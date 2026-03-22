Mối liên hệ giữa mạng xã hội và hạnh phúc

Song điều này ngược lại với giới trẻ tại Mỹ, Canada, Úc, New Zealand và một số nước châu Âu như Pháp, Ireland, Na Uy, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh.

Theo khảo sát do Công ty Gallup (Mỹ) thực hiện tại hơn 140 quốc gia, một trong những yếu tố được nhắc đến là mạng xã hội. Báo cáo trên - được thực hiện với sự tham gia của Gallup, Mạng lưới Giải pháp Phát triển bền vững Liên hợp quốc và một nhóm chuyên gia độc lập - chỉ ra những người trẻ sử dụng mạng xã hội hơn 5 giờ mỗi ngày thường cảm thấy kém hạnh phúc và ít hài lòng với cuộc sống hơn.

Bà Ilana Ron Levey, Giám đốc Điều hành của Gallup, nói với đài CNN hôm 20-3 rằng báo cáo không kết luận mạng xã hội là nguyên nhân chính hoặc duy nhất giải thích sự khác biệt về mức độ hạnh phúc của giới trẻ, song đây vẫn là một trong những yếu tố ảnh hưởng.



Thời lượng sử dụng mạng xã hội ảnh hưởng đến mức độ hạnh phúc của người trẻ. Ảnh: AP

Ông Cass Sunstein, chuyên gia của Trường Luật Harvard (Mỹ) và là đồng tác giả của báo cáo, cho biết ông muốn tìm hiểu lý do mọi người không thể ngừng sử dụng mạng xã hội dù nhận thức được những tác động tiêu cực của nó. Sau khi phân tích 3 cuộc nghiên cứu, ông ghi nhận nhiều người trẻ sử dụng mạng xã hội chỉ vì những người trẻ khác cũng sử dụng.

Trong khi đó, ông Zach Rausch, đồng tác giả báo cáo và hiện là chuyên gia tại Trường Kinh doanh Stern thuộc ĐH New York (Mỹ), nhấn mạnh nên xem mạng xã hội là sản phẩm dành cho người lớn. Ông nói thêm tác hại không chỉ dừng lại ở sức khỏe tinh thần mà còn bao gồm các vấn đề nghiêm trọng như bắt nạt trên mạng, nghiện, dụ dỗ tình dục và tống tiền bằng nội dung nhạy cảm.