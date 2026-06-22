Mắc kẹt trên cần cẩu, người chơi dù lượn bị treo lơ lửng ở độ cao 60 mét

Một người chơi dù lượn đã bị mắc kẹt ở độ cao gần 60 mét sau khi chiếc dù bị vướng vào cần cẩu tháp xây dựng.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, một người chơi dù lượn đã bị mắc kẹt trên cần cẩu cao 60 mét ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc sau khi mất kiểm soát do gió mạnh.

Theo các báo cáo, người chơi dù lượn đang hạ cánh xuống hướng Nam Xương thì dây dù bị vướng vào cần cẩu. Khoảnh khắc kinh hoàng này đã được ghi lại bằng camera và nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội địa phương như Weibo và X, cho thấy một chuyến bay mạo hiểm có thể nhanh chóng trở nên nguy hiểm như thế nào.

Người chơi dù lượn bị mắc kẹt trên cần cẩu xây dựng.

Lực lượng cứu hỏa đã giải cứu thành công người điều khiển dù lượn. Một nhân chứng nói với báo Bắc Kinh rằng người chơi dù lượn bị mắc kẹt khoảng 1 giờ, một số phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng chiến dịch cứu hộ thực tế kéo dài vài giờ.

Giới chức trách vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào.

Vụ việc này làm nổi bật mối lo ngại ngày càng tăng liên quan đến các môn thể thao mạo hiểm. Dù lượn đòi hỏi phải được phê duyệt trước cũng như tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện thời tiết và quy định về không phận.

Trước đó, một sự cô đã gây chấn động cộng đồng hàng không khi một người chơi dù lượn bị một máy bay nhỏ đâm vào trên dãy núi Alps của Áo. Cú va chạm khiến người chơi dù lượn xoay tròn lao xuống đất trước khi cô kịp bung dù khẩn cấp và hạ cánh an toàn.

Vụ việc đó xảy ra vào tháng 5 gần núi Schmittenhohe, một địa điểm dù lượn nổi tiếng ở miền bắc Áo.