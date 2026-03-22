Bắt ông trùm kinh doanh nổi tiếng, thu giữ hơn 22 nghìn tỷ đồng

Cơ quan Thực thi Pháp luật Trung ương Ấn Độ cho biết đã tịch thu khối tài sản trị giá hơn 75 tỷ rupee (khoảng 846 triệu USD, hơn 22 nghìn tỷ đồng) liên quan đến doanh nhân Anil Ambani và các cộng sự của ông trong cuộc điều tra về nghi vấn gian lận ngân hàng và rửa tiền. Theo thông báo, các tài sản bị tịch thu bao gồm văn phòng, nhà ở và hơn 53 ha đất.

Anil Ambani (SN1959) tại Mumbai, là con trai của Dhirubhai Ambani - người sáng lập tập đoàn Reliance và là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Ấn Độ. Năm 2005, sau khi gia tộc Ambani tái cơ cấu đế chế kinh doanh, Anil và em trai Mukesh Ambani chia tách hoạt động kinh doanh.

Theo thỏa thuận, Anil tiếp quản các mảng năng lượng, viễn thông và tài chính, trong khi Mukesh Ambani nắm quyền kiểm soát lĩnh vực hóa dầu và dầu khí của Reliance Industries. Hiện Mukesh Ambani là Chủ tịch Reliance Industries và thường xuyên nằm trong nhóm những người giàu nhất châu Á.

Cuộc điều tra được khởi nguồn từ đơn khiếu nại hình sự do Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đệ trình vào tháng 8/2025. Trong đơn, Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI) cáo buộc công ty viễn thông Reliance Communications - một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Anil Ambani đã có hành vi biển thủ vốn vay ngân hàng, gây thiệt hại khoảng 29,29 tỷ rupee (tương đương 330 triệu USD, hơn 8,6 nghìn tỷ đồng).

Phản hồi về các cáo buộc, Reliance Communications trước đó cho biết Anil Ambani kiên quyết bác bỏ mọi nghi vấn sai phạm và sẽ tự bảo vệ mình trước pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang xem xét khoản vay hơn 569 triệu USD mà Reliance Communications cùng các công ty liên quan nhận từ Yes Bank - một ngân hàng thương mại tư nhân lớn tại Ấn Độ, trong giai đoạn 2017-2019. Theo cơ quan thực thi pháp luật, số tiền này bị nghi đã được chuyển hướng và rửa tiền thông qua các giao dịch tài chính phức tạp.

Trong một tuyên bố mới Reliance Infrastructure Limited - công ty do Anil Ambani kiểm soát cho biết ông đã rời hội đồng quản trị của doanh nghiệp này hơn ba năm rưỡi trước, đồng thời khẳng định vụ việc không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, cổ đông, nhân viên hay các bên liên quan của công ty.