Chưa từng có tiền lệ: Mất cả ghế CEO lẫn Chủ tịch Nvidia, Jensen Huang không còn quyền điều hành đế chế mình gây dựng suốt 33 năm

Jensen Huang không còn quyền điều hành trực tiếp tập đoàn sau khi từ chức CEO và rời Hội đồng quản trị.

Dù từng nắm quyền sở hữu hưởng lợi đối với hơn 870 triệu cổ phiếu Nvidia, tương đương 3,58% vốn, Jensen Huang không còn quyền điều hành trực tiếp tập đoàn sau khi từ chức CEO và rời Hội đồng quản trị.

Ngày 12/11, Nvidia thông báo nhà sáng lập Jensen Huang từ chức Chủ tịch điều hành (President), Giám đốc điều hành (CEO) và cả thành viên Hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức. Quyết định khép lại 33 năm ông trực tiếp lãnh đạo công ty chip do chính mình đồng sáng lập năm 1993.

Theo thông báo của Nvidia, Giám đốc tài chính Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền, trong khi Harvey C. Jones đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Công ty đồng thời bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm chính thức cho Jensen Huang.

Việc Jensen Huang rời cả ba vị trí đặt ra một câu hỏi đáng chú ý: Sau hơn ba thập kỷ xây dựng Nvidia thành một trong những tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới, ông còn quyền lực gì tại doanh nghiệp này?

Câu trả lời nằm ở sự khác biệt giữa quyền sở hữu cổ phần và quyền điều hành công ty.

Nắm hơn 870 triệu cổ phiếu nhưng không thể tự quyết định tương lai Nvidia

Theo báo cáo ủy quyền cổ đông năm 2026 (Proxy Statement) mà Nvidia nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), tính đến ngày 23/3/2026, Jensen Huang có quyền sở hữu hưởng lợi đối với 870.604.104 cổ phiếu Nvidia, tương đương khoảng 3,58% vốn. Đây là một trong những khối cổ phần cá nhân đáng chú ý nhất tại tập đoàn công nghệ Mỹ.

Tuy nhiên, sở hữu hàng trăm triệu cổ phiếu không đồng nghĩa với việc có quyền quyết định mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Nvidia áp dụng nguyên tắc mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng một quyền biểu quyết. Điều này có nghĩa Jensen Huang có thể thực hiện quyền cổ đông đối với số cổ phần mà ông có quyền biểu quyết, nhưng không có cơ chế đặc biệt cho phép ông kiểm soát công ty bất chấp tỷ lệ sở hữu. Với tỷ lệ 3,58% được công bố vào tháng 3, ông không thể một mình thông qua các quyết định cần sự chấp thuận của đa số cổ đông.

Đáng chú ý, con số hơn 870 triệu cổ phiếu cũng không hoàn toàn đồng nghĩa với số cổ phiếu Jensen Huang trực tiếp đứng tên và hưởng lợi ích kinh tế.

Theo thuyết minh trong báo cáo SEC, khối cổ phần này bao gồm cổ phiếu do các quỹ tín thác gia đình, pháp nhân liên quan và quỹ từ thiện Jen-Hsun & Lori Huang Foundation nắm giữ. Jensen Huang và vợ có quyền biểu quyết hoặc quản lý đầu tư chung đối với một phần trong số đó.

Riêng gần 58,7 triệu cổ phiếu thuộc quỹ từ thiện được tính vào quyền sở hữu hưởng lợi theo quy định công bố thông tin, nhưng Nvidia lưu ý hai vợ chồng không có lợi ích kinh tế cá nhân đối với số cổ phiếu này.

Như vậy, 870,6 triệu cổ phiếu là số liệu sở hữu hưởng lợi tại thời điểm 23/3, không phải xác nhận rằng ông trực tiếp nắm giữ toàn bộ số cổ phiếu này vào ngày từ chức.

Dù vậy, điểm quan trọng không thay đổi: Một cổ đông lớn vẫn có thể mất quyền điều hành doanh nghiệp nếu không còn đảm nhiệm vị trí quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị.

Luật Mỹ quy định thế nào về quyền lực của người sáng lập?

Nvidia được thành lập theo pháp luật bang Delaware, nơi đăng ký pháp lý của nhiều tập đoàn lớn tại Mỹ.

Theo Điều 141(a) của Luật Doanh nghiệp Delaware (Delaware General Corporation Law), hoạt động kinh doanh và các vấn đề của doanh nghiệp về nguyên tắc được quản lý bởi Hội đồng quản trị hoặc dưới sự chỉ đạo của cơ quan này, trừ những ngoại lệ được pháp luật hoặc điều lệ thành lập cho phép.

Nói cách khác, quyền quản trị doanh nghiệp không tự động thuộc về người sáng lập hay cổ đông sở hữu nhiều cổ phiếu nhất. Trong khi đó, Điều 142 quy định việc lựa chọn, nhiệm kỳ và miễn nhiệm các chức danh điều hành được thực hiện theo điều lệ công ty hoặc quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều này tạo ra sự phân biệt giữa hai nhóm quyền lực.

Cổ đông có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội cổ đông, bao gồm bầu thành viên Hội đồng quản trị. Còn Hội đồng quản trị là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát hoạt động quản lý và quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo điều hành theo các quy định áp dụng.

