Lộ diện người có thể sẽ là CEO tiếp theo của NVIDIA

Có 2 cái tên là ứng viên có khả năng cao nhất kế nhiệm ông Jensen Huang trên cương vị Giám đốc điều hành.

Theo giới phân tích, Ian Buck, người phụ trách mảng trung tâm dữ liệu của NVIDIA, và Giám đốc Tài chính (CFO) Colette Kress là hai ứng viên có khả năng cao nhất để kế nhiệm ông Jensen Huang trên cương vị Giám đốc điều hành.

Giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Huang chưa bao giờ chính thức chỉ định người kế nhiệm, nhưng nhiều nhà phân tích và nhà đầu tư nhận định hai nhân vật đặc biệt sáng giá, ít nhất là trong ngắn hạn, chính là "siêu kỹ sư" Ian Buck và Giám đốc Tài chính Colette Kress.

Một nguồn tin am hiểu vấn đề tiết lộ với Reuters rằng hội đồng quản trị NVIDIA đã nhóm họp vào tối muộn thứ Tư (ngày 11/11) để quyết định xem có nên bãi nhiệm ông Huang hay không, trong bối cảnh nhà cung cấp bộ vi xử lý AI thống trị thế giới này đang phải đối mặt với các thông tin về hai mối quan hệ ngoài luồng liên quan đến vị lãnh đạo lâu năm của mình. Phía NVIDIA hiện chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận về cuộc họp hội đồng quản trị.

Jensen Huang đối mặt nguy cơ bị cách chức

Ông Jensen Huang không phải là một CEO thông thường. Vị lãnh đạo đầy sức hút và luôn gắn liền với chiếc áo khoác da đặc trưng này là người truyền lửa cho các dòng chip của NVIDIA. Ông đã gây dựng công ty từ nền tảng bộ vi xử lý trò chơi điện tử, chuyển mình đưa doanh nghiệp trở thành một cỗ máy trí tuệ nhân tạo, và qua đó tạo nên công ty giá trị nhất thế giới.

Bà Anna Wu, nhà sáng lập công ty nghiên cứu Floodlines Research tại Sydney, nhận định rằng Jensen Huang là một ngôi sao lớn trong ngành, thẳng thắn và gắn liền với thương hiệu NVIDIA, do đó một nhà lãnh đạo như vậy là rất khó thay thế.

Nỗi lo ngại về sự xáo trộn này đã góp phần dẫn đến đợt bán tháo cổ phiếu trị giá 600 tỷ USD của NVIDIA trong tuần qua, đẩy tập đoàn xuống vị trí công ty giá trị thứ hai thế giới. Hôm thứ Tư, những đồn đoán về người có thể được chọn nếu ông Huang bị bãi nhiệm trải dài từ lãnh đạo của một gã khổng lồ bán dẫn đối thủ như Giám đốc điều hành Arm Holdings Rene Haas, cựu binh 32 năm tại NVIDIA là Jeff Fisher, cho đến một trong hai người con của ông Huang, cả hai đều đang giữ vị trí điều hành cấp cao tại công ty.

Hội đồng quản trị sẽ chọn lãnh đạo công nghệ hay tài chính?

Một số nhà phân tích cho rằng một trong những cách đơn giản nhất để lấp đầy khoảng trống quyền lực là tìm đến người vẫn luôn đồng hành cùng ông Huang trong các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hàng quý: Giám đốc Tài chính Colette Kress.

Bà Kress, 59 tuổi, gia nhập Nvidia vào năm 2013 sau sự nghiệp lâu năm tại các gã khổng lồ công nghệ khác bao gồm Microsoft, Cisco và hãng sản xuất chip Texas Instruments. Theo trang tin Semafor dẫn lời những người nắm rõ vấn đề, một số thành viên trong hội đồng quản trị Nvidia đang ủng hộ việc bổ nhiệm bà làm CEO tạm quyền.

CFO Colette Kress

Ông Josh Gilbert, trưởng nhóm phân tích tại nền tảng giao dịch eToro, đánh giá Colette Kress là lựa chọn hiển nhiên để ổn định tình hình, bởi bà đã giữ chức CFO suốt 13 năm và luôn xuất hiện bên cạnh ông Huang trong mọi buổi báo cáo tài chính, khiến bà trở thành tiếng nói quen thuộc và đáng tin cậy đối với thị trường vào thời điểm nhạy cảm này.

