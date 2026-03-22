2 xe buýt va chạm, 5 người tử vong, 21 người bị thương

Vào ngày 20/3, một tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra ở Riobamba, tỉnh Chimborazo, Ecuador, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 21 người bị thương, sau vụ va chạm giữa hai xe buýt liên tỉnh.

Vụ việc được báo cáo lúc 11h51 tối qua đường dây nóng khẩn cấp, khi người dân thông báo cho chính quyền về một vụ va chạm nghiêm trọng trên Quốc lộ Liên Mỹ phía Nam, cụ thể là tại khúc cua Licán. Theo báo cáo ban đầu, một số người bị mắc kẹt giữa các phương tiện.

Trung tâm điều phối khẩn cấp ECU 911 Riobamba đã phối hợp ứng phó ngay lập tức với nhiều cơ quan cứu hộ khẩn cấp. Các sĩ quan cảnh sát quốc gia, các đơn vị cứu hộ từ Sở Cứu hỏa Riobamba và xe cứu thương từ Bộ Y tế đều có mặt tại hiện trường.

Hiện trường vụ va chạm.

Các đội cấp cứu đã chăm sóc cho 21 người bị thương. Một số người được chuyển đến các cơ sở y tế khác nhau, trong khi những người khác được hỗ trợ tại chỗ.

Lực lượng cứu hỏa đã tiến hành các hoạt động cứu hộ để giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong xe buýt, chiến dịch kéo dài nhiều giờ do mức độ nghiêm trọng của vụ va chạm.

Theo thông tin sơ bộ từ các cơ quan cứu hộ khẩn cấp, vụ tai nạn đã khiến 5 người thiệt mạng. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể tại hiện trường.

Các cuộc điều tra liên quan đã được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông này.

Trước tình hình trên, Dịch vụ An ninh Tích hợp ECU 911 một lần nữa kêu gọi người dân lái xe cẩn thận, tuân thủ luật giao thông và tránh lái xe ở những khu vực nguy hiểm, đặc biệt là vào ban đêm.