Đối với Jensen Huang, việc từ chức CEO đồng nghĩa ông không còn thẩm quyền điều hành gắn với chức danh này. Việc đồng thời rời Hội đồng quản trị cũng khiến ông không còn quyền biểu quyết với tư cách một thành viên của cơ quan quản trị cao nhất Nvidia.

Ông vẫn có thể thực hiện các quyền cổ đông tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết mà mình nắm giữ, nhưng đây là một loại quyền lực khác, không cho phép trực tiếp ra quyết định điều hành thường nhật.

Một chi tiết đáng chú ý nằm trong bộ điều lệ quản trị (Bylaws) của Nvidia, được sửa đổi và công bố ngày 12/3/2024. Theo Mục 29(a), các chức danh điều hành của Nvidia được duy trì theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm những người do mình bầu hoặc bổ nhiệm.

Cụ thể hơn, Mục 32 quy định một lãnh đạo điều hành có thể bị miễn nhiệm bất cứ lúc nào, có hoặc không có lý do, thông qua biểu quyết tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc những phương thức được điều lệ cho phép.

Đây là quy định đặc biệt đáng chú ý trong trường hợp Jensen Huang.

Reuters trước đó đưa tin Hội đồng quản trị Nvidia đã họp để cân nhắc tương lai của ông giữa những tranh cãi liên quan đến đời tư và lo ngại an ninh quốc gia. Theo hãng tin này, quy định quản trị của Nvidia cho phép đa số thành viên Hội đồng quản trị quyết định việc miễn nhiệm CEO.

Như vậy, dù Jensen Huang là người đồng sáng lập và đã lãnh đạo Nvidia suốt 33 năm, vị trí CEO của ông về mặt pháp lý vẫn chịu sự giám sát và quyền quyết định của Hội đồng quản trị.

Tuy nhiên, cần phân biệt rằng Nvidia thông báo ông từ chức, không phải bị Hội đồng quản trị ra quyết định sa thải. Quy định về quyền miễn nhiệm cho thấy cơ chế phân chia quyền lực tại công ty, chứ không chứng minh Hội đồng quản trị đã sử dụng quyền này đối với ông.

Sau khi Jensen Huang rời vị trí, quyền điều hành chuyển sang CEO tạm quyền Colette Kress theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Jensen Huang còn quyền lực gì tại Nvidia?

Dĩ nhiên, việc rời ghế CEO và Hội đồng quản trị không đồng nghĩa Jensen Huang mất toàn bộ ảnh hưởng tại Nvidia. Trước hết, việc từ chức không tự động làm mất quyền sở hữu cổ phần. Nếu tiếp tục nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết, ông vẫn có thể tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền cổ đông.

Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu khoảng 3,58% theo báo cáo tháng 3/2026 không đủ để ông đơn phương kiểm soát kết quả biểu quyết của toàn bộ cổ đông.

Thứ hai, Jensen Huang vẫn có ảnh hưởng lớn nhờ vị thế nhà sáng lập, những mối quan hệ lâu năm với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và đội ngũ lãnh đạo Nvidia. Đây là dạng ảnh hưởng cá nhân được hình thành trong quá trình điều hành doanh nghiệp, không phải quyền lực pháp lý đương nhiên đi kèm với tư cách cổ đông.

Trước khi ông từ chức, Wall Street Journal từng chỉ ra mức độ phụ thuộc rất lớn của Nvidia vào người sáng lập. Theo tờ báo, Jensen Huang trực tiếp quản lý hơn 60 lãnh đạo cấp dưới, đóng vai trò trung tâm trong chiến lược sản phẩm, quan hệ với khách hàng và các quyết định quan trọng.

Chính vì vậy, việc ông rời vị trí lãnh đạo có thể tạo ra khoảng trống quản trị đáng kể, dù công ty đã nhanh chóng bổ nhiệm CEO tạm quyền.

Tuy nhiên, ảnh hưởng cá nhân không đồng nghĩa với quyền chỉ đạo bộ máy quản lý. Nếu không được Nvidia bổ nhiệm vào một vai trò khác hoặc trao quyền theo một thỏa thuận hợp lệ, Jensen Huang không còn thẩm quyền điều hành chỉ vì ông là người sáng lập.

Việc Jensen Huang rời ghế CEO diễn ra chỉ 4 ngày sau khi ông công khai thừa nhận ngoại tình, khép lại một tuần đầy biến động tại Nvidia. Ngày 8/11, vị tỷ phú 63 tuổi gửi thư xin lỗi vợ, các con và nhân viên, giữa lúc xuất hiện thông tin ông có quan hệ thân thiết với Alice Huang, nữ doanh nhân Trung Quốc bị nghi ngờ là điệp viên.

Nvidia sau đó mở cuộc điều tra độc lập về nguy cơ ông Huang bị tình báo nước ngoài tiếp cận, trong khi cổ đông đệ đơn kiện công ty vì cho rằng những thông tin quan trọng đã bị che giấu. Sức ép tiếp tục gia tăng khi truyền thông Mỹ đưa tin ông Huang còn có quan hệ ngoài hôn nhân với một nữ lãnh đạo cấp cao của Nvidia, khiến Hội đồng quản trị phải họp xem xét tương lai của ông.

Đến ngày 12/11, Nvidia chính thức công bố quyết định từ chức của người sáng lập sau 33 năm lãnh đạo, dù thông cáo không đề cập bê bối đời tư hay kết luận điều tra là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi này.