Tuy nhiên, ông Gilbert cũng lưu ý rằng vị trí chính thức lâu dài lại là một câu chuyện khác, vì lợi thế cạnh tranh của NVIDIA đến từ công nghệ và hội đồng quản trị nhiều khả năng sẽ muốn một kỹ sư ngồi vào chiếc ghế nóng. Một nhân vật nội bộ như Ian Buck, người đã dẫn dắt nền tảng phần mềm giúp giữ chân các nhà phát triển gắn bó với chip NVIDIA, chính là cái tên được kỳ vọng sẽ xuất hiện.

Kỹ sư Ian Buck, gia nhập NVIDIA từ năm 2004, đã góp công đưa AI lên các dòng chip của hãng và đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển hệ thống phần mềm CUDA. Năng lực giải quyết những bài toán kỹ thuật "khó nhằn" của ông được xem là yếu tố sống còn để định hướng sự phát triển của NVIDIA, bất kể ai giữ chức CEO. Hiện ông Buck quản lý các sản phẩm phần cứng và phần mềm AI của Nvidia trên cương vị người đứng đầu mảng sản phẩm AI siêu quy mô. Ông cũng sở hữu bằng tiến sĩ tại Đại học Stanford với công trình nghiên cứu đặt nền móng cho phần mềm chuyên biệt về AI tại hãng thiết kế chip California này.

Kỹ sư Ian Buck

Tỷ lệ cược trên trang thị trường dự đoán Polymarket cho thấy có tới 83% khả năng ông Huang sẽ từ chức hoặc bị miễn nhiệm vào cuối năm nay. Tỷ lệ dự đoán người kế nhiệm đang nghiêng về ông Buck ở vị trí số một và bà Kress đứng thứ hai, dù khối lượng giao dịch trên thị trường này còn khiêm tốn.

Ông Shay Boloor, chiến lược gia trưởng thị trường tại Futurum Equities, bày tỏ mối quan ngại lớn hơn về thập kỷ tới, bởi ông Jensen không chỉ đơn thuần là CEO của Nvidia mà còn là người luôn nhìn ra hướng đi của ngành điện toán. Theo ông Boloor, nếu việc chuyển giao trở nên bắt buộc, Ian Buck là ứng viên nội bộ mạnh nhất về dài hạn nhờ vai trò sáng tạo ra CUDA và dẫn dắt mảng kinh doanh siêu quy mô của NVIDIA.

Ông cũng cho rằng Giám đốc điều hành Arm kiêm cựu lãnh đạo cấp cao của Nvidia là Rene Haas có thể là một ứng viên bên ngoài đáng cân nhắc. Một chuyên gia ngân hàng phụ trách các thương vụ bán dẫn cũng chia sẻ với Reuters rằng ông Haas là lựa chọn hợp lý nhất vì có tầm ảnh hưởng lớn và am hiểu sâu sắc ngành công nghiệp bán dẫn. Phía Reuters hiện chưa nhận được phản hồi từ các công ty về yêu cầu bình luận từ bà Kress, ông Buck và ông Haas.

Về phần mình, ông Buck, khoảng 49 tuổi theo một bài viết gần đây của Business Insider, tỏ ra khá khiêm tốn khi nói về năng lực bản thân. Tại một hội nghị của Bank of America vào năm ngoái, ông từng chia sẻ rằng một trong những phần thách thức nhất trong công việc của ông là cố gắng dự đoán tương lai, nhưng AI luôn mang đến những điều bất ngờ.

Đầu năm nay, khi đề cập đến quá trình AI trả lời câu hỏi của người dùng, ông cũng thừa nhận với Reuters rằng suy luận AI là một bài toán cực kỳ hóc búa. Trang thông tin tác giả trên website của NVIDIA lưu giữ nhiều bài viết thể hiện tầm nhìn công nghệ sắc bén của ông Buck, đi sâu vào cách thúc đẩy AI tác nhân và AI vật lý, trí tuệ nhân tạo kết hợp an ninh mạng, cũng như các thỏa thuận hợp tác với những tập đoàn như Microsoft và Oracle.

Bà Armina Rosenberg, nhà quản lý danh mục đầu tư kiêm đồng sáng lập quỹ Minotaur Capital tại Sydney — đơn vị đang nắm giữ cổ phiếu NVIDIA — đặt câu hỏi liệu hội đồng quản trị có chọn giải pháp kết hợp ưu điểm của cả hai hay không, vì việc tìm kiếm một người thay thế lâu dài sẽ không thể diễn ra một sớm một chiều.

Bà nhận định lộ trình thực tế hơn cả là chọn một lãnh đạo tạm quyền từ nhóm cộng sự thân cận lâu năm, có thể theo cơ cấu đồng CEO với một người phụ trách ổn định hoạt động kinh doanh và tài chính như Colette Kress, song hành cùng một nhà lãnh đạo sản phẩm và công nghệ như Ian Buck.

Nguồn: Reuters