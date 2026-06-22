Chỉ đi thêm một bước, người phụ nữ đột ngột biến mất trước mắt mọi người: Đoạn clip ghi lại gây ám ảnh!

Một bước chân tưởng chừng bình thường của người phụ nữ đã khiến cả khu phố bàng hoàng.

Người phụ nữ bất ngờ biến mất giữa ban ngày

Người phụ nữ đang trên đường tới chỗ làm như mọi ngày thì gặp phải một sự cố kinh hoàng khiến nhiều người chứng kiến không khỏi sửng sốt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô đột ngột biến mất ngay trên vỉa hè đông đúc ở thành phố Rio de Janeiro (Brazil), để lại phía sau cảnh tượng khiến những người có mặt tại hiện trường hoảng hốt tri hô.

Theo tờ LBC, vụ việc xảy ra vào sáng 31/5 tại khu Maracanã, thành phố Rio de Janeiro. Camera an ninh ghi lại cho thấy Fabiana Rosa, 31 tuổi, vừa xuống xe ôm công nghệ và đang đi bộ tới nơi làm việc thì bất ngờ giẫm lên một nắp cống bị xê dịch.

Người phụ nữ đang trên đường tới chỗ làm như mọi ngày thì gặp phải một sự cố kinh hoàng khiến nhiều người chứng kiến không khỏi sửng sốt. (Ảnh: NYP)

Tấm nắp kim loại lập tức bật dựng lên, khiến nữ đầu bếp rơi thẳng xuống hệ thống thoát nước bên dưới. Điều khiến nhiều người rùng mình là ngay sau đó, chiếc nắp cống lại tự động khép lại dưới tác động của trọng lực, khiến mặt đường trở về trạng thái bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nếu không có người tận mắt chứng kiến, rất khó để ai biết rằng bên dưới mặt đường lúc đó có một người đang mắc kẹt.

Theo The Independent và New York Post, người đầu tiên nhìn thấy toàn bộ sự việc chính là tài xế xe máy vừa chở Fabiana tới nơi. Người này lập tức dừng xe, hô hoán người dân xung quanh tới hỗ trợ. Nhiều người cùng nhau nhấc nắp cống lên để giải cứu nạn nhân trước khi lực lượng cứu hộ có mặt.

Lời kể ám ảnh của người phụ nữ sau khi được cứu

Fabiana sau đó được đưa tới Bệnh viện Liên bang Andaraí để kiểm tra và điều trị. Các bác sĩ xác nhận cô bị nhiều chấn thương ở đầu, ngực, lưng cùng nhiều vị trí khác trên cơ thể nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Chia sẻ với truyền thông địa phương sau vụ việc, người phụ nữ 31 tuổi cho biết cô vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những giây phút mắc kẹt dưới lòng đất.

Đang đi trên vỉa hè, người phụ nữ đột ngột biến mất trước mắt mọi người. (Nguồn: Independent TV)

"Tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết ở đó. Nước dâng lên đến ngực và toàn thân tôi đau đớn khủng khiếp", Fabiana nói.

Nữ đầu bếp cho biết cảm giác tuyệt vọng bao trùm khi không thể tự thoát ra ngoài. Cô cũng cho rằng nếu nạn nhân là một đứa trẻ thì hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Theo tờ The Standard, trong lúc rơi xuống, Fabiana còn bị chính tấm nắp cống bằng kim loại va vào người, khiến các vết thương càng trở nên nghiêm trọng.

Camera hé lộ chi tiết bất thường trước thời điểm xảy ra sự việc

Ngay sau tai nạn, cảnh sát Rio de Janeiro đã trích xuất camera an ninh tại khu vực và phát hiện hai người đàn ông xuất hiện gần miệng cống vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày.

Theo nhận định ban đầu được truyền thông Brazil đăng tải, hai đối tượng này có thể đã tìm cách tháo trộm nắp cống hoặc các bộ phận kim loại để bán phế liệu nhưng không thành công. Trước khi rời đi, chúng đặt lại nắp cống không đúng vị trí, biến nó thành một chiếc bẫy nguy hiểm đối với người đi đường.

Trong lúc rơi xuống, Fabiana còn bị chính tấm nắp cống bằng kim loại va vào người, khiến các vết thương càng trở nên nghiêm trọng. (Ảnh: NYP)

Nhà chức trách hiện vẫn đang khẩn trương truy tìm hai nghi phạm để làm rõ trách nhiệm liên quan.

Vụ việc gây xôn xao dư luận Brazil và một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng trộm cắp nắp cống tại Rio de Janeiro. Theo truyền thông địa phương, hàng nghìn nắp cống và vật liệu kim loại công cộng đã bị đánh cắp trong những năm gần đây, tạo ra nhiều mối nguy tiềm ẩn đối với người dân trên các tuyến phố đông đúc.

(Theo LBC, The Independent, New York Post)