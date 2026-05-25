Nhiều người kéo đến công trường ở Trung Quốc tìm "kho báu cổ": Cơ quan địa phương công bố thông tin khiến mọi người "chưng hửng"

Sự việc xảy ra vào ngày 20/5 tại khu vực Tây Phong. Trong lúc đào đất làm đường, công nhân đã vô tình phát hiện nhiều đồng tiền cổ lẫn trong lớp đất vàng. Thông tin nhanh chóng lan ra các thôn làng xung quanh, từ “truyền miệng” đến lan rộng trên mạng xã hội chỉ trong thời gian ngắn.

Ban đầu, chỉ có một số người tò mò đến xem. Tuy nhiên, khi nghe tin có thể đào được tiền cổ, tâm lý “thử vận may” nhanh chóng lan rộng. Nhiều người lập tức quay về nhà lấy dụng cụ như cuốc, xẻng, cào, kẹp… rồi quay lại hiện trường để trực tiếp đào bới. Không chỉ người lớn tuổi, nhiều thanh niên cũng bỏ dở công việc để tham gia.

Tại hiện trường, các hố đất bị đào xới liên tục. Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều cúi xuống, tỉ mỉ lật từng lớp đất với hy vọng tìm được đồng tiền cổ còn nguyên vẹn. Trên gương mặt nhiều người hiện rõ sự kỳ vọng, bởi không ít người tin rằng có thể bán được tiền cổ để kiếm thêm thu nhập.

Tin đồn “có kho báu, có mộ cổ” lan truyền chóng mặt

Sau khi video lan rộng, cư dân mạng bắt đầu đưa ra nhiều suy đoán. Có ý kiến cho rằng khu vực này có thể là di tích mộ cổ, thậm chí là nơi chôn giấu kho báu với số lượng lớn vàng bạc từ thời xưa.

Những lời đồn đoán này càng khiến sự việc trở nên “nóng”, thu hút thêm nhiều người kéo đến với hy vọng đổi đời. Không khí tại công trường vì thế luôn trong tình trạng náo nhiệt, đông đúc.

Cơ quan chức năng lên tiếng: “Không có kho báu như đồn đoán”

Trước làn sóng thông tin lan rộng, ngày 21/5, đại diện cơ quan văn hóa - du lịch địa phương đã chính thức phản hồi.

Theo đó, việc phát hiện tiền cổ trong quá trình thi công là có thật. Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng đã lập tức mời chuyên gia khảo cổ đến hiện trường để kiểm tra.

Kết quả cho thấy, khu vực này không có mộ cổ, cũng không tồn tại kho báu. Những gì được tìm thấy chỉ là các đồng tiền cổ rải rác, không có giá trị đặc biệt về khảo cổ hay sưu tầm. Sau khi hoàn tất kiểm tra, lực lượng khảo cổ đã rút đi vì khu vực không có ý nghĩa khai quật.

Nói cách khác, “kho báu” mà nhiều người kỳ vọng thực chất không tồn tại.

Nguy cơ tai nạn và vi phạm pháp luật khi đào bới tự phát

Các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng cảnh báo, việc người dân tụ tập đông người để đào bới tại công trường tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do khu vực đang thi công, nền đất khá lỏng, việc bị đào xới liên tục và giẫm đạp có thể dẫn đến sạt lở, gây tai nạn. Chỉ cần sơ suất, người tham gia có thể bị trượt ngã hoặc bị đất đá vùi lấp.

Ngoài ra, theo quy định pháp luật Trung Quốc, tất cả các di vật chôn dưới lòng đất đều thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc. Việc tự ý đào bới, cất giữ hoặc buôn bán cổ vật là hành vi vi phạm và có thể bị xử lý nghiêm.

Chính quyền địa phương thành phố Khánh Dương đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành kiểm soát trật tự và khuyến cáo mọi người không tiếp tục tụ tập, nhằm tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.