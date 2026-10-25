'Món quà từ Chúa' 22 triệu yen của bệnh nhân ung thư biến thành khoản nợ trả góp đến năm 95 tuổi

Trên đường về sau khi được bác sĩ thông báo ung thư tái phát, một người đàn ông 43 tuổi ở Nhật Bản nhặt được chiếc túi chứa 22 triệu yen (khoảng 3,7 tỷ đồng). Ông lấy số tiền này để đi du lịch và chữa bệnh mà không biết đang phạm luật.

Nhặt được 22 triệu yen sau khi nhận tin ung thư

Ngày 19/10, Tòa án tại Sendai, Nhật Bản, mở phiên xét xử đầu tiên đối với Takuya Suenaga, 43 tuổi, bị cáo buộc chiếm giữ trái phép số tiền bị đánh rơi.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào tháng 3/2026. Khi đó, một công ty an ninh đang vận chuyển tiền mặt đã đánh rơi chiếc túi chứa 22 triệu yen trên đường phố Sendai. Lúc này, ông Suenaga tình cờ phát hiện chiếc túi và mang đi.

Người đàn ông sau đó đến một công viên gần đó, mở túi và phát hiện bên trong có số tiền lớn. Thay vì trình báo cảnh sát hoặc tìm cách trả lại tài sản, ông quyết định giữ số tiền cho riêng mình.

Tại phiên tòa, Suenaga thừa nhận cáo buộc. Lời khai của bị cáo cũng hé lộ hoàn cảnh đặc biệt xảy ra ngay trước khi ông nhặt được chiếc túi.

Ảnh minh hoạ

Theo thông tin được công bố tại phiên xét xử, Suenaga vừa được thông báo ung thư tái phát và chỉ còn khoảng 2-3 tháng để sống. Trên đường trở về sau buổi khám bệnh, ông bất ngờ phát hiện chiếc túi tiền.

“Tôi nghĩ đó là món quà từ Chúa”, Suenaga khai trước tòa về suy nghĩ của mình khi nhìn thấy số tiền.

Theo các bản tin của TBS News Dig và KSB News, người đàn ông đã sử dụng khoảng 18 triệu yen (hơn 3 tỷ đồng) trước khi bị bắt. Số tiền được dùng cho nhiều mục đích, trong đó có các chuyến du lịch, chi phí điều trị ung thư và chuyến đi đến Việt Nam.

Ông cũng thực hiện một chuyến du lịch đến Ise, địa điểm nổi tiếng với quần thể đền thờ Thần đạo tại Nhật Bản.

Suenaga bị bắt khoảng 4 tháng rưỡi sau khi vụ việc xảy ra. Điều đáng chú ý là người đàn ông vẫn sống lâu hơn khoảng thời gian 2-3 tháng mà bác sĩ dự báo trước đó.

Tại phiên xét xử, luật sư bào chữa cho rằng hoàn cảnh của thân chủ cần được xem xét khi quyết định hình phạt. Đại diện bào chữa lập luận rằng một người vừa nhận tin chỉ còn ít tháng để sống, rồi bất ngờ nhìn thấy 22 triệu yen trên đường, có thể nảy sinh suy nghĩ đó là món quà từ số phận.

Tuy nhiên, việc gặp hoàn cảnh khó khăn không làm thay đổi bản chất của hành vi chiếm giữ tài sản không thuộc về mình.

Trả góp 30.000 yen mỗi tháng, dự kiến hoàn tất khi 95 tuổi

Theo KSB News, công ty bảo hiểm đã bồi thường 22 triệu yen thiệt hại cho công ty an ninh vận chuyển tiền. Sau đó, Suenaga phải hoàn trả số tiền này cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Hiện người đàn ông trả góp 30.000 yen mỗi tháng, tương đương khoảng 5 triệu đồng. Với khoản thanh toán định kỳ này, việc hoàn trả dự kiến kéo dài nhiều thập kỷ, đến năm 2078, khi ông khoảng 95 tuổi.

Khoản tiền từng được Suenaga xem là “món quà từ Chúa” vì thế trở thành nghĩa vụ tài chính kéo dài phần lớn quãng đời còn lại. Dù số tiền đã được sử dụng cho du lịch và chữa bệnh, trách nhiệm hoàn trả vẫn tồn tại.

Tại phiên tòa ngày 19/10, công tố viên đề nghị mức án một năm tù đối với Suenaga về tội chiếm giữ trái phép tài sản thất lạc. Trong khi đó, phía bào chữa đề nghị cho bị cáo được hưởng án treo, viện dẫn hoàn cảnh sức khỏe và tâm lý trước thời điểm xảy ra vụ việc.

Theo các bản tin được công bố ngày 20/10, tòa dự kiến tuyên án vào ngày 6/11/2026. Tại thời điểm đó, phán quyết cuối cùng chưa được đưa ra.

Vụ việc thu hút sự chú ý không chỉ bởi số tiền lớn mà còn bởi nghịch lý trong hoàn cảnh của bị cáo: vừa nhận tin bệnh ung thư tái phát, ông bất ngờ có trong tay khoản tiền hàng tỷ đồng, nhưng quyết định giữ số tiền ấy lại dẫn đến một nghĩa vụ trả nợ có thể kéo dài đến năm 95 tuổi

Theo TBS News, Tokyoreporter