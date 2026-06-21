Đến người trong quân đội còn bị lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ, "nước mắt cứ rơi, tiền càng chảy" - Chuyện không chỉ Việt Nam!

Một người chia sẻ cảm giác "như bị đấm vào bụng" khi phát hiện số tiền tích lũy cả đời ông dùng để mua các tín dụng du lịch này hoàn toàn vô giá trị.

Tại Việt Nam, những tranh cãi, khiếu nại liên quan đến các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ (timeshare) đã trở thành tâm điểm của truyền thông trong những năm gần đây, gieo rắc sự hoang mang cho không ít gia đình.

Tuy nhiên, đây không phải là câu chuyện cá biệt của riêng thị trường Việt Nam. Trên phạm vi toàn cầu, mô hình sở hữu kỳ nghỉ đã và đang bị biến tướng thành những cái bẫy nợ nần tinh vi, tạo ra một hệ sinh thái lừa đảo thứ cấp có quy mô hàng trăm triệu USD.

Những đường dây này không chỉ hoạt động đơn lẻ mà đã tiến hóa thành các mạng lưới tội phạm có tổ chức, thậm chí có sự tham gia của các băng đảng ma túy khét tiếng, vận hành bằng các kịch bản thao túng tâm lý học hành vi sâu sắc.

Vụ án Stephen và hành trình mười năm kiệt quệ tài chính

Bi kịch kéo dài hơn một thập kỷ của Stephen, một công dân Mỹ, bắt đầu vào tháng 12/2011 với một cuộc gọi từ nhân viên môi giới tự xưng là đại diện cho một công ty bất động sản tại Mexico.

Đối tượng này thông báo có khách hàng sẵn sàng mua lại hai tuần sở hữu kỳ nghỉ tại Cancun của ông với giá 65.000 USD—mức giá cao hơn cả khoản đầu tư ban đầu của gia đình. Để giao dịch được tiến hành, Stephen được yêu cầu chuyển trước một khoản thuế liên bang Mexico trị giá 3.900 USD vào tài khoản phong tỏa và hứa sẽ được hoàn trả khi thương vụ đóng hồ sơ.

Sau khi vượt qua ranh giới tâm lý ban đầu, Stephen rơi vào một cái bẫy liên hoàn. Đến năm 2013, một nhóm đối tượng khác liên hệ và yêu cầu ông đóng thuế thu nhập cá nhân cùng phí hải quan để giải phóng dòng tiền từ người mua. Tổng số tiền Stephen chuyển khoản trong đợt này lên tới 240.000 USD. Mặc dù sau đó ông đã trình báo lên FBI và được xác nhận là bị lừa, mạng lưới tội phạm vẫn chưa buông tha ông.

Năm 2021, Stephen tiếp tục nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là luật sư đại diện cho một văn phòng luật danh tiếng tại Mexico, thông báo rằng Tòa án Tối cao và Cục Tình báo Tài chính Mexico đang thực hiện thủ tục bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân lừa đảo trước đây với số tiền lên đến hơn 6 triệu USD.

Dưới danh nghĩa giải quyết các thủ tục hành chính, chúng yêu cầu ông nộp các loại phí bao gồm phí thư ký, phí in ấn, phí lưu hồ sơ, phí tòa phúc thẩm, phí phiên dịch, thuế tòa án, thuế xuất cảnh và hơn 100.000 USD nộp trực tiếp cho "các thực thể chính phủ".

Chưa dừng lại ở đó, nhóm lừa đảo đe dọa rằng do số tiền giao dịch quá lớn, Stephen đã bị Interpol Mexico và Mỹ đưa vào danh sách đen tình nghi rửa tiền. Chúng gửi cho ông bản chụp hộ chiếu có gắn cờ đỏ Interpol giả mạo và yêu cầu đóng tiền phạt để xóa tên, tránh bị bắt giữ tại nhà.

Khi Stephen nhận ra sự thật và dừng lại, ông đã thực hiện tổng cộng 99 giao dịch chuyển khoản quốc tế, liên đới tới hơn 150 người, sử dụng ít nhất 12 tài khoản ngân hàng tại Mexico và chịu tổn thất tổng cộng gần 1,8 triệu USD.

Thomas Hilliard và ranh giới mong manh của một cuộc giải cứu thành công

Khác với Stephen, trường hợp của Thomas Hilliard vào tháng 11/2012 thể hiện một nỗ lực tự giải cứu vô cùng gian nan. Nhận được cuộc gọi thông báo có người mua lại kỳ nghỉ của mình, ông Hilliard đã đồng ý chuyển trước khoản đặt cọc 2.381 USD dưới áp lực tâm lý dồn dập từ các đối tượng tư vấn.

