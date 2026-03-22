Giá xăng dầu ở nước láng giềng của Việt Nam tăng mạnh, đã đạt vượt mốc 27.000 đồng/lít

Thị trường nhiên liệu bán lẻ tại Thái Lan đang ghi nhận một đợt tăng giá rõ rệt trong tháng 3/2026, khi xung đột Trung Đông đẩy giá dầu toàn cầu leo thang. Dữ liệu từ các doanh nghiệp lớn như Bangchak và PTT cho thấy mức tăng diễn ra trên diện rộng, từ xăng sinh học, xăng phổ thông đến diesel, phản ánh áp lực chi phí ngày càng lớn lên nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng.

Theo công bố mới nhất ngày 21/3, giá bán lẻ nhiều loại nhiên liệu đã được điều chỉnh tăng. Cụ thể, xăng 95 đạt 33,05 baht/lít (khoảng 27.266 đồng/lít) , xăng 91 ở mức 32,68 baht/lít (khoảng 26.961 đồng/lít), E20 khoảng 28,05 baht/lít (khoảng 23.141 đồng/lít) và E85 ở mức 24,79 baht/lít (khoảng 20.452 đồng/lít). Trong khi đó, diesel tăng lên 31,14 baht/lít (khoảng 25.691 đồng/lít), còn các dòng cao cấp như xăng Premium 97 đạt tới 49,54 baht/lít (khoảng 40.871 đồng/lít).

Mức tăng rõ rệt chỉ trong tháng 3

Điểm đáng chú ý là mức tăng giá diễn ra trong thời gian rất ngắn. Đầu tháng 3/2026, giá diesel vẫn được giữ quanh 29,94 baht/lít (khoảng 24.700 đồng/lít), nhưng đến ngày 18/3 đã tăng lên 30,44 baht/lít (khoảng 25.113 đồng/lít) và tiếp tục lên 31,14 baht/lít (khoảng 25.691 đồng/lít) vào ngày 21/3. Như vậy, chỉ trong chưa đầy ba tuần, giá diesel đã tăng khoảng 1,2 baht/lít, tương đương gần 1.000 đồng/lít.

Tương tự, các loại xăng cũng ghi nhận các đợt điều chỉnh liên tiếp. Riêng ngày 21/3, giá xăng tăng thêm 1 baht/lít (khoảng 825 đồng), trong khi diesel tăng 0,70 baht/lít (khoảng 578 đồng) chỉ trong một lần điều chỉnh. Trước đó, các đợt tăng 0,5–1 baht/lít đã diễn ra nhiều lần trong tháng, cho thấy tốc độ tăng nhanh hơn đáng kể so với giai đoạn bình thường.

Giá xăng 95 biến động từ đầu năm đến 21/3. Dữ liệu: Bangchak. Đồ hoạ: AI.

Đối với xăng cao cấp, mức tăng còn rõ rệt hơn. Giá Premium 97 hiện duy trì quanh 49,54 baht/lít (khoảng 40.871 đồng/lít), tăng khoảng 3–4 baht/lít (tương đương 2.475–3.300 đồng/lít) so với đầu năm. Tuy nhiên, tại cây xăng của Bangchak, giá xăng 97 không đổi từ đầu năm.

Bối cảnh khu vực: Cú sốc năng lượng lan rộng

Theo Reuters và các tổ chức quốc tế, xung đột Trung Đông đã gây ra cú sốc nguồn cung lớn, khiến giá nhiên liệu tăng mạnh trên toàn cầu. Khu vực Đông Nam Á, vốn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng, chịu tác động rõ rệt.

Tại Thái Lan, chính phủ đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ứng phó. Quốc gia này tăng tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học, hạn chế xuất khẩu nhiên liệu và thậm chí xem xét các biện pháp kiểm soát tiêu dùng trong trường hợp khủng hoảng kéo dài. Ngoài ra, hiện tượng người dân đổ xô mua xăng tại một số khu vực cũng đã xuất hiện, phản ánh tâm lý lo ngại về nguồn cung.

Dù giá bán lẻ tăng, chính phủ Thái Lan vẫn cố gắng kiểm soát thông qua Quỹ Dầu khí và các chính sách trợ giá. Mục tiêu được đặt ra là giữ giá diesel không vượt quá 33 baht/lít (khoảng 27.225 đồng/lít) nhằm hạn chế tác động đến chi phí sinh hoạt và lạm phát.

Tuy nhiên, chính sách này đang tạo áp lực lớn lên ngân sách. Việc trợ giá trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng cao khiến quỹ bình ổn bị bào mòn nhanh chóng, buộc chính phủ phải cân nhắc giữa ổn định giá và cân đối tài chính.

Dự trữ dầu của Thái Lan đủ dùng đến 100 ngày

Dù có dự trữ dầu đủ dùng trong khoảng 90–100 ngày, Thái Lan vẫn chịu tác động trực tiếp từ giá quốc tế do cơ chế định giá gắn với thị trường Singapore. Điều này khiến giá bán lẻ trong nước tăng theo giá thế giới ngay cả khi nguồn cung chưa bị thiếu hụt.

So với các nước trong khu vực, giá nhiên liệu tại Thái Lan hiện ở mức trung bình nhưng cao hơn một số thị trường có trợ giá mạnh. Tuy nhiên, mức tăng nhanh trong thời gian ngắn đang gây áp lực đáng kể lên người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Với diễn biến hiện tại, giá xăng dầu tại Thái Lan đã tăng đáng kể trong tháng 3, với biên độ từ 1 đến 4 baht/lít (khoảng 825–3.300 đồng/lít) tùy loại. Nếu xung đột Trung Đông tiếp tục kéo dài, xu hướng tăng giá nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn.