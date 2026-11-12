Động thái mới nhất của NVIDIA sau loạt bê bối đời tư của CEO Jensen Huang

Hội đồng quản trị dự kiến nhóm họp sớm nhất để định đoạt tương lai của nhà sáng lập Jensen Huang.

Theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Tư (11/11) dẫn nguồn thạo tin, Hội đồng quản trị của Nvidia đang chuẩn bị tiến hành thủ tục phế truất Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang sau khi ông có hai mối quan hệ ngoài luồng, bao gồm một người bị tình nghi là gián điệp Trung Quốc. Nguồn tin cho biết thêm, hội đồng quản trị dự kiến nhóm họp sớm nhất là ngay trong ngày thứ Tư (giờ địa phương) để định đoạt tương lai của ông.

Cùng ngày, tờ New York Times đưa tin ông Huang cũng có quan hệ tình ái với một nữ lãnh đạo báo cáo trực tiếp cho mình. Cụ thể, dẫn lời các nhân viên giấu tên tại công ty, tờ báo tiết lộ ông Huang đã qua lại với bà Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách mảng y tế của Nvidia. Cả hai từng bị ghi hình khi đang có cử chỉ thân mật tại một khách sạn ở San Jose, bang California, trong thời gian diễn ra hội nghị của Nvidia hồi tháng 3.

NVIDIA được cho là đang ráo riết tìm người thay thế vị trí CEO

Sự ra đi nếu xảy ra của ông Huang sẽ để lại khoảng trống quyền lực lớn tại hãng sản xuất chip trị giá khoảng 4.000 tỷ USD mà ông đã đồng sáng lập và gây dựng suốt hơn ba thập kỷ. Dưới sự dẫn dắt của ông, Nvidia đã vươn lên trở thành nhà cung cấp chip trí tuệ nhân tạo thống trị toàn cầu, giữ vị trí trung tâm trong làn sóng bùng nổ AI và cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung.

Theo Bloomberg, Nvidia hiện đang làm việc với một công ty săn đầu người bên ngoài để tìm kiếm các ứng viên cho chiếc ghế CEO.

Cổ phiếu của hãng đã giảm khoảng 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Tính cả đợt bán tháo này, giá trị vốn hóa thị trường của Nvidia đã bốc hơi khoảng 600 tỷ USD trong tuần qua kể từ khi hội đồng quản trị công bố cuộc điều tra.

Ông Gil Luria, Trưởng bộ phận nghiên cứu công nghệ tại D.A. Davidson, nhận định việc sa thải ông Huang ngay lập tức sẽ gây ra nhiều thách thức cho Nvidia vì công ty chưa có sẵn kế hoạch kế nhiệm, song hội đồng quản trị nhiều khả năng sẽ hành động ngay khi có bằng chứng cho thấy ông vi phạm pháp luật hoặc quy định nội bộ. Khi được tờ Times liên hệ qua điện thoại hôm thứ Tư để hỏi về mối quan hệ với bà Powell, ông Huang chỉ đáp lại rằng ông không nghĩ báo giới nên nói chuyện trực tiếp với mình rồi cúp máy.

Theo hai nhân viên làm việc tại công ty, đoạn video ghi lại cảnh thân mật giữa ông Huang (63 tuổi) và bà Powell (48 tuổi) tại khách sạn ở San Jose vẫn chưa được tờ Times trực tiếp xem qua. Cả ông Huang và bà Powell hiện đều đã có gia đình riêng. Phía Nvidia và bà Powell chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước các yêu cầu bình luận, trong khi hãng tin Reuters cũng chưa thể xác minh độc lập các thông tin này.

Loạt thông tin mới đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng trong cuộc khủng hoảng vốn khởi nguồn từ những tiết lộ về mối quan hệ giữa ông Huang và bà Alice Huang, một phụ nữ bị tình báo Mỹ cáo buộc có liên quan đến việc hỗ trợ đưa chip Nvidia sang cho các công ty Trung Quốc. Trong bản ghi nhớ gửi nhân viên hôm Chủ nhật (8/11), ông Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ và nhận hoàn toàn trách nhiệm, nhưng không nêu chi tiết về mối quan hệ này.

Cùng ngày Chủ nhật, hội đồng quản trị Nvidia đã mở cuộc điều tra nhằm xác định liệu ông Huang có phải là mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không. Cuộc điều tra do các giám đốc độc lập cùng đội ngũ cố vấn pháp lý bên ngoài giám sát, dù vào thời điểm đó hội đồng quản trị vẫn bày tỏ sự tín nhiệm đối với ông Huang. Về phía chính trường, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng gọi ông Huang là một người đàn ông đáng kính và đã làm được những điều tuyệt vời cho nước Mỹ.

Bên cạnh đó, ông Huang đang đối mặt với nguy cơ bị Quốc hội Mỹ gửi trát triệu tập nếu không phản hồi yêu cầu tham gia buổi điều trần kín liên quan đến cáo buộc có quan hệ mật thiết với nữ doanh nhân Trung Quốc. Ông Huang đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993 cùng với Curtis Priem và Chris Malachowsky, khởi đầu bằng những dòng chip đồ họa phục vụ trò chơi điện tử trước khi nền tảng phần mềm CUDA mở đường cho mảng điện toán đa năng và sau này là trí tuệ nhân tạo.

Nguồn: Bloomberg, Business Times