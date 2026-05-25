Bé gái 11 tuổi bị chó dại cắn nhưng không dám nói vì sợ bị mắng, 2 tháng sau tử vong thương tâm

Một bé gái 11 tuổi tên Long tại Hồ Nam, Trung Quốc đã tử vong thương tâm do nhiễm virus dại sau khi giấu gia đình việc bị chó cắn. Trái ngược với số phận của người chị, em trai của cô bé cũng bị con chó này tấn công nhưng nhờ báo ngay với người thân để điều trị kịp thời nên đã bình an vô sự.

Sự việc bắt đầu vào tháng 12 năm 2025 khi hai chị em mang một chú chó đất màu trắng từ nhà ông ngoại về nuôi. Con vật này ban đầu rất ngoan ngoãn nhưng sau đó bỗng nhiên lên cơn điên cuồng, có những biểu hiện kích động bất thường và lần lượt cắn hai chị em cùng một người dân trong thôn.

Ngay sau khi bị cắn, người em trai đã lập tức kể lại với bà nội. Người bà liền đưa em đến bệnh viện đa khoa của trấn để rửa sạch vết thương, tiêm vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng dại, nhờ đó thành công loại bỏ nguy cơ nhiễm bệnh.

Ngược lại hoàn toàn với em trai, bé gái Long lựa chọn tự mình chịu đựng và giấu kín mọi chuyện vì sợ bị gia đình quở mắng. Do vết thương không được làm sạch và không được tiêm vắc xin, cô bé đã bỏ lỡ thời điểm vàng để can thiệp y tế.

Đến một buổi tối vào tháng 2 năm nay, cô bé đột ngột xuất hiện triệu chứng nôn mửa. Bệnh tình chuyển biến ác tính rất nhanh vào trưa ngày hôm sau khi em có phản ứng sợ hãi tột độ trước những cơn gió nhẹ, tiếp đó là hội chứng sợ nước điển hình. Chỉ cần nghe thấy tiếng nước chảy là vùng họng của cô bé đã bị co thắt dữ dội, khiến quá trình nuốt diễn ra vô cùng đau đớn.

Gia đình nhận thấy sự bất thường nên đã khẩn cấp đưa em đến bệnh viện. Các bác sĩ nghi ngờ em mắc bệnh dại và lập tức tiến hành thu nhận để cấp cứu cứu chữa, tuy nhiên bệnh tình tiến triển quá nhanh khiến cô bé qua đời vào rạng sáng. Kết quả xét nghiệm mẫu nước bọt sau đó cho thấy phản ứng dương tính với virus dại, xác nhận nguyên nhân tử vong. Tính từ lúc xuất hiện triệu chứng cho đến khi tử vong chưa đầy 48 giờ, còn khoảng thời gian từ lúc bị cắn đến khi phát bệnh cũng chỉ vỏn vẹn vài tháng.

Lời cảnh tỉnh về căn bệnh có tỷ lệ tử vong 100%

Các chuyên gia kiểm soát dịch bệnh chỉ ra rằng, một khi bệnh dại đã tiến triển đến giai đoạn phát bệnh lâm sàng với các biểu hiện như sợ nước, sợ gió, co thắt vách họng thì tỷ lệ tử vong gần như là 100%. Y học hiện đại hoàn toàn chưa có phương pháp điều trị hiệu quả cho các bệnh nhân đã phát bệnh dại. Virus sẽ di chuyển theo hệ thần kinh để tấn công vào hệ thần kinh trung ương, và khi các triệu chứng đã hiển thị ra ngoài thì mọi nỗ lực cứu chữa đều đã quá muộn.

Chuyên gia nhấn mạnh, việc xử lý ngay trong những giây phút đầu tiên sau khi bị chó, mèo hoặc các động vật khác cắn, cào là vô cùng quan trọng. Người dân cần lập tức dùng nước xà phòng và nguồn nước chảy để rửa luân phiên vết thương trong ít nhất 15 phút, sau đó sát trùng bằng cồn i-ốt và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được đánh giá xem có cần tiêm vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng dại hay không.

Các chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên cho các bậc phụ huynh rằng trẻ nhỏ sau khi gặp tai nạn thường có tâm lý sợ hãi bị trách phạt nên sẽ chọn cách giấu giếm. Do đó, cha mẹ cần phải thường xuyên trò chuyện, dặn dò con trẻ rằng nếu chẳng may bị động vật tấn công thì phải lập tức báo ngay cho người lớn, tuyệt đối không vì một nỗi sợ nhất thời mà đánh mất đi cơ hội giữ lại mạng sống của chính mình.

Nguồn: HK01