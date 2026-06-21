Khoảnh khắc kinh hoàng: Ngôi đền đổ sập trong vài giây, 32 người bị chôn sống

Chính quyền đã huy động hơn 50 xe cứu thương và khẩn cấp điều động các loại máy móc hạng nặng để cứu hộ.

Theo tờ The Sun, vụ tai nạn xảy ra tại ngôi đền nổi tiếng Yashwasi ở quận Parbhani, bang Maharashtra, Ấn Độ. Vì thứ Bảy là thời điểm cao điểm hành hương truyền thống tại địa phương, vào ngày 20/6, hàng loạt đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã chật kín trong đại sảnh cầu nguyện của ngôi đền.

Đại sảnh cầu nguyện này khi đó đang trong giai đoạn xây dựng mở rộng. Hình ảnh cho thấy các tín đồ đang cúi đầu cầu nguyện thành kính, không ngờ giàn giáo gỗ lớn đỡ mái nhà đột ngột vặn xoắn dữ dội, sụp đổ trong tích tắc, sau đó toàn bộ mái nhà cùng những tảng đá khổng lồ trực tiếp đè xuống đám đông bên dưới. Bụi mù mịt bốc lên, hàng chục tín đồ đang cầu nguyện đã biến mất khỏi tầm mắt chỉ trong vài giây và bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Video từ camera an ninh

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cảnh sát, cứu hỏa, đội quản lý thiên tai tại địa phương cùng vô số cư dân nhiệt tình đã ngay lập tức thành lập đội cứu hộ quy mô lớn để triển khai công tác cứu nạn. Chính quyền thậm chí đã huy động hơn 50 xe cứu thương và khẩn cấp điều động các loại máy móc hạng nặng. Sau hai tiếng rưỡi cứu hộ, đội tìm kiếm đã đưa được 32 người bị nạn ra khỏi đống đổ nát, trong đó 25 người sống sót nhưng có 7 người không may thiệt mạng.

Người đứng đầu quận Parbhani, Meghana Bordikar, sau đó đã lên tiếng giải thích rằng ngôi đền này sử dụng "đá tảng hồng Rajasthan" cực kỳ nặng, được vận chuyển đặc biệt từ bang Rajasthan làm vật liệu xây dựng chính cho phần mái. Nghi vấn là do giàn giáo không thể chịu nổi trọng lượng của nó nên mới dẫn đến tai nạn sập đổ. Bà nhấn mạnh rằng, ban đầu do cư dân địa phương yêu cầu mạnh mẽ nên nhà chùa mới mở cửa cho tín đồ vào hành lễ trong khi công trình vẫn chưa hoàn thiện và đang trong giai đoạn thi công, không ngờ lại gây ra bi kịch.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau đó đã đăng tải thông báo trên nền tảng mạng xã hội X: "Vụ sập tường và mái nhà tại quận Parbhani, bang Maharashtra đã cướp đi nhiều sinh mạng vô tội, tôi cảm thấy vô cùng đau buồn về việc này. Trái tim tôi hướng về những gia đình đã mất đi người thân, và tôi cũng cầu nguyện cho những người bị thương sớm hồi phục."

Nguồn: The Sun