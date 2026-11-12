Gia đình siêu trường thọ của cụ bà 110 tuổi: Gần chục cụ U100, U90 quây quần

Quây quần bên bà Trần Thục Quần trong lễ mừng sinh nhật thứ 110 là 3 người em 100, 98 và 91 tuổi, con trai cả hơn 90, con gái 87 tuổi..., ai cũng khỏe mạnh.

Một gia đình tại thành phố Lạc Sơn (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) gần đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ tuổi thọ đáng kinh ngạc của các thành viên.

Cụ bà Trần Thục Quần hiện sống tại thôn Hữu Mộng, thị trấn Chu Pha, huyện Tỉnh Nghiên, vừa tổ chức lễ mừng thọ 110 tuổi. Gia đình họ có năm thế hệ cùng chung sống. Tuổi 3 người em trai của cụ lần lượt là 100, 98 và 91. Con trai cả của cụ đã hơn 90 tuổi, con gái 87 tuổi.

Việc gia đình có nhiều thành viên cao tuổi như vậy khiến nhiều người tò mò về bí quyết trường thọ của họ.

Gia đình bà Trần Thục Quần thu hút sự chú ý nhờ tuổi thọ đáng kinh ngạc của tất cả các thành viên. (Ảnh: Red Star News)

Theo truyền thông địa phương, bà Trần Thục Quần (sinh năm 1916) đón sinh nhật lần thứ 110 vào ngày 5/11 cùng gia đình. Trong ngày này, người thân, bạn bè và hàng xóm đều đến chúc mừng; gia đình cũng chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật. Bà cụ đội chiếc mũ sinh nhật, vui vẻ tận hưởng ngày đặc biệt của mình bên người thân.

Anh Hùng Bính, cháu trai của cụ Trần Thục Quần, cho biết bà mình đã dành cả cuộc đời sống ở nông thôn và làm công việc chân tay suốt nhiều năm khi còn trẻ. Cụ là người rất chăm chỉ và tháo vát. Trong gia đình ngũ đại đồng đường của họ, thành viên nhỏ tuổi nhất là chắt của cụ Trần, năm nay 6 tuổi.

Theo anh Hùng Bính, nếu tất cả con cháu cùng trở về mừng sinh nhật bà, có lẽ gia đình sẽ phải bày hơn chục bàn tiệc. Tuy nhiên, do nhiều người làm việc ở xa, thường chỉ có các thành viên ở quê và những người thân thiết tụ họp để tổ chức tiệc mừng.

Điều khiến cư dân mạng thán phục là gia đình cụ bà Trần Thục Quần toàn những người rất thọ. Anh Hùng Bính cho biết, tuổi của ba người em trai bà lần lượt là 100, 98 và 91 tuổi. Như vậy, cả bốn anh chị em đều sống qua tuổi 90, trong đó hai người đã vượt mốc 100 tuổi.

Ngoài ra, con trai cả của bà Trần Thục Quần cũng đã hơn 90 tuổi, con gái 87 tuổi, và hai người con trai khác hiện trên 70 tuổi.

Dù đã qua mốc 100 tuổi tới 10 năm, bà Trần Thục Quần vẫn có khả năng tự chăm sóc bản thân ở mức độ nhất định. Gia đình cho biết tinh thần bà vẫn minh mẫn, thị lực còn tốt, chỉ thính lực có phần suy giảm. Bà vẫn có thể tự tay bóc đậu, nhổ cỏ ven đường và đi bộ đến nhà người thân.

Một điều khiến gia đình thêm an tâm là bà Trần Thục Quần không mắc các bệnh mãn tính phổ biến ở tuổi già như cao huyết áp hay tiểu đường. Bà từng nhập viện vì thiếu máu vào khoảng năm 100 tuổi, nhưng sau khi hồi phục lại không gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào khác. Bà cũng thường xuyên tham gia các đợt khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại địa phương.

Chia sẻ về bí quyết trường thọ, gia đình cho biết bà Trần Thục Quần không có chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt nào. Bà ăn uống giống như mọi thành viên khác trong gia đình, có thể ăn đồ cay và thích các món thịt như gà, vịt. Thời trẻ, bà từng hút thuốc và uống chút rượu, nhưng đã bỏ từ lâu. Bà duy trì nếp sống sinh hoạt đều đặn và hiện vẫn làm những công việc nhà vừa sức.

Anh Hùng Bính cho rằng, những phẩm chất nổi bật nhất của bà anh là lạc quan, yêu đời, tâm thế cởi mở và không bao giờ để bụng hay giữ lòng thù hận với ai. Ngoài ra, mối quan hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình, việc con cháu thay phiên nhau chăm sóc, đồng hành bên bà có lẽ cũng là yếu tố giúp bà duy trì được trạng thái thể chất và tinh thần tốt.

Về hiện tượng có nhiều người cao tuổi trong gia đình này, bà Trần Mỹ Quyên - Phó trưởng khoa Lão khoa, Bệnh viện Nhân dân Lạc Sơn - cho biết , đây thực sự là hiện tượng “trường thọ theo gia đình”. Các yếu tố di truyền có thể đóng vai trò nhất định, tuy nhiên không thể khẳng định rằng tuổi thọ của họ hoàn toàn do gene quyết định.

Bà Trần Mỹ Quyên nhấn mạnh rằng, lối sống đóng vai trò quan trọng không kém đối với sức khỏe và sự trường thọ. Điều này bao gồm việc duy trì thói quen ngủ nghỉ điều độ, chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục vừa sức, từ bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, cũng như thường xuyên kiểm tra sức khỏe và quản lý tốt các bệnh mãn tính.

Bên cạnh đó, sự hòa thuận trong gia đình cùng sự hỗ trợ về mặt tinh thần từ những người thân yêu cũng góp phần quan trọng vào việc duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần cho người cao tuổi.