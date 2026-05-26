Mắc kẹt trong xe ô tô dưới trời nắng gắt, 2 bé gái tử vong

Trong lúc chơi đùa tại làng Khudanpuri, thuộc khu vực đồn cảnh sát Vaishali Nagar, huyện Alwar, bang Rajasthan, Ấn Độ, 2 chị em gái nhỏ tuổi đã tử vong thương tâm vì ngạt thở vào ngày 20/5 sau khi vô tình bị mắc kẹt trong chiếc xe bị khóa.

Các nạn nhân, được xác định là Tina 8 tuổi và Laxmi 5 tuổi, đã vào một chiếc xe đang đậu tại trung tâm dịch vụ ô tô gần đó khi đang chơi. Theo nhà chức trách, cửa xe tự động khóa lại phía sau, khiến 2 đứa trẻ bị mắc kẹt bên trong dưới cái nóng gay gắt.

Sau khi 2 bé gái mất tích trong một thời gian dài, gia đình và người dân địa phương đã tiến hành một cuộc tìm kiếm ráo riết. Cuối cùng, các em được tìm thấy nằm bất tỉnh trên ghế trong xe. Mặc dù các em được đưa ra ngay lập tức, nhưng đã tử vong do ngạt thở trước khi nhân viên y tế đến.

Trưởng đồn cảnh sát Gurudutt Saini xác nhận rằng thi thể đã được chuyển đến nhà xác bệnh viện huyện để khám nghiệm tử thi và một cuộc điều tra chính thức của cảnh sát đã được khởi động.

Người cha tên Ramesh cho biết, 2 con nhỏ là chỗ dựa tinh thần duy nhất của ông sau khi vợ qua đời cách đây 4 năm.