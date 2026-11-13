Đám tang đang diễn ra, hình Quan Âm bất ngờ xuất hiện trên bầu trời, điều xảy ra sau đó gây tranh luận

Điều gì thực sự diễn ra trong đám tang khiến nhiều người vừa ngạc nhiên vừa tranh cãi?

Đám tang vốn là nghi lễ trang nghiêm, nhưng một video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc đầu tháng 11 lại khiến nhiều người không khỏi sửng sốt. Giữa lúc buổi tiễn biệt đang diễn ra vào ban đêm, người thân bất ngờ chứng kiến một hình ảnh phát sáng bay lên trên bầu trời, tạo nên khung cảnh lạ lùng chưa từng thấy với không ít người.

Theo South China Morning Post (SCMP), đoạn video đang thu hút sự chú ý cho thấy một mô hình Quan Âm phát sáng được đưa lên không trung bằng thiết bị bay, bên cạnh là một thiết bị khác được tạo hình giống chim hạc. Hai thiết bị này cùng xuất hiện trong một nghi thức tiễn đưa người đã khuất, tái hiện hình ảnh quen thuộc trong quan niệm dân gian Trung Quốc về việc người mất "cưỡi hạc về cõi Tây phương".

Đám tang gây xôn xao vì công nghệ xuất hiện trong nghi thức tiễn biệt

Trong video, hàng chục người thân đứng trong một sân rộng ở vùng nông thôn để dự lễ tang của một cụ ông. Khi buổi lễ diễn ra, mô hình Quan Âm phát sáng dần bay lên, đi cùng là mô hình chim hạc. Cùng lúc đó, một giọng nữ vang lên từ thiết bị bay với nội dung tiễn biệt, cầu chúc người ở lại bình an và thông báo đã đến lúc nói lời chia tay.

Khi hai thiết bị bay rời khỏi khu vực tổ chức đám tang, nền nhạc Phật giáo cũng được phát lên, khiến toàn bộ khung cảnh vừa mang màu sắc tâm linh, vừa tạo cảm giác rất khác lạ vì yếu tố công nghệ can thiệp quá rõ vào một nghi thức vốn mang tính truyền thống.

SCMP cho biết chưa xác định được chính xác lễ tang này diễn ra ở đâu. Tuy nhiên, video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Một bộ phận người xem cho rằng đây là ý tưởng sáng tạo, giúp gia đình có thêm cách tiễn biệt người thân theo hướng đặc biệt hơn. Một số người khác lại thấy cách làm này quá phô trương, thậm chí khiến không khí nghiêm trang của đám tang trở nên kỳ lạ và có phần khôi hài.

Điều gây tranh luận nhiều nhất không nằm ở việc có nên dùng công nghệ hay không, mà ở câu hỏi: ranh giới nào là phù hợp giữa truyền thống và những dịch vụ tang lễ hiện đại?

Theo các nguồn trong ngành được SCMP dẫn lại, chi phí thuê một thiết bị bay dạng này vào khoảng 5.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 17 triệu đồng theo tỷ giá tham khảo. Nếu sử dụng cả hai thiết bị cùng lúc, mức giá có thể lên tới 10.000 nhân dân tệ, tức hơn 35 triệu đồng.

Con số này khiến nhiều người bất ngờ, bởi mức giá không hề rẻ. Dù vậy, xét trong bối cảnh tại Trung Quốc, nơi một số nghi thức tang lễ truyền thống như mời người làm lễ hoặc thực hiện các nghi thức tôn giáo cũng có thể tiêu tốn từ 2.000 đến 10.000 nhân dân tệ, dịch vụ "tiễn biệt bằng drone" không phải là lựa chọn quá xa lạ với những gia đình muốn tạo dấu ấn riêng cho buổi đưa tiễn.

SCMP nhận định đây là một ví dụ cho thấy ngành tang lễ tại Trung Quốc đang có những thay đổi đáng chú ý khi công nghệ bắt đầu len vào những nghi thức vốn được xem là trang nghiêm và bảo thủ. Ngoài dịch vụ này, thị trường Trung Quốc gần đây còn xuất hiện nhiều mô hình sử dụng AI trong đời sống như xem bói bằng AI hay mô phỏng tình huống tranh cãi để luyện giao tiếp.

Dù còn nhiều tranh cãi, đoạn video vẫn cho thấy nhu cầu cá nhân hóa nghi thức tiễn biệt đang ngày càng rõ nét. Với một số gia đình, đây có thể là cách thể hiện tình cảm cuối cùng dành cho người đã khuất. Nhưng với không ít người khác, đám tang vẫn cần giữ sự giản dị và trang nghiêm, thay vì biến thành một màn trình diễn gây chú ý.

Từ một đoạn video ngắn, câu chuyện này đang mở ra cuộc tranh luận lớn hơn về cách con người đối xử với những nghi thức truyền thống trong thời đại công nghệ: nên giữ nguyên những giá trị cũ, hay chấp nhận để những hình thức mới bước vào cả những khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đời người.

Theo SCMP, Sing Tao Headline, UDN