Ngoi lên mặt đất sau 60 ngày sống hoàn toàn dưới đáy biển, các nhà khoa học tìm ra lời giải nhân loại luôn thắc mắc

Chuyện gì xảy ra khi con người biến đáy đại dương thành nhà?

Vào cuối những năm 1960, khi nhân loại đang dồn toàn bộ nguồn lực để đưa người lên Mặt Trăng, một cuộc chinh phục khác cũng diễn ra âm thầm nhưng đầy tham vọng không kém dưới lòng đại dương. Dự án Tektite, một chương trình hợp tác quốc gia giữa chính phủ, ngành công nghiệp và các trường đại học tại Mỹ, đã trở thành tiền đồn đầu tiên cho thấy khả năng sinh tồn của con người trong môi trường khắc nghiệt dưới đáy biển.

Trải dài từ năm 1969 đến 1970 tại Vịnh Lameshur, Quần đảo Virgin, đây không chỉ là một thí nghiệm khoa học, mà là một bước nhảy vọt trong tâm lý học và kỹ thuật sinh tồn.

Kiến trúc của sự sinh tồn dưới áp suất cao

Dự án được thực hiện qua hai giai đoạn chính: Tektite I, với 4 nhà khoa học sống dưới đáy biển trong 60 ngày liên tục, và Tektite II, bao gồm 10 sứ mệnh khác nhau kéo dài từ 10 đến 20 ngày. Cơ sở hạ tầng của Tektite, do General Electric thiết kế, trông giống như hai chiếc silo khổng lồ chìm dưới nước, mỗi buồng có đường kính bốn mét và cao sáu mét, đặt trên một bệ thép ở độ sâu 15 mét. Áp suất bên trong trạm được duy trì ở mức 2,5 atm, đủ lớn để giữ cho nước không tràn qua hệ thống cửa mở ở sàn buồng ướt.

Cuộc sống bên trong môi trường này là một bài kiểm tra bản lĩnh. Buồng ướt vừa là phòng thí nghiệm, vừa là kho lưu trữ thiết bị lặn, nơi các nhà khoa học phải đối mặt với sự thay đổi của giọng nói do hỗn hợp khí nitơ - oxy và áp suất cao. Tuy nhiên, các kỹ sư vẫn khéo léo bố trí những tiện nghi tưởng chừng không thể dưới đáy biển như máy sấy quần áo và vòi hoa sen nước nóng. Để di chuyển sang không gian sống, họ phải băng qua một đường hầm nối hẹp – nơi dẫn đến phòng điều khiển, trung tâm của mọi liên lạc và giám sát dữ liệu.

Nghệ thuật sống giữa đại dương

Để những nhà khoa học không cảm thấy như đang sống trong một chiếc hộp sắt chật hẹp, các nhà thiết kế đã tạo ra một không gian nội thất đầy nhân văn. Với thảm trải sàn, hệ thống điều hòa nhiệt độ, độ ẩm kiểm soát và cả truyền hình, trạm Tektite mang lại cảm giác thân thuộc của mặt đất.

Buồng ngủ là nơi các nhà khoa học tìm lại sự riêng tư với giường tầng có rèm che và những ngăn kéo cá nhân. Hình ảnh họ ngồi quanh chiếc bàn ăn nhỏ trong căn phòng kiêm bếp, nhìn ra những ô cửa sổ hình bán cầu hướng về phía rạn san hô, tạo nên một sự tương phản kỳ lạ: bên ngoài là thế giới biển sâu cô độc, bên trong là nhịp sống gia đình.

Đáng chú ý nhất là Sứ mệnh 6, khi một đội ngũ toàn nữ giới đã đi vào lịch sử. Họ không chỉ chứng minh năng lực nghiên cứu xuất sắc mà còn làm thay đổi cấu trúc mang tính nam quyền trong ngành thám hiểm đại dương, mở ra một chương mới cho sự bình đẳng trong khoa học.

Sứ mệnh 6 do 4 nhà khoa học nữ thực hiện

Di sản khoa học và bài học cho vũ trụ

Vịnh Lameshur được chọn vì sự đa dạng sinh học phong phú và hệ sinh thái nguyên sơ. Nhờ thời gian lưu trú dài ngày, các nhà khoa học đã thu thập được dữ liệu về hành vi của các loài cá rạn san hô, từ thói quen sinh hoạt ban ngày đến đêm, điều mà các thợ lặn thông thường không bao giờ làm được. Hơn 60 nhà khoa học và kỹ sư đã tham gia dự án, để lại một kho tàng kiến thức đồ sộ về sinh thái rạn san hô mà cho đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị.

Quan trọng hơn, Tektite chính là phòng thí nghiệm thử nghiệm cho NASA. Khi các phi hành gia tương lai phải đối mặt với không gian sống chật hẹp, sự cách biệt hoàn toàn với gia đình và áp lực tâm lý trong các chuyến hành trình dài ngày, kinh nghiệm từ Tektite đã trở thành kim chỉ nam. Dự án đã chứng minh rằng, với cấu trúc hỗ trợ kỹ thuật vững chắc và sự chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng, con người hoàn toàn có thể duy trì sự ổn định và hiệu suất làm việc dù bị tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên trên.

Dự án đã giải đáp về giới hạn và khả năng thích nghi của con người

Chúng ta luôn tò mò liệu con người có thể duy trì lý trí và hiệu suất làm việc khi bị tách biệt hoàn toàn với ánh sáng mặt trời, không gian rộng mở và nhịp sinh học tự nhiên hay không. Tektite chính là lời giải thực tế cho câu hỏi này.

Với chi phí đầu tư khoảng 2,5 triệu USD (tương đương 21,2 tỷ đồng thời điểm đó), Tektite đã hoàn thành xuất sắc vai trò là "tiền trạm" cho những giấc mơ xa xôi hơn của nhân loại, từ đáy biển sâu cho đến những hành tinh xa xôi trong vũ trụ.