Nghi phạm nổ súng gần Nhà Trắng là bác sĩ, hé lộ gây chú ý

Theo cảnh sát Washington DC, nghi phạm trong vụ xả súng xảy ra gần Nhà Trắng được xác định là Matt Lambert (55 tuổi), bác sĩ gây mê.

Hôm 12/11 (giờ địa phương), vụ xả súng xảy ra tại khu Logan Circle ở thủ đô Washington của Mỹ, cách Nhà Trắng khoảng 1,5 km khiến lực lượng cảnh sát tại thủ đô Mỹ phải triển khai quy mô lớn. Nghi phạm được xác định Matt Lambert (55 tuổi), là bác sĩ cấp cứu và từng vướng vào tranh chấp kéo dài với ban quản lý khu căn hộ nơi ông sở hữu một căn hộ, liên quan đến công tác bảo trì.

“Chúng tôi tìm thấy 4 người bị bắn tại hiện trường, đưa đi cấp cứu. Một người tử vong tại chỗ”, quyền Cảnh sát trưởng Washington Jeffery Carroll thông tin.

Có thể nhìn thấy những viên gạch cháy xém ở phía trên bên phải, sau khi có báo cáo về vụ xả súng gần Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Theo CNN, Lambert bắn thiệt mạng quản lý tòa nhà tại phòng tập gym gắn liền với khu căn hộ ở khu Logan Circle rồi cố thủ trong căn hộ của mình ở tầng 7. Sau đó, hắn ta tiếp tục nổ súng từ ban công nhằm vào những người bên dưới khiến 4 người bị thương.

Ông Carroll thông tin thêm tay súng bắn qua cửa căn hộ về phía cảnh sát trước khi tự sát ít nhất 2 lần. Nghi phạm được xác nhận tử vong tại hiện trường.

“Cách đây ít phút, trong khi đang liên lạc với kẻ xả súng, các sĩ quan nghe thấy tiếng súng. Để đáp trả, các sĩ quan phá cửa xông vào căn hộ. Khi vào được bên trong, họ thấy nghi phạm bị trúng đạn”, ông Carroll cho hay.

Nhân chứng Victoria Stafford cho biết khi đang tham gia một lớp yoga tại phòng tập thể dục ở khu Logan Circle, cô bất ngờ nghe thấy “tiếng động cực lớn” khoảng 45 phút sau khi buổi tập bắt đầu. Ban đầu, cô nghĩ âm thanh phát ra từ những quả tạ nặng, nhưng huấn luyện viên nhanh chóng cho dừng buổi tập và yêu cầu mọi người bỏ lại đồ đạc.

Do không mang theo điện thoại, Stafford cố gắng dùng đồng hồ thông minh để nhắn tin cho bạn bè và người thân. Cô thậm chí còn nhìn thấy người đàn ông nằm bất tỉnh trên sàn, bên cạnh là vũng máu.

Vết đạn bắn ở hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: Getty)

Tương tự, James Spellman kể có khoảng 50 người ở phòng gym khi sự việc xảy ra. “Chỉ vài giây sau, một người đàn ông ngã xuống đất và vũng máu chảy ra. Một thành viên tại phòng tập chạy đến giúp, nhưng phát hiện nạn nhân đã chết vì trúng đạn vào cổ”, Spellman nói.

Theo hồ sơ bất động sản, Lambert mua căn hộ rộng 111,48 m² với giá hơn 1 triệu USD vào năm 2016. Căn hộ của ông bị hư hại do “nghi ngờ bị thấm nước, nấm mốc và tích tụ độ ẩm đáng kể” gây ra bởi công việc cải tạo mặt tiền tòa nhà bắt đầu từ năm 2023.

Đến tháng 9/2024, căn hộ bắt đầu có dấu hiệu hư hại do nước, nhưng ban quản lý chung cư phủ nhận sự hiện diện của nấm mốc và “phớt lờ những khiếu nại rất thực tế của nguyên đơn về nấm mốc”. Tính đến tháng 5, Lambert chi hơn 290.000 USD để điều tra và khắc phục thiệt hại.

Luật sư từng đại diện cho Lambert trong vụ kiện chống lại ban quản lý chung cư mô tả thân chủ của mình là người điềm tĩnh, tận tâm và không bạo lực. Đồng thời, bày tỏ bất ngờ trước việc Lambert phải chịu trách nhiệm về vụ nổ súng.