Chú chó săn hóa xác ướp trong thân cây sồi sau 20 năm mắc kẹt, tư thế khi được tìm thấy gây ám ảnh

Vì sao một chú chó săn hóa xác ướp sau 20 năm nằm trong thân cây mà cơ thể vẫn giữ được hình dáng kỳ lạ?

Công nhân đốn cây bất ngờ phát hiện chú chó săn hóa xác ướp

Chú chó săn hóa xác ướp được phát hiện trong một thân cây sồi rỗng tại Mỹ, khiến nhóm công nhân khai thác gỗ không khỏi kinh ngạc. Khi chuẩn bị vận chuyển những khúc gỗ vừa đốn hạ, họ nhận thấy một hình thù bất thường nằm sâu bên trong thân cây. Điều khó hiểu là vật thể này không giống những thứ thường xuất hiện trong gỗ mục, mà mang hình dáng của một sinh vật đã chết từ rất lâu.

Theo USA Today, vụ việc xảy ra năm 1980, khi các công nhân thuộc Công ty Georgia Kraft tiến hành khai thác một cây sồi dẻ (chestnut oak) tại khu vực miền đông nam nước Mỹ. Trong quá trình cắt thân cây thành những khúc gỗ dài khoảng 2,1m, nhóm thợ phát hiện xác một con chó săn nằm trong phần lõi rỗng, ở vị trí cao khoảng 8,5m so với mặt đất trước khi cây bị đốn hạ.

Điều khiến những người có mặt kinh ngạc là cơ thể con vật gần như không bị phân hủy theo cách thông thường. Phần đầu, bộ lông và hàm răng vẫn có thể nhận diện rõ ràng. Thay vì đưa khúc gỗ đến nhà máy sản xuất bột giấy, nhóm công nhân quyết định giữ nguyên hiện trạng và chuyển đến bảo tàng Southern Forest World tại thành phố Waycross, bang Georgia.

Theo Roadside America, con chó được ước tính đã nằm trong thân cây khoảng 20 năm trước khi được tìm thấy. Đáng chú ý, phải đến năm 2002, sau một cuộc thi đặt tên do bảo tàng tổ chức, con vật mới chính thức được gọi là Stuckie. Trước đó, hiện vật chỉ được giới thiệu đơn giản là một con chó hóa xác ướp.

Tư thế gây ám ảnh và bí mật bên trong thân cây sồi

Theo Newsweek, các chuyên gia cho rằng Stuckie có thể là một con chó săn khoảng 4 tuổi khi gặp nạn. Trong lúc đuổi theo gấu mèo hoặc một động vật nhỏ, nó có thể đã chui vào phần rỗng bên dưới thân cây rồi tiếp tục leo lên phía trên. Tuy nhiên, khoảng trống càng lên cao càng thu hẹp, khiến con chó không thể quay đầu để thoát ra ngoài.

Tư thế của Stuckie khi được phát hiện là chi tiết khiến nhiều người ám ảnh. Hai chân trước của con vật hướng lên trên, cơ thể bị kẹt trong một không gian chật hẹp, còn phần đầu để lộ hàm răng sắc nhọn. Hình dáng ấy khiến con chó trông như vẫn đang cố gắng thoát khỏi chiếc bẫy tự nhiên, dù đã chết từ nhiều thập kỷ trước.

Bà Bertha Sue Dixon, người từng quản lý bảo tàng Southern Forest World, nhận định vị trí các chân cho thấy con vật có thể đã cố trèo lên trong nỗ lực tìm đường thoát. Tuy nhiên, không có nhân chứng chứng kiến sự việc, nên hoàn cảnh Stuckie mắc kẹt vẫn chỉ là giả thuyết.

Điều kỳ lạ hơn là xác con chó không bị phân hủy hoàn toàn sau khoảng 20 năm. Theo USA Today, thân cây rỗng tạo ra hiệu ứng tương tự ống khói, khiến không khí lưu thông từ dưới lên trên và mang theo mùi của xác động vật. Nhờ đó, côn trùng và các loài ăn xác khó phát hiện vị trí con chó.

Bên cạnh đó, môi trường bên trong thân cây tương đối khô, trong khi gỗ sồi chứa tannin, hợp chất có thể góp phần làm khô và bảo quản mô động vật. Nhà nhân học sinh học Kristina Killgrove giải thích rằng độ ẩm thấp làm hạn chế hoạt động của vi sinh vật gây phân hủy. Sự kết hợp của các yếu tố này khiến cơ thể Stuckie mất nước dần và được bảo quản như một xác ướp tự nhiên.

Theo Roadside America, hiện vật đã được trưng bày tại Southern Forest World từ khi bảo tàng mở cửa năm 1981. Đến nay, Stuckie vẫn được giới thiệu là một trong những điểm thu hút đặc biệt của nơi này.

Câu chuyện chú chó săn hóa xác ướp không chỉ gây tò mò bởi tư thế mắc kẹt kỳ lạ mà còn cho thấy những điều kiện tự nhiên hiếm gặp có thể bảo quản cơ thể động vật trong thời gian dài. Sau nhiều thập kỷ, hình ảnh Stuckie nằm trong thân cây sồi vẫn khiến không ít người vừa kinh ngạc vừa xót xa.

Theo USA Today, Newsweek, Roadside America, Southern Forest World