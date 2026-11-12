Chính vợ Jensen Huang mới là ẩn số độc nhất vô nhị lúc này: "Sự khác thường" của bà đang khiến thế giới rối tung

Lori Huang, người vợ đã chọn cho Jensen Huang chiếc áo da "huyền thoại", sẽ là người quyết định câu chuyện bê bối của ông chủ Nvidia lúc này.

Người vợ giàu có, kín tiếng của Jensen Huang

Vào tháng 11/2021, ông Jensen Huang tham dự bữa tối thường niên do Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn tổ chức tại thành phố San Jose, bang California. Tối hôm đó, hiệp hội này đã trao cho vị CEO của Nvidia giải thưởng cao quý nhất mang tên nhà đồng sáng lập Intel Robert Noyce.

Ông Huang đến sớm cùng vợ là bà Lori Huang và nhanh chóng tiến về phía quầy bar tại tiệc đón khách trước bữa tối. Ông chia sẻ rằng sự kiện này là lần đầu tiên ông bước chân ra khỏi nhà kể từ khi lệnh phong tỏa vì dịch Covid bắt đầu vào tháng 3/2020. Ông giới thiệu bà Huang với các phóng viên đang tụ tập gần đó, nhưng cánh báo chí chủ yếu chỉ trò chuyện với ông.

Đến thời điểm ông Huang lên nhận giải, hai tiếng đồng hồ đã trôi qua. Vị lãnh đạo của Nvidia bước lên sân khấu cùng một chai rượu vang đỏ và hai chiếc ly, chia sẻ chúng với người điều phối chương trình và dẫn dắt cuộc trò chuyện sang những chủ đề đầy bất ngờ. Suốt khoảng thời gian đó, bà Huang vẫn lặng lẽ đứng ở phía sau.

Trong suốt hơn 40 năm, bà Huang luôn sát cánh bên chồng khi ông gây dựng một công ty khởi nghiệp về chip non trẻ trở thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất thế giới. Thành công của Nvidia đã biến ông Huang thành một ngôi sao trong giới kinh doanh quốc tế. Hình ảnh của ông được in lên áo len, những chiếc áo khoác da đặc trưng của ông trở thành món đồ săn lùng của giới sưu tầm, còn giá trị tài sản ròng của ông đã vọt lên gần 150 tỷ USD.

Trái ngược hoàn toàn, bà Huang luôn giữ mình tránh xa ánh đèn sân khấu.

Điều đó đã thay đổi trong tuần này, khi ông Huang, 63 tuổi, tiết lộ mình từng có quan hệ ngoài luồng với một nữ giám đốc điều hành bị chính phủ Mỹ cáo buộc là gián điệp Trung Quốc.

Trong lời thừa nhận được chia sẻ qua một thông điệp gửi tới toàn thể nhân viên Nvidia, ông Huang đã gửi lời xin lỗi tới vợ cũng như hai người con — cả hai đều đang làm việc tại Nvidia — vô tình đẩy họ vào tâm điểm chú ý của dư luận.

Lời thừa nhận của ông Huang đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về số phận cuộc hôn nhân kéo dài 41 năm giữa ông và bà Huang, 64 tuổi.

Bà hiện là chủ tịch của Quỹ Jen-Hsun Lori Huang, tổ chức sở hữu khối tài sản trị giá 9 tỷ USD tính đến năm 2024, bao gồm 6 tỷ USD nguồn vốn mới trong năm đó.

Theo các hồ sơ tài chính, trong số 922 triệu cổ phiếu Nvidia của ông Huang, hơn một nửa thuộc về một quỹ tín thác mà ông và bà Huang là đồng ủy thác. Bà cũng là người nắm quyền kiểm soát duy nhất đối với một quỹ tín thác khác đang sở hữu lượng cổ phiếu Nvidia trị giá khoảng 5 tỷ USD.

Bà Huang gia nhập nhóm thiểu số những người bạn đời của các ông trùm công nghệ từng phải đối mặt với bê bối ngoại tình công khai.

Danh sách này bao gồm bà MacKenzie Scott, vợ cũ của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, và bà Melinda French Gates, vợ cũ của nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates.

Hình tượng người vợ cũ tỷ phú của một tài phiệt công nghệ đã trở nên quen thuộc trong văn hóa đại chúng Mỹ đến mức trở thành nguồn cảm hứng cho các nhân vật trong bộ phim "Yêu nữ thích hàng hiệu 2" (The Devil Wears Prada 2) và loạt phim hài "Loot" của nữ diễn viên Maya Rudolph.

Lori khiêm nhường

Hình ảnh trước công chúng của bà Huang nổi bật giữa dàn phu nhân hiện tại cũng như vợ cũ của các lãnh đạo doanh nghiệp quyền lực bởi sự kín tiếng hiếm có. Bà chưa bao giờ quảng bá cho các hoạt động từ thiện của mình trên các cuộc phỏng vấn hay tại các diễn đàn hội nghị.

"Lori kín tiếng một cách khác thường so với mặt bằng chung của các cặp đôi tỷ phú," ông George Rush, người từng đồng chấp bút cho Rush & Molloy, chuyên mục tin tức hậu trường lâu năm của tờ The Daily News, nhận xét.

