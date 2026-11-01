Buồn của Jensen Huang: Từng khẳng định người kế nhiệm cần tự giành lấy vị trí nay phải từ chức CEO chỉ 4 ngày sau khi bê bối ngoại tình nổ ra

Chỉ vài tuần trước khi từ chức CEO Nvidia, Jensen Huang từng khẳng định người kế nhiệm phải tự giành lấy vị trí, thay vì được trao quyền vì quan hệ gia đình.

Người đang tạm thời tiếp quản đế chế chip AI là Colette Kress, nữ CFO có hơn 25 năm kinh nghiệm tài chính tại các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Cisco.

Không mặc định trao ghế CEO cho con cái

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình The Circuit, được ghi hình ngày 14/10 và công bố ngày 12/11, Jensen Huang đã có những chia sẻ đáng chú ý về kế hoạch kế nhiệm tại Nvidia.

Khi được hỏi liệu con gái Madison Huang có nằm trong danh sách kế nhiệm hay không, nhà sáng lập Nvidia nhấn mạnh ông không mặc định trao vị trí CEO cho con cái. Madison hiện là giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm AI vật lý tại Nvidia, trong khi con trai Spencer Huang làm giám đốc sản phẩm robot tại công ty.

Theo Huang, nếu các con muốn đảm nhận vị trí lãnh đạo Nvidia, họ phải tự chứng minh năng lực và nỗ lực để đạt được điều đó.

“Tôi thực sự hy vọng CEO tiếp theo của công ty đã ở sẵn trong Nvidia”, ông chia sẻ. Ảnh: CNBC

Đáng chú ý, ông đưa ra một nhận định ngắn gọn về nguyên tắc lựa chọn người kế nhiệm: “Just as I can be fired, the next CEO has to be hired” (Tạm dịch: Cũng như tôi có thể bị sa thải, CEO tiếp theo phải được tuyển chọn).

Phát biểu này phản ánh quan điểm của Huang rằng vị trí lãnh đạo cao nhất không phải quyền thừa kế, mà là vai trò phải được lựa chọn dựa trên năng lực.

Ông cũng bày tỏ mong muốn CEO tiếp theo sẽ là người đã làm việc tại Nvidia. Theo Huang, trách nhiệm của ông là tạo điều kiện để công ty tiếp tục phát triển và chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo kế cận ngay từ bên trong.

“Tôi thực sự hy vọng CEO tiếp theo của công ty đã ở sẵn trong Nvidia”, ông chia sẻ.

Huang từng nói ông không có ý định rời vị trí trong tương lai gần, thậm chí hy vọng 20 năm nữa vẫn đủ sức khỏe và tiếp tục chứng minh giá trị của mình. Tuy nhiên, những diễn biến sau đó đã khiến kế hoạch này thay đổi nhanh chóng.

Ngày 12/11, Nvidia xác nhận Jensen Huang đã từ chức Chủ tịch, CEO và thành viên hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức, kết thúc 33 năm ông điều hành tập đoàn do mình đồng sáng lập.

Theo thông báo của công ty, hội đồng quản trị đã chấp nhận đơn từ chức của Huang ngày 11/11. Nvidia đồng thời bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO tạm quyền trong thời gian tìm kiếm người kế nhiệm chính thức. Quá trình tuyển chọn sẽ xem xét cả ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài.

Thông báo của Nvidia không nêu lý do Huang rời vị trí. Tuy nhiên, quyết định được đưa ra sau một tuần đầy biến động liên quan đến đời tư của nhà sáng lập.

Trước đó, Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ trong thông điệp gửi nhân viên. Ông cũng cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập của Nvidia liên quan đến những thông tin cho rằng mình có thể là mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài.

Tiếp đó, The New York Times đưa tin Huang có mối quan hệ ngoài hôn nhân với Kimberly Powell, một lãnh đạo cấp cao phụ trách mảng y tế của Nvidia. Thông tin được tờ báo dẫn từ năm cựu nhân viên giấu tên.

Trước khi thông báo từ chức được đưa ra, The Wall Street Journal cũng đưa tin hội đồng quản trị Nvidia đang chuẩn bị xem xét khả năng thay thế Huang. Dù vậy, công ty không xác nhận bê bối đời tư là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định từ chức của nhà sáng lập.

Bài toán kế nhiệm sau 33 năm dưới thời Jensen Huang

Người được giao điều hành Nvidia trong giai đoạn chuyển giao là Colette Kress, nữ lãnh đạo đã gắn bó với tập đoàn hơn 13 năm và có gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tại các công ty công nghệ lớn.

Kress gia nhập Nvidia vào tháng 9/2013 với vai trò Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính (CFO). Trong hơn một thập kỷ, bà đồng hành cùng Huang qua giai đoạn Nvidia chuyển mình từ nhà sản xuất chip đồ họa thành một trong những doanh nghiệp giữ vị trí trung tâm trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Trước khi gia nhập Nvidia, Kress từng làm việc tại Microsoft trong 13 năm, từ năm 1997 đến 2010. Bà từng giữ chức CFO bộ phận Server and Tools, phụ trách chiến lược tài chính, lập kế hoạch và báo cáo.

Người được giao điều hành Nvidia trong giai đoạn chuyển giao là Colette KressẢnh: Nvidia.

Sau đó, bà chuyển sang Cisco, đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch cấp cao kiêm CFO phụ trách tài chính công nghệ kinh doanh và vận hành trong khoảng 3 năm. Trước đó, Kress cũng có thời gian làm việc tại Texas Instruments.

Trong thời gian giữ chức CFO Nvidia, Kress đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính và hỗ trợ công ty mở rộng quy mô kinh doanh. Năm tài chính 2013, thời điểm bà gia nhập, doanh thu Nvidia đạt khoảng 4,13 tỷ USD. Đến năm tài chính 2026, con số này đã tăng lên 215,9 tỷ USD.

Việc lựa chọn Kress làm CEO tạm quyền được xem là phương án chuyển giao có tính liên tục, bởi bà đã am hiểu hoạt động tài chính, khách hàng và cơ cấu vận hành của tập đoàn. Tuy nhiên, Nvidia chưa xác nhận bà sẽ trở thành CEO chính thức.

Thách thức lớn nhất của Nvidia không đơn thuần là tìm một người có khả năng điều hành doanh nghiệp, mà còn là nhân vật đủ sức tiếp quản vai trò vốn tập trung rất nhiều quyền lực vào nhà sáng lập.

Trong suốt 33 năm, Huang trực tiếp tham gia sâu vào hoạt động điều hành, định hướng chiến lược công nghệ và xây dựng quan hệ với các đối tác trên toàn cầu. Ông cũng là gương mặt đại diện cho Nvidia trong giai đoạn công ty vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp AI.

Người tiếp quản vị trí này không chỉ cần năng lực quản trị, mà còn phải duy trì tốc độ phát triển của Nvidia trong cuộc cạnh tranh chip AI, đồng thời bảo đảm niềm tin từ khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.

Trước khi rời vị trí, Huang từng nhấn mạnh trách nhiệm của một CEO là chuẩn bị cho tương lai công ty, trong đó có việc xây dựng đội ngũ kế nhiệm. Giờ đây, khi nhà sáng lập đã rời đi, Nvidia phải đối diện với bài toán mà chính ông từng đề cập: tìm ra người đủ năng lực đưa tập đoàn bước sang giai đoạn tiếp theo.

Nguồn: AFP, Business Insider, TNY Times, Nvidia, Forbes