Pháp hạn chế uống rượu, hoạt động ngoài trời vì nắng nóng

Pháp đã áp dụng nhiều biện pháp khẩn cấp khi nắng nóng lan rộng, với nhiệt độ tại một số khu vực có thể lên tới 40°C.

Người dân tắm giải nhiệt tại kênh Saint-Martin ở Paris trong đợt nắng nóng ngày 17/6/2026. (Ảnh: AP)

Ngày 21/6, khoảng 1/3 lãnh thổ nước Pháp đã được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ về nắng nóng. Nhiệt độ tăng cao trên toàn quốc và dự kiến còn khắc nghiệt hơn trong ngày 22/6.

Chính phủ Pháp đã đặt lực lượng cứu hộ và quân đội trong tình trạng sẵn sàng ứng phó cháy rừng, đồng thời hủy một số sự kiện thể thao ngoài trời. Việc uống rượu tại các sự kiện công cộng cũng bị hạn chế nhằm giảm áp lực đối với lực lượng cấp cứu.

Biện pháp này đặc biệt được áp dụng trong Ngày hội Âm nhạc thường niên diễn ra vào ngày 21/6, sự kiện gồm hàng nghìn buổi biểu diễn tại các quảng trường, câu lạc bộ và địa điểm giải trí trên khắp nước Pháp. Chính phủ yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm soát rượu bia để nhân viên y tế tập trung chăm sóc người cao tuổi, người vô gia cư và các nhóm dễ bị tổn thương.

Một bé trai nhảy xuống sông Seine ở Paris để tắm mát, ngày 19/6/2026. (Ảnh: AP)

Tại Paris, tháp Eiffel và nhiều địa điểm công cộng đã lắp đặt hệ thống phun sương để giúp người dân, du khách hạ nhiệt.

Chính phủ cũng đã tăng cường giám sát nguồn nước phục vụ các nhà máy điện hạt nhân. Trường học chỉ đóng cửa trong trường hợp bất khả kháng, trong khi một số kỳ thi cuối năm tổ chức vào buổi chiều có thể được chuyển sang sáng hôm sau.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp hôm 20/6 và tiếp tục họp trong ngày 21/6 để ứng phó đợt nắng nóng được cơ quan khí tượng Pháp mô tả là "trên diện rộng, kéo dài và dữ dội".

Văn phòng châu Âu của Tổ chức Y tế thế giới cho biết hơn 200.000 người tại châu Âu đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng trong 4 năm qua. Cơ quan này kêu gọi các nước mở thêm điểm tránh nóng, điều chỉnh ca làm việc và hạn chế người lao động tiếp xúc với nắng giữa trưa.