Sau khi giao dịch hoàn tất, do nghi ngờ, ông đã chủ động tìm kiếm các thông tin phản hồi trên internet và phát hiện ra các cảnh báo lừa đảo tương tự. Khi ông liên hệ lại để yêu cầu hủy hợp đồng trong thời hạn 7 ngày theo quy định, đại diện công ty đã thẳng thừng tuyên bố "miễn thương thảo".

Thomas Hilliard chỉ có thể lấy lại tiền sau một cuộc điều tra kéo dài bốn tháng đầy căng thẳng do ngân hàng Wells Fargo thực hiện nhằm chứng minh tính chất gian lận của giao dịch. Vụ việc cho thấy một khi dòng tiền đã rời khỏi tài khoản của nạn nhân, việc thu hồi đòi hỏi sự can thiệp cực kỳ phức tạp và may mắn từ hệ thống ngân hàng.

Vụ án của Angelique và Sudarien: Khi quân nhân cũng bất lực

Một trường hợp cay đắng khác liên quan đến hai quân nhân đang phục vụ trong quân đội Mỹ là Angelique và Sudarien. Do đặc thù công việc trong quân ngũ đòi hỏi tính bảo mật và sự ổn định tài chính nghiêm ngặt để duy trì chứng nhận an ninh, họ đã trở thành mục tiêu ép buộc tại các buổi thuyết trình sở hữu kỳ nghỉ.

Tại một sự kiện ở Galveston, Texas, các nhân viên bán hàng đã liên tục đưa ra thông tin sai lệch về khả năng bán lại các gói điểm tích lũy. Trong trạng thái mệt mỏi và bị dồn ép, họ đã liên tục ký mua thêm các gói nâng cấp để hạ phí bảo trì theo lời khuyên của nhân viên tư vấn. Tổng cộng, họ đã thực hiện nhiều đợt mua bao gồm: đợt 3 vào năm 2018 với chi phí 60.070 USD cho 300.000 điểm và 13.736 USD cho 50.000 điểm đặc quyền; đợt 4 vào năm 2019 trị giá 13.329 USD; và đợt 7 vào năm 2021 với số tiền 51.679 USD để gom các hợp đồng.

Khi gánh nặng tài chính vượt quá khả năng chi trả, họ đứng trước nguy cơ bị tước chứng nhận an ninh quân đội. Trường hợp này phản ánh một thực tế đáng báo động do Hiệp hội Phòng vệ Chủ sở hữu Kỳ nghỉ (TARDA) báo cáo: trong số 23 quân nhân liên hệ trợ giúp, có tới 22 người là nạn nhân của các hành vi lừa dối có hệ thống từ các đơn vị kinh doanh.

"Đế chế" lừa đảo Monster Credits và cuộc sống xa hoa trên nước mắt nạn nhân

Tại châu Âu, cơ quan tố tụng Vương quốc Anh đã đưa ra ánh sáng vụ án lừa đảo quy mô lớn do Mark Rowe và vợ là Nicola Rowe điều hành. Dưới vỏ bọc của thương hiệu "Sell My Timeshare", cặp đôi này đã thiết lập các văn phòng hoành tráng tại Tenerife (Tây Ban Nha) và Anh để lôi kéo các nạn nhân lớn tuổi đang bế tắc vì phí dịch vụ.

Rowe sử dụng các chiến thuật tiếp thị uy tín cao, bao gồm cả quảng cáo truyền hình và đại sứ thương hiệu nổi tiếng, để đưa các nạn nhân vào các phòng thuyết trình khép kín kéo dài đến sáu tiếng đồng hồ.

Tại đây, các nạn nhân bị bẻ gãy ý chí bằng những cảnh báo về trách nhiệm pháp lý kéo dài vô tận của hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đối với con cháu họ sau khi họ qua đời. Để thoát thân, các nạn nhân được khuyên quy đổi hợp đồng cũ lấy một sản phẩm đầu tư có tên "Monster Credits" với chi phí nạp thêm từ 6.000 đến 80.000 bảng Anh.

Nạn nhân Des, một người hưu trí, chia sẻ cảm giác "như bị đấm vào bụng" khi phát hiện ra số tiền tích lũy cả đời ông dùng để mua các tín dụng du lịch này hoàn toàn vô giá trị, trong khi nghĩa vụ thanh toán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ cũ của ông vẫn nguyên vẹn.

Từ số tiền chiếm đoạt của hơn 3.500 nạn nhân, vợ chồng Rowe đã bỏ túi riêng hơn 8 triệu bảng Anh để tài trợ cho lối sống vương giả: mua biệt thự có chuồng ngựa trị giá 2,4 triệu bảng tại Hampshire, chi 26.000 bảng cho một chuyến bay chuyên cơ riêng đến Tenerife, thanh toán hơn 110.000 bảng học phí tư thục cho con cái và chi 31.500 bảng để sở hữu một bức phác họa bằng bút chì của danh họa LS Lowry.

