Tình báo Mỹ chưa hiểu rõ vai trò của Alice Huang trong bê bối của tỷ phú Jensen Huang

Cộng đồng tình báo Mỹ vẫn đang tìm cách làm rõ mối quan hệ giữa nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang, người từng có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với tỷ phú Jensen Huang.

Còn nhiều điều chưa rõ về nhân thân và vai trò của bà Alice Huang trong bê bối của tỷ phú Jensen Huang

Nhiều nguồn tin nói với CNN rằng những thông tin tình báo thu thập được về người phụ nữ này cho đến nay chưa đủ để chứng minh bà hoạt động như một điệp viên.

Theo CNN, các quan chức Mỹ vẫn bất đồng về tính thuyết phục của những bằng chứng cho thấy Alice Huang được Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS) – cơ quan có chức năng tương đương CIA của Mỹ – tuyển mộ để theo dõi ông Jensen Huang, và qua đó thu thập thông tin về các nhà hoạch định chính sách của Mỹ.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã điều tra mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông Huang trong ít nhất 1 năm qua. Tuy nhiên, ngày 12/11, Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche nói rằng vẫn chưa có bất kỳ “kết luận nào được Bộ Tư pháp, cá nhân tôi hay Giám đốc FBI Patel đưa ra về việc bà ấy thực sự là ai hoặc không phải là ai”.

Một số quan chức tại Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia (ODNI), trong đó có những người thân cận với Giám đốc Jay Clayton, cho rằng việc mô tả Alice Huang là một điệp viên Trung Quốc không hoàn toàn chính xác và đã bị đẩy đi quá xa, các nguồn tin nói với CNN.

Các quan chức tại CIA cũng cho rằng những thông tin tình báo thu thập được về Alice Huang cho đến nay, bao gồm cả các liên lạc nghe lén, chưa đủ chứng minh bà cố ý chuyển thông tin về cho Bắc Kinh.

Dù vậy, một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump nói với CNN rằng thật khó tin nếu cho rằng bà không hoạt động với tư cách đặc vụ của chính phủ Trung Quốc, đơn giản bởi bà là một nữ doanh nhân Trung Quốc thành đạt, có quan hệ làm ăn với một trong những công ty quyền lực nhất nước Mỹ.

Theo luật an ninh quốc gia Trung Quốc, công dân nước này có nghĩa vụ phải hỗ trợ thu thập thông tin tình báo cho chính phủ.

Ngay cả khi Alice Huang chưa thực hiện việc đó, một số quan chức Mỹ vẫn cho rằng bà rõ ràng là một nguy cơ đối với hoạt động phản gián, với mức độ tiếp cận ông Jensen Huang như vậy, cũng như gián tiếp với Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, những người khác cho rằng việc quá tập trung vào mối quan hệ giữa bà Huang với chính phủ Trung Quốc đã khiến dư luận bỏ qua những câu hỏi lớn hơn về thất bại của chính phủ Mỹ trong việc ngăn chặn công nghệ tiên tiến, có ý nghĩa sống còn đối với cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI), bị tuồn sang Trung Quốc.

Công ty Megaspeed có trụ sở tại Singapore của Alice Huang là một khách hàng mua chip NVIDIA quy mô lớn.

Bộ Tư pháp và Bộ Thương mại Mỹ đã bắt đầu điều tra công ty này từ năm 2024. Cuộc điều tra là một phần trong chiến dịch điều tra rộng hơn nhằm vào mạng lưới các công ty bình phong nước ngoài bị nghi ngờ chuyển hướng các lô chip Nvidia thuộc diện hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc, một người được cung cấp thông tin về cuộc điều tra cho biết.

Nhiều dấu hỏi

Hiện nay, bên trong Nhà Trắng đang xuất hiện những câu hỏi tại sao Bộ Thương mại không đưa Megaspeed vào “Danh sách hạn chế” (Entity List) - gồm những công ty có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia hoặc lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ, ít nhất là trong thời gian cuộc điều tra đang diễn ra.

“Một chiến dịch tình báo không cần thiết phải diễn ra để đạt được kết quả đó”, một cựu quan chức Bộ Thương mại nói với CNN, đồng thời lưu ý rằng ông Jensen Huang từng công khai vận động Mỹ bán thêm chip cho Trung Quốc.

Ông Jensen Huang đã từ chức CEO của Nvidia hôm 12/11, khi bê bối tình ái của ông ngày càng nghiêm trọng.

Hạ nghị sĩ Dân chủ Jim Himes, thành viên cấp cao nhất của đảng Dân chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, nói với Politico rằng ông rời khỏi một buổi báo cáo mật với các quan chức tình báo cấp cao hồi đầu tuần mà vẫn chưa hiểu rõ bản chất mối quan hệ giữa Alice Huang và chính phủ Trung Quốc.

“Rốt cuộc, mối quan hệ giữa Alice Huang và người Trung Quốc là gì? Chúng ta biết những gì về việc thông tin hoặc ảnh hưởng đã được trao đổi? Bởi vì ít nhất là cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa biết”, ông Himes nói.

Năm ngoái, khi tình báo Mỹ lần đầu phát hiện mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang, các quan chức trên khắp chính phủ Mỹ lập tức muốn tìm hiểu thêm, và một số người bắt đầu lên tiếng cảnh báo.

Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia Marco Rubio đã cảnh báo về mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang trong một văn bản gửi đi đầu năm ngoái, nguồn tin nói với CNN.

Chưa rõ văn bản này đề cập chi tiết đến mức nào về việc Alice Huang đã chia sẻ bao nhiêu thông tin với chính phủ Trung Quốc, hoặc liệu bà có chia sẻ thông tin hay không.

Ông Rubio đã báo cáo với Tổng thống Trump về Jensen Huang và mối quan hệ của ông với Alice Huang trên chuyên cơ Không lực Một, trong chuyến bay tới Trung Quốc hồi tháng 5.

Năm ngoái, FBI nói với các nghị sĩ Mỹ rằng họ đặc biệt nghi ngờ việc bà Alice Huang đột ngột chuyển hướng sự nghiệp gần như chỉ sau 1 đêm: từ một nhà báo của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) trở thành nữ doanh nhân có khả năng mua sắm và chi tiêu ở quy mô bất thường trong nền kinh tế Trung Quốc.

Yếu tố này, kết hợp với mối quan hệ thân thiết giữa bà và CEO Nvidia khi đó, làm dấy lên những dấu hiệu cảnh báo bên trong FBI. Theo nhiều nguồn tin am hiểu vấn đề, cuộc điều tra phản gián hiện vẫn đang được tiến hành.