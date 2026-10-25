Tin vui chưa từng có cho tất cả những người sắp đến Hồng Kông (Trung Quốc)

Hồng Kông (Trung Quốc) chuẩn bị đón mùa lễ hội ẩm thực với hơn 340 gian hàng rượu vang, món ngon từ khoảng 31 quốc gia và khu vực, cùng chuỗi trải nghiệm ẩm thực độc đáo kéo dài đến hết tháng 11.

Hồng Kông từ lâu là điểm đến được các tín đồ ẩm thực yêu thích nhờ sự giao thoa giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Cuối tháng 10 năm nay, thành phố tiếp tục chiêu đãi du khách bằng Lễ hội Rượu vang & Ẩm thực Hồng Kông 2026, diễn ra trong 4 ngày, từ 29/10 đến 1/11, với chủ đề “Taste the World’s Best” (Thưởng thức tinh hoa ẩm thực thế giới).

Sự kiện do Tổng cục Du lịch Hồng Kông (HKTB) tổ chức tại khu vực Central Harbourfront và Công viên Tamar. Với quy mô được mở rộng, lễ hội năm nay quy tụ hơn 340 gian hàng, mang đến các loại rượu vang và món ăn đặc sắc từ khoảng 31 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là cơ hội để du khách khám phá sự đa dạng của ẩm thực thế giới ngay bên bờ cảng Victoria.

Ảnh: Tổng cục Du lịch Hồng Kông

Trong khi đó, AMEX GOURMET CLUB quy tụ các nhà hàng danh tiếng sở hữu sao Michelin, mang những món ăn đặc trưng đến gần hơn với thực khách. Tại Tasting Room, du khách còn có thể thưởng thức bữa tiệc kết hợp ẩm thực đặc biệt với sự tham gia của 5 đầu bếp hàng đầu đến từ Hồng Kông nói riêng cũng như Trung Quốc nói chung.

Không dừng lại ở những hương vị quốc tế, lễ hội còn dành không gian cho các món ăn mang dấu ấn riêng của Hồng Kông. Loạt sáng tạo mang chủ đề “Only in Hong Kong” kết hợp nguyên liệu và hương vị truyền thống với kỹ thuật chế biến hiện đại, tạo nên những trải nghiệm mới mẻ cho thực khách.

Đáng chú ý là món bánh tart pudding sữa đậu nành mè đen, kết hợp vị béo thơm của sữa đậu nành với hương mè đen đặc trưng. Những biến tấu này cho thấy cách ẩm thực Hồng Kông làm mới các món ăn quen thuộc, đồng thời giữ lại nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực địa phương.

Ảnh: Tổng cục Du lịch Hồng Kông

Sức hút ẩm thực của Hồng Kông sẽ không dừng lại khi lễ hội khép lại. Trong tháng 11, HKTB tiếp tục triển khai chương trình Hong Kong Gourmet Month, phối hợp với các nhà hàng và quán bar trên toàn thành phố để giới thiệu những món ăn phiên bản giới hạn, trải nghiệm ẩm thực đặc biệt cùng nhiều ưu đãi dành cho thực khách.

Đáng chú ý, Cẩm nang Ẩm thực Đêm Hồng Kông (Hong Kong Late-Night Dining Guide) cũng sẽ được ra mắt, gợi ý những địa điểm ăn uống sôi động sau khi màn đêm buông xuống. Với văn hóa ẩm thực phong phú, từ các món ăn truyền thống đến những sáng tạo hiện đại, Hồng Kông mang đến cho du khách thêm nhiều lựa chọn để khám phá thành phố qua từng bữa ăn.

Với sự kết hợp giữa ẩm thực quốc tế cùng những sáng tạo mang đậm bản sắc địa phương, chuỗi sự kiện cuối tháng 10 và trong tháng 11 hứa hẹn trở thành điểm hẹn đáng chú ý dành cho những người yêu ẩm thực khi ghé thăm Hồng Kông.