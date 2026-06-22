Anh ban hành cảnh báo nắng nóng cực độ

Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) vừa đưa ra cảnh báo thời tiết mới về nắng nóng cực độ, trong đó nhiệt độ tại nước này dự kiến lên tới 38°C vào tuần này.

(Ảnh: PA)

Cảnh báo màu hổ phách hiện bao phủ một số khu vực của Anh và xứ Wales trong 4 ngày đầu tuần này, trong bối cảnh phần lớn châu Âu đang phải hứng chịu cái nóng như thiêu đốt. Cảnh báo nắng nóng cực độ đầu tiên trong hai ngày 22/6 và 23/6 đã được ban hành đối với khu vực miền Trung, phía Nam nước Anh và một số khu vực của xứ Wales.

Cảnh báo màu hổ phách thứ hai về nắng nóng hiện đã được ban hành cho ngày 24/6 và 25/6, bao gồm các khu vực nói trên cùng với một số vùng ở Tây Bắc nước Anh và Bắc xứ Wales. Cơ quan Khí tượng Anh cho biết nhiệt độ dự kiến sẽ lên tới 38°C ở thủ đô London vào ngày 24/6 và 25/6.

Các nhà dự báo thời tiết tin rằng tuần này có thể phá kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong tháng 6 từng được ghi nhận là 35,6°C được thiết lập tại Southampton vào năm 1976.

Cơ quan Khí tượng Anh đã đưa ra cảnh báo nắng nóng cực độ (Ảnh: Met Office)

Nhà khí tượng học Jonathan Vautrey thuộc Cơ quan Khí tượng Anh cho biết: "Đặc biệt là ở các vùng Trung Nam, nơi chúng tôi đã ban hành cảnh báo nắng nóng cực độ màu hổ phách. Tại đây, chúng ta có thể thấy khá nhiều tác động liên quan đến nắng nóng đối với dân cư trong suốt tuần này. Nhiệt độ tăng lên trên 30°C ở một số nơi, điều này khá bất thường đối với mức nhiệt thông thường trong tháng 6".

Ở những nơi khác tại châu Âu, một đợt nắng nóng đang diễn ra và chính quyền các địa phương đã phải ban hành cảnh báo thời tiết.

Chính quyền Pháp đã áp đặt các hạn chế về uống rượu bia nơi công cộng và hủy bỏ một số sự kiện thể thao ngoài trời do nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất có thể đạt 40°C vào ngày 21/6 và nền nhiệt thậm chí còn cao hơn trong ngày 22/6. Các dịch vụ khẩn cấp và lực lượng quân đội của Pháp đã được đặt trong tình trạng báo động cháy rừng.

Người dân đi bộ tại quảng trường Trocadero gần Tháp Eiffel, Pháp trong đợt nắng nóng (Ảnh: AP)

Tại Tây Ban Nha, đợt nắng nóng đầu tiên trong năm đã được các quan chức tuyên bố khi nhiệt độ lên tới 40°C ở thủ đô Madrid.

Cơ quan Dự báo thời tiết nhà nước Tây Ban Nha AEMET cho biết 13 trong số 17 khu vực của nước này đã được đặt trong tình trạng cảnh báo màu cam về nắng nóng hôm 21/6. Theo đó, người dân được khuyến cáo nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong khi đó, xứ Basque ở Tây Bắc Tây Ban Nha đang trong tình trạng cảnh báo đỏ về nắng nóng - mức cảnh báo thời tiết cao nhất.

Theo tờ The Guardian, buổi chiếu ngoài trời công cộng trận đấu World Cup giữa Tây Ban Nha và Saudi Arabia tại trung tâm Madrid vào tối 21/6 (giờ địa phương) đã bị hủy bỏ do lo ngại về nắng nóng.

Nhiệt độ 37°C cũng được dự báo ở thủ đô Rome của Italy vào ngày 22/6.