Chơi dù lượn, người đàn ông bất ngờ mắc kẹt trên đường dây điện cao thế ở độ cao gần 100 m

Chơi dù lượn, người đàn ông mắc kẹt trên đường dây điện cao thế tại Ấn Độ và dùng điện thoại cầu cứu.

Một chuyến bay dù lượn tại Ấn Độ bất ngờ biến thành tình huống nguy hiểm khi phi công người Nga bị mắc kẹt trên đường dây điện cao thế, lơ lửng ở độ cao gần 100 m.

Theo NDTV, sự việc xảy ra vào chiều 10/11 tại khu vực gần Tandu, huyện Mandi, bang Himachal Pradesh, Ấn Độ. Người gặp nạn được xác định là Alexey, một công dân Nga tham gia hoạt động dù lượn tại địa phương.

Trước đó cùng ngày, Alexey xuất phát từ Bir Billing, địa điểm dù lượn nổi tiếng thế giới thuộc huyện Kangra. Đây là khu vực thu hút đông đảo người chơi dù lượn nhờ điều kiện địa hình và thời tiết thuận lợi cho hoạt động bay.

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển trên không, chiếc dù của Alexey bất ngờ vướng vào hệ thống đường dây điện cao thế gần Tandu. Sự cố khiến phi công bị treo lơ lửng ở độ cao gần 100 m so với mặt đất, rơi vào tình huống đặc biệt nguy hiểm.

Người chơi dù lượn đã mắc kẹt trên đường dây điện (Ảnh: Yahoo)

Bị mắc kẹt giữa không trung, Alexey đã sử dụng điện thoại di động để ghi lại hình ảnh và gửi vị trí của mình cho Hiệp hội Dù lượn Bir Billing. Nhờ thông tin này, hiệp hội nhanh chóng xác định được khu vực xảy ra sự cố và thông báo cho chính quyền huyện Mandi để đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương đã triển khai chiến dịch cứu hộ khẩn cấp. Do nạn nhân mắc kẹt trên đường dây điện ở độ cao lớn, việc tiếp cận và đưa người xuống đất đặt ra nhiều thách thức đối với lực lượng chức năng.

Theo ông Apoorv Devgan, Phó Ủy viên huyện Mandi, chính quyền nhận được thông tin vào buổi chiều về một người chơi dù lượn bị mắc kẹt trên đường dây điện cao thế gần Tandu. Trước tình huống phức tạp, lực lượng cứu hộ lập tức huy động cần cẩu và các phương tiện cần thiết đến hiện trường.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng đề nghị Không quân Ấn Độ hỗ trợ nhằm tăng thêm phương án tiếp cận và giải cứu nạn nhân trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, phương án sử dụng cần cẩu đã phát huy hiệu quả, giúp lực lượng cứu hộ đưa Alexey xuống trước khi phải triển khai hỗ trợ từ trên không.

Sau gần 3 giờ nỗ lực, phi công người Nga cuối cùng đã được đưa xuống mặt đất an toàn. Chiến dịch có sự phối hợp của nhiều đơn vị, gồm Cơ quan Quản lý Đường cao tốc Quốc gia Ấn Độ (NHAI), Công ty Xây dựng Gawar, Lực lượng Ứng phó Thảm họa Nhà nước (SDRF) và Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (NDRF).

Người chơi dù lượn mắc kẹt trên đường dây điện cao thế, dùng điện thoại gửi vị trí cầu cứu lực lượng chức năng (Ảnh: NDTV)

Sự phối hợp giữa các lực lượng cùng việc huy động kịp thời phương tiện chuyên dụng đã giúp chiến dịch kết thúc mà không xảy ra thảm kịch. Đặc biệt, việc Alexey có thể sử dụng điện thoại để gửi hình ảnh và vị trí mắc kẹt cũng góp phần giúp cơ quan chức năng nhanh chóng xác định hiện trường.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những rủi ro có thể phát sinh trong hoạt động dù lượn, nhất là khi người chơi gặp sự cố gần các công trình hạ tầng như đường dây điện cao thế. Trong tình huống này, chỉ một sự cố bất ngờ cũng có thể đẩy người tham gia vào tình thế nguy hiểm, đòi hỏi sự can thiệp nhanh chóng và phối hợp chặt chẽ của lực lượng cứu hộ.

Nguồn: Timesofindia, NDTV