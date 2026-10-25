Tàu điện lao thẳng vào cần cẩu chắn giữa đường ray, kết cấu khổng lồ đổ sập xuống đại lộ đông xe ở Brazil

Một cần cẩu cỡ lớn bất ngờ đổ lên tuyến tàu điện một ray ở São Paulo, Brazil, rồi bị đoàn tàu đang chạy đâm trúng.

Ngày 24/10, một vụ tai nạn xảy ra trên tuyến tàu điện ở thành phố São Paulo, Brazil. Video ghi lại tại hiện trường cho thấy khoảnh khắc đoàn tàu đâm vào một cần cẩu cỡ lớn đã đổ lên kết cấu đường ray.

Vụ việc xảy ra trên đại lộ Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello. Sau cú va chạm, phần kết cấu cần cẩu đổ xuống lòng đường, nơi có nhiều phương tiện đang lưu thông.

Nguồn: CNA

Theo hình ảnh được ghi lại, cần cẩu rơi xuống nhưng không đè trúng người đi đường hay phương tiện nào. Tuy nhiên, kết cấu này làm đổ một máy biến áp trên đại lộ.

Người vận hành cần cẩu bị thương và được đưa đi cấp cứu. Trong khi đó, theo thông tin từ đơn vị vận hành hệ thống tàu điện, không có hành khách nào trên đoàn tàu bị thương. Toàn bộ hành khách được sơ tán an toàn, còn đoàn tàu được đưa về để kiểm tra và bảo dưỡng.

Tuyến tàu điện gián đoạn, nhiều tuyến xe buýt phải đổi lộ trình

Lực lượng cứu hỏa được điều động đến hiện trường vào khoảng 11h35 ngày 24/10 để xử lý vụ việc. Sự cố còn liên quan đến một đường ống, một cây xanh, hệ thống dây điện và bức tường của một cơ sở kinh doanh bị đổ.

Tổng cộng, 6 xe chuyên dụng cùng 2 mô tô nghiệp vụ của lực lượng cứu hỏa được huy động để ứng phó.

Theo thông báo của đơn vị vận hành, tuyến Line 15-Prata phải tạm dừng hoạt động từ 12h04 trên đoạn giữa hai ga Vila Prudente và São Lucas. Hành khách tại khu vực này được hỗ trợ di chuyển bằng xe buýt thuộc hệ thống vận tải thay thế. Các nhân viên kỹ thuật đang làm việc để khôi phục hoạt động của tuyến. Nguyên nhân vụ va chạm sẽ được điều tra sau đó. Cơ quan Phòng vệ dân sự cũng được huy động đến hiện trường.

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý giao thông São Paulo (CET) cho biết đại lộ Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello bị phong tỏa hoàn toàn.

Cơ quan Phòng vệ dân sự cùng Ban Thư ký An ninh đô thị thành phố São Paulo đã kiểm tra khu vực và xác định các công trình xây dựng xung quanh không bị hư hại.

Phần kết cấu cần cẩu sẽ do đơn vị chịu trách nhiệm quản lý thiết bị tháo dỡ sau khi cơ quan chức năng hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và cho phép tiến hành.

Sự cố còn tác động đến hoạt động của 3 tuyến xe buýt nội đô. Đơn vị điện lực Enel cho biết việc cung cấp điện trong khu vực bị gián đoạn sau tai nạn. Phần lớn khách hàng đã được khôi phục điện thông qua hệ thống điều khiển từ xa.

Nguồn: CNN, Al jazeera