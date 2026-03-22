13 giờ ám ảnh trên chuyến bay từ Hồng Kông (Trung Quốc) đến Anh sau khi hành khách tử vong

Sự việc gây chấn động khiến nhiều hành khách không khỏi rùng mình liên quan tới chuyến bay BA32 của hãng British Airways (Anh) từ Hồng Kông (Trung Quốc) tới London - Anh.

Các nguồn tin nói với The Sun rằng nữ hành khách ngoài 60 tuổi qua đời khoảng 1 giờ sau khi máy bay cất cánh hôm 15-3. Tuy nhiên, thay vì quay đầu trở lại Hồng Kông, chuyến bay vẫn tiếp tục hành trình tới sân bay Heathrow ở London.

Điều khiến vụ việc gây tranh cãi nằm ở cách xử lý thi thể nạn nhân của hãng bay. "Phi hành đoàn đã phải bàn bạc gấp để tìm cách xử lý, sau khi phương án đưa thi thể vào nhà vệ sinh và khóa lại không được chấp nhận" - một nguồn tin cho biết.

Một chiếc máy bay của hãng British Airways (Anh) đang lăn bánh chuẩn bị cất cánh. Ảnh: iStock

Cuối cùng, thi thể người phụ nữ xấu số được quấn lại bằng các vật liệu sẵn có rồi chuyển tới khu bếp phía sau máy bay để cách ly.

Nguồn tin nói trên mô tả khu bếp nơi để tạm thi thể nạn nhân có sàn sưởi. Thời điểm chiếc Airbus A350-1000 bắt đầu hạ độ cao, hành khách và phi hành đoàn ngửi thấy mùi tử khí bốc ra từ phía sau máy bay.

"Gia đình đi cùng người phụ nữ xấu số đã vô cùng đau đớn và phi hành đoàn cũng vậy" – một nhân chứng trên hành trình cho biết - "Nhiều người muốn máy bay quay lại Hồng Kông nhưng không thể. Quy định hàng không nêu rõ nếu hành khách đã qua đời thì không còn được xem là tình huống khẩn cấp nữa".

Dù vậy, quyết định đó vẫn làm dấy lên nhiều tranh luận, đặc biệt khi hành khách và tiếp viên phải ở trong không gian kín suốt nhiều giờ cùng một thi thể.

Sau khi máy bay hạ cánh ở London, cảnh sát đã yêu cầu 331 hành khách ngồi yên tại chỗ trong khoảng 45 phút để phục vụ công tác kiểm tra vụ việc xảy ra trên máy bay.

Ám ảnh bởi trải nghiệm kinh hoàng nên một số hành khách sau đó thậm chí phải xin nghỉ làm để cân bằng tâm lý.

Liên quan tới vụ việc, hãng hàng không Anh khẳng định tổ bay đã xử lý đúng quy trình.

Trả lời Fox News, hãng cho biết: "Một hành khách không may đã qua đời trên chuyến bay của chúng tôi. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè của họ trong thời khắc khó khăn này".

Hãng nói thêm: "Phi hành đoàn đã thực hiện đúng mọi quy trình. Chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ họ".

Gia đình nạn nhân xấu số hiện chưa có bất cứ hành động khiếu nại hay pháp lý nào đối với hãng British Airways, tờ The Sun cho biết.