Hiện trường vụ sập tòa nhà ở New York khiến 19 người thương vong, trong đó có 7 trẻ em: 250 lính cứu hỏa khẩn trương tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát

Một tòa nhà dân cư 3 tầng bất ngờ đổ sập xuống khu vực công trường xây dựng ở Brooklyn, New York (Mỹ), khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 17 người bị thương, trong đó có 7 trẻ em. Lực lượng cứu hộ phải sử dụng máy bay không người lái, chó nghiệp vụ và cưa máy để tìm kiếm những người mắc kẹt.

Vụ việc xảy ra hôm thứ Tư (11/11, giờ địa phương) tại khu Flatbush, Brooklyn. Theo chính quyền thành phố New York, tòa nhà 3 tầng bất ngờ đổ sập xuống khu vực đào móng của một công trình liền kề, khiến nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy khung cảnh tan hoang với hàng loạt mảng bê tông, gạch đá chất thành đống. Đáng chú ý, một phần bức tường của công trình dân cư bị phá hủy hoàn toàn, để lộ không gian bên trong căn hộ, bao gồm cả phòng ngủ và tủ quần áo.

Lực lượng cứu hộ khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm tại hiện trường vụ sập tòa nhà ở quận Brooklyn, New York, ngày 11/11 (Ảnh: AP/Ryan Murphy)

Nhân viên cứu hộ đưa một người sống sót ra khỏi khu vực tòa nhà đổ sập ở Brooklyn. (Ảnh: AP/Ryan Murphy)

(Ảnh: AP/Ryan Murphy)

Lực lượng chức năng làm việc giữa đống đổ nát sau vụ sập tòa nhà 3 tầng ở New York. (Ảnh: AP/Ryan Murphy)

(Ảnh: AP/Ryan Murphy)

Người dân đứng theo dõi hoạt động cứu hộ sau khi tòa nhà bất ngờ đổ sập tại Brooklyn. (Ảnh: AP/Ryan Murphy)

Ngay sau khi nhận được tin báo, hơn 250 lính cứu hỏa và nhân viên cấp cứu đã được huy động đến hiện trường. Lực lượng chức năng phải triển khai nhiều thiết bị chuyên dụng như máy bay không người lái, chó nghiệp vụ và cưa máy để rà soát đống đổ nát, tìm kiếm và giải cứu những người mắc kẹt.

Phát biểu với báo giới tại hiện trường vào tối cùng ngày, bà Lillian Bonsignore, Ủy viên Sở Cứu hỏa New York (FDNY), xác nhận 2 người đã thiệt mạng và ít nhất 17 người khác bị thương, trong đó có 7 trẻ em. Bốn nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, giới chức chưa công bố độ tuổi của hai người tử vong.

Bà Bonsignore cho biết lực lượng cứu hộ vẫn chưa xác định được chính xác còn bao nhiêu người mắc kẹt trong khu vực đổ sập. Đây sẽ là một chiến dịch tìm kiếm kéo dài, bởi hiện trường còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Những mảng tường và kết cấu công trình bị phá hủy sau vụ sập tòa nhà ở New York. (Ảnh: AP/Ryan Murphy)

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường, khẩn trương tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. (Ảnh: AP/Ryan Murphy)

(Ảnh: AP/Ryan Murphy)

Thị trưởng New York Zohran Mamdani cũng có mặt trong các thông tin cập nhật về vụ việc, đồng thời biểu dương nỗ lực của lực lượng cứu hộ. Ông mô tả hiện trường là khu vực có nhiều kết cấu đổ nát thiếu ổn định và những khoảng trống nguy hiểm nằm bên dưới bề mặt đống đổ nát.

"Tôi muốn kêu gọi người dân New York dành một chút thời gian cầu nguyện cho những người đã qua đời hôm nay và tất cả những người đang đau buồn trước sự mất mát của họ", ông Mamdani chia sẻ tại cuộc họp báo.

Một nhân chứng có tên Anthony nói với PIX11 News rằng anh nghe thấy tiếng người la hét cùng một âm thanh lớn giống như tiếng bom nổ ngay khi tòa nhà đổ sập.

Trong khi đó, Melissa Orna, một nhân chứng khác, kể lại với The New York Times: "Cả tòa nhà bắt đầu rung chuyển, rồi sau đó đổ sập".

(Ảnh: AP/Ryan Murphy)

(Ảnh: AP/Ryan Murphy)

(Ảnh: AP/Ryan Murphy)

Sở Xây dựng thành phố New York cho biết các thanh tra đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ hoạt động cứu hộ, đồng thời kiểm tra mức độ ổn định kết cấu của những tòa nhà lân cận nhằm bảo đảm an toàn.

Ông Ahmed Tigani, Ủy viên Sở Xây dựng thành phố, thông tin các công nhân đang tiến hành hoạt động đào móng tại thời điểm xảy ra vụ việc. Theo ông, chủ đầu tư đã được phê duyệt kế hoạch xây dựng một tòa nhà 3 tầng tại khu đất này, đồng thời đang xin cấp phép để nâng quy mô công trình lên 9 tầng.

Hiện nguyên nhân chính xác khiến tòa nhà đổ sập vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn: AFP