Tháng 1/2025, Mark Rowe bị kết án 7 năm rưỡi tù giam, và vợ ông ta cũng chịu án tù treo vào tháng 10 năm 2025 vì tội rửa tiền.

Mánh khóe tinh vi của các băng đảng và thế giới ngầm

Sự dịch chuyển của lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ từ các hành vi gian lận thương mại thông thường sang hoạt động tội phạm có tổ chức bạo lực là một xu hướng đáng lo ngại trên toàn cầu.

Từ khoảng năm 2012, một trong những tổ chức tội phạm bạo lực nhất thế giới—băng đảng ma túy Jalisco New Generation Cartel (CJNG) của Mexico—đã nhận thấy tiềm năng tài chính to lớn của thị trường này.

Chúng bắt đầu tiếp quản và thiết lập sự kiểm soát chặt chẽ đối với các đường dây lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ tại các khu vực du lịch trọng điểm như Puerto Vallarta, Cancun và Acapulco.

Bằng cách đe dọa hoặc mua chuộc các nhân viên làm việc tại các khu nghỉ dưỡng lớn, CJNG có được danh sách khách hàng chi tiết của hàng nghìn chủ sở hữu kỳ nghỉ người Mỹ và Canada.

Chúng sử dụng nguồn vốn khổng lồ từ hoạt động buôn bán ma túy để xây dựng các tổng đài điện thoại chuyên nghiệp, thuê các nhân viên nói tiếng Anh trôi chảy và cung cấp cho họ những kịch bản thao túng tâm lý phức tạp.

Các khoản tiền lừa đảo được hợp thức hóa thông qua mạng lưới các công ty kế toán, bất động sản và các tài khoản ngân hàng do các chuyên gia tài chính bị băng đảng tha hóa vận hành.

Sự tàn bạo của các cartel ma túy không dừng lại ở việc bóc lột nạn nhân mà còn áp đặt trực tiếp lên chính các nhân viên làm việc trong các tổng đài lừa đảo. CJNG áp dụng nguyên tắc sắt đá: bất kỳ ai cố gắng từ bỏ công việc hoặc có ý định cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng đều phải trả giá bằng mạng sống.

Vào tháng 5/2023, vụ mất tích của 8 nhân viên tổng đài trẻ tuổi tại khu vực Guadalajara đã dẫn đến một phát hiện rùng rợn của cảnh sát Mexico. Thi thể không nguyên vẹn của họ được tìm thấy trong 45 chiếc túi nhựa đen bị vứt xuống một vực sâu.

Kết quả điều tra của giới chức Mỹ và Mexico xác nhận các nạn nhân bị sát hại dã man bởi băng đảng CJNG như một thông điệp trừng phạt tàn khốc dành cho những ai muốn đào tẩu khỏi guồng quay tội phạm này.

Kịch bản lừa đảo kép tinh vi

Khi một nạn nhân bắt đầu nhận ra mình bị lừa và cắt đứt liên lạc, mạng lưới tội phạm sẽ kích hoạt giai đoạn tái nạn nhân hóa. Chúng sử dụng một nhóm nhân sự khác liên hệ với nạn nhân dưới danh nghĩa các cơ quan điều tra, các công ty luật hỗ trợ thu hồi nợ, hoặc thậm chí giả danh cả Bộ Tài chính Mỹ.

Chúng thông báo rằng tài sản bị chiếm đoạt của nạn nhân đã được cảnh sát thu hồi trong một cuộc đột kích tổng đài lừa đảo, và nạn nhân hiện được quyền nhận lại toàn bộ số tiền kèm theo bồi thường thiệt hại.

Tuy nhiên, để giải ngân khoản tiền này, nạn nhân lại bị yêu cầu đóng các khoản "phí giải phóng tài khoản phong tỏa", "thuế thu hồi" hoặc "phí pháp lý". Vòng lặp lừa đảo này có thể kéo dài nhiều năm cho đến khi nạn nhân hoàn toàn kiệt quệ về cả tài chính lẫn tinh thần.

Một trong những khía cạnh gây kinh ngạc nhất của vấn nạn lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ là trình độ học vấn, kinh nghiệm sống hay sự thông minh của nạn nhân gần như không cung cấp bất kỳ sự bảo vệ nào trước các đòn tấn công tâm lý.

Nghiên cứu cho thấy các chuyên gia tài chính, kế toán và những người có năng lực tư duy cao vẫn sập bẫy với tỷ lệ tương đương người bình thường.