc trong khi chờ kết quả khám nghiệm tử thi và cơ quan chức năng chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết.

2 người tử vong trong ô tô tại Thái Lan

Được biết, những vụ tử vong trong xe ô tô không phải là hiếm. Vào tháng 7 năm nay, một sự việc tương tự cũng đã xảy ra tại Thái Lan khiến 2 người thiệt mạng.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, vụ việc được phát hiện vào thứ Bảy, mồng 4/7 tại quận Phasi Charoen của thủ đô Bangkok. Theo đó, người dân ngó vào trong một chiếc xe ô tô thì thấy có 2 người bất tỉnh và tình trạng của họ khiến các nhân chứng cảm thấy vô cùng bối rối nên đã vội báo cảnh sát.

Sau khi đến hiện trường là hẻm Soi Bang Waek 15, cảnh sát phát hiện thi thể của một người đàn ông 45 tuổi và một phụ nữ 27 tuổi bên trong chiếc xe sedan màu xám đỗ tại đây.

Cơ quan chức năng không công bố danh tính của hai nạn nhân. Người đàn ông được tìm thấy ở ghế lái, trong khi người phụ nữ ngồi ở ghế phụ phía trước. Cảnh sát cho biết có dấu hiệu cho thấy hai người đã quan hệ tình dục trước khi tử vong, do người đàn ông vẫn đang đeo bao cao su.

Người dân địa phương cho biết chiếc xe đã đến nơi vào khoảng 2 giờ sáng. Sau đó cùng ngày, những người lái xe khác đã cố gắng yêu cầu tài xế di chuyển xe vì nó gây cản trở lối đi trong con hẻm hẹp, nhưng không nhận được phản hồi nào.

Các nhân chứng cho biết động cơ chiếc xe vẫn nổ máy cho đến khoảng 5 giờ sáng. Những người dân lo ngại đã đến kiểm tra kỹ hơn chiếc xe trước khi gọi cho lực lượng cứu hộ. Nhân viên cứu hộ đã cạy cửa xe và xác nhận cả hai người bên trong đều đã tử vong và nguyên nhân tử vong là do suy hô hấp và tuần hoàn.

Theo các chuyên gia, việc bật điều hòa ô tô rồi đóng kín cửa ngủ bên trong là hành vi cực kỳ nguy hiểm, có thể gây ngộ độc, ngạt khí, khiến nạn nhân tử vong chỉ sau vài giờ.

Vì khi xe đỗ một chỗ và nổ máy, hệ thống xả thải ra một lượng lớn khí CO. Do không có gió đối lưu, khí độc này sẽ lọt qua các khe hở ở gầm xe, hệ thống điều hòa hoặc gioăng cửa để đi vào bên trong cabin. CO là khí không màu, không mùi, không vị, khi hít phải sẽ chiếm chỗ của Oxy trong máu, khiến não bộ và các cơ quan mất Oxy, làm nạn nhân lịm dần đi và tử vong mà không hề hay biết.

Cabin xe ô tô là một không gian rất nhỏ và kín. Nếu bật điều hòa chế độ lấy gió trong, lượng Oxy trong xe sẽ bị tiêu hao nhanh chóng bởi quá trình hô hấp của người ngủ, trong khi lượng CO₂ tăng cao, dẫn đến tình trạng ngạt thở.

Nhiều người nghĩ lấy gió ngoài sẽ có Oxy và sẽ an toàn, nhưng thực chất, nếu xe đỗ một chỗ, hệ thống điều hòa sẽ hút ngay khí xả (chứa nồng độ CO cực cao) từ ống xả của chính chiếc xe đó vào trong cabin.

Ngoài ra, khi xe hết xăng, động cơ ngừng hoạt động, hệ thống điều hòa cũng tắt. Lúc này cabin trở thành một chiếc "hộp kín" không có thông gió, nhiệt độ trong xe sẽ tăng vọt hoặc giảm sâu, khiến người bên trong bị ngạt Oxy hoặc sốc nhiệt.

(Theo CBS News)