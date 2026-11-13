Tổng thống Trump đề xuất Tim Cook thay thế Jensen Huang

Hội đồng quản trị Nvidia đã chọn Giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO tạm quyền trong lúc tìm người kế nhiệm.

Jensen Huang từ chức Chủ tịch, CEO và thành viên hội đồng quản trị Nvidia, có hiệu lực ngay lập tức, công ty công bố ngày 12/11. Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump đăng bài trên mạng xã hội Truth Social, đề xuất Tim Cook, Chủ tịch điều hành Apple, sang thay Huang.

Jensen Huang từ chức sau bê bối tình ái

Mọi chuyện bắt đầu từ Chủ nhật 8/11. Hôm đó, Huang gửi email cho nhân viên, thừa nhận ngoại tình và xin lỗi công ty cùng khách hàng. Hội đồng quản trị Nvidia cùng ngày thông báo mở điều tra độc lập, sau thông tin cho rằng Huang là mục tiêu của một nỗ lực tình báo nước ngoài.

Giới chức Mỹ cho rằng người phụ nữ liên quan là gián điệp Trung Quốc. Bà là nữ doanh nhân điều hành một công ty mua chip AI cao cấp của Nvidia. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun bác bỏ, gọi cáo buộc là vô căn cứ và bôi nhọ. Nvidia cho biết chưa có lý do để tin an ninh quốc gia hay bí mật của công ty bị ảnh hưởng.

Thị trường phản ứng ngay. Phiên 9/11, cổ phiếu Nvidia giảm 4,3%, bốc hơi gần 200 tỷ USD vốn hoá. Hôm sau, hội đồng quản trị thuê hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz tiến hành điều tra. Đến 12/11, Huang rời ghế, Colette Kress, người làm Giám đốc tài chính của Nvidia từ năm 2013, giữ chức CEO tạm quyền và vẫn kiêm nhiệm vị trí cũ. Hội đồng quản trị khẳng định hoạt động, cam kết với khách hàng và lộ trình sản phẩm sẽ tiếp tục không gián đoạn.

Colette Kress, CEO tạm quyền của Nvidia

Trong bài đăng, Trump viết rằng sau khi Huang từ chức, chỉ có một người xứng đáng thay vị trí này là Tim Cook, và gọi đây là cảnh "một huyền thoại thay thế một huyền thoại". Ông không nhắc đến bê bối, chỉ khen Huang đã làm việc xuất sắc. Trước đó, khi Huang thừa nhận ngoại tình, Trump từng gọi người đứng đầu Nvidia là "một người đàng hoàng".

Trong hai năm qua, Huang nhiều lần ủng hộ chính sách của chính quyền Trump và thường xuyên có mặt ở Washington, khi Nvidia tìm cách bán chip cao cấp sang thị trường Trung Quốc.

Trump không nói Cook có quan tâm đến vị trí này hay không, và hội đồng quản trị Nvidia cũng chưa lên tiếng về đề xuất. Cook rời ghế CEO Apple hồi tháng 9 sau 15 năm, hiện là Chủ tịch điều hành, còn John Ternus đã nhận chức CEO. Nvidia cho biết sẽ tìm CEO chính thức, xem xét cả ứng viên trong nội bộ lẫn bên ngoài.

Bài đăng của ông Trump trên MXH Truth Social, ca ngợi cả Tim Cook và Jensen Huang là "huyền thoại"

Trong phiên 12/11, cổ phiếu Nvidia có lúc giảm hơn 13% đầu phiên rồi thu hẹp phần nào mức giảm. Nvidia sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 3 vào ngày 17/11, kỳ báo cáo đầu tiên sau khi Huang rời ghế. Huang cũng đồng ý ra điều trần trước Quốc hội Mỹ.