Ông Rush lưu ý rằng điều đó càng làm tăng thêm tính phức tạp cho những hệ lụy chính trị và kinh tế từ vụ ngoại tình này.

"Bezos và Gates không vướng vào tình thế như vậy, nơi mà mối quan hệ cá nhân có thể làm chao đảo thị trường và gây ra những hệ quả mang tầm vóc toàn cầu," ông nói. "Đây là trường hợp độc nhất vô nhị."

Phía Nvidia từ chối đưa ra bình luận và bà Huang cũng không phản hồi yêu cầu bình luận.

Tương tự như nhiều người bạn đời của các tỷ phú công nghệ khác chẳng hạn bà Scott, bà Huang đóng vai trò then chốt trong những ngày đầu thành lập công ty của chồng.

Bà gặp ông Huang khi là một trong số ít nữ sinh viên theo học ngành kỹ thuật tại Đại học Bang Oregon (OSU) vào đầu những năm 1980. Ông Huang là bạn cùng nhóm thực hành với bà trong lớp kỹ thuật điện cơ bản, và ông đã thuyết phục được bà cùng tham gia các buổi hẹn học nhóm hàng tuần. Sau này, ông gọi cuộc gặp gỡ với bà là "sự kiện quan trọng nhất tại OSU, và của cả cuộc đời tôi".

Sau khi tốt nghiệp và kết hôn, cặp đôi chuyển đến Thung lũng Silicon làm công việc thiết kế vi mạch. Cả hai đều được biết đến là những kỹ sư tài năng. Theo một bài chân dung đăng trên tạp chí The New Yorker năm 2023, ông Huang cho biết bà từng làm việc tại hãng sản xuất phần cứng và phần mềm Silicon Graphics, nơi mức lương của bà cao hơn mức lương của ông tại công ty bán dẫn LSI Logic.

Tuy nhiên, theo cuốn tiểu sử viết về ông Huang mang tên "The Thinking Machine", hai vợ chồng đã gặp khó khăn trong việc tìm người chăm sóc con cái phù hợp.

Ngay trước khi ông đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993, bà Huang đã từ bỏ sự nghiệp riêng để ở nhà nuôi dạy hai con là Spencer và Madison.

Trong khi ông Huang bỏ lỡ các giải đấu karate của các con để tập trung xây dựng công ty, bà Huang chưa một lần than phiền, ông hồi tưởng lại hồi tháng 5 trên chương trình podcast How I Built This With Guy Raz. "Đó chính là món quà mà bà ấy đã dành cho tôi."

Trong các cuộc phỏng vấn, ông Huang thường xuyên bày tỏ sự trân trọng ấm áp dành cho vợ.

"Thật tốt khi trong đời có một người luôn tin tưởng bạn vô điều kiện, tin rằng bạn đang làm tốt nhất có thể," ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm của Đại học Bang Oregon vào năm 2014.

"Bạn cần những người như thế, và Lori luôn là người đó đối với tôi — kể từ năm tôi 18 tuổi, bà ấy đã luôn ở đó tin tưởng tôi và biết rằng tôi có thể làm được. Ngay cả những lúc tôi tự nghi ngờ bản thân, bà ấy vẫn không bao giờ dao động."

Khi cổ phiếu Nvidia giúp ông Huang trở nên giàu có, gia đình ông đã thành lập một quỹ hiến tặng và quy mô của quỹ này ngày càng phình to song hành cùng khối tài sản ròng của họ.

Quỹ đã quyên góp cho Nhà hát Opera San Francisco, đồng thời mua sắm năng lực tính toán để trao tặng cho các trường đại học và tổ chức phi lợi nhuận.

Xuyên suốt chặng đường đó, bà Huang thường xuyên hiện diện tại các sự kiện công khai của chồng, bao gồm các buổi quốc yến, các hội nghị cũng như những buổi lễ vinh danh các khoản quyên góp của hai vợ chồng dành cho Đại học Stanford và Đại học Bang Oregon. Bà thường lặng lẽ đứng phía sau trong lúc ông phát biểu và giao lưu cùng các lãnh đạo ngành và giới truyền thông.

"Bà ấy đã có mặt tại mọi hội nghị, mọi bài phát biểu, và mọi khoảnh khắc của Nvidia, bà ấy đều ở đó," ông nói trong một cuộc phỏng vấn năm nay với kênh tin tức châu Á CNA. "Lori đã đồng hành cùng tôi suốt một chặng đường dài, suốt cả cuộc đời chúng tôi."

Bà thậm chí còn góp phần định hình phong cách trước công chúng của chồng. Cùng với con gái Madison, chính bà là người đã chọn cho ông Huang chiếc áo khoác da hàng hiệu vốn đã trở thành diện mạo đặc trưng của ông.

Madison gia nhập Nvidia vào năm 2020 và Spencer vào làm việc tại công ty năm 2022. Chồng của Madison, anh Nico Caprez, cũng đang làm việc tại đây.

Ông Huang khép lại thông điệp gửi nhân viên Nvidia về vụ ngoại tình bằng một lời đề nghị: "Gia đình tôi không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho những lựa chọn của tôi. Chính tôi mới là người chịu trách nhiệm. Xin hãy cho họ sự riêng tư."