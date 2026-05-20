Bé gái 9 tháng tuổi bị mắc kẹt trong ô tô giữa nắng nóng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h52 sáng ngày 20/5 (giờ địa phường), đội cứu hộ thuộc chi nhánh Muang Mai của Quỹ Kusoldharm Phuket nhận được tin báo về vụ việc xảy ra tại một ngôi nhà ở khu vực Ban Bang Rong, phường Pa Khlok.

Hiện trường sự việc

Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện em bé đang bị mắc kẹt bên trong một chiếc ô tô màu đỏ bị khóa cửa. Các nhân viên cứu hộ nhanh chóng tìm cách mở khóa xe và đưa em bé ra ngoài an toàn.

May mắn, bé gái không bị thương hay gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào sau vụ việc. Người mẹ cùng nhiều người dân xung quanh đã vô cùng nhẹ nhõm sau khi em bé được giải cứu thành công.

Sau sự việc, giới chức địa phương tiếp tục cảnh báo các bậc phụ huynh và người giám hộ cần luôn kiểm tra kỹ bên trong xe trước khi khóa cửa, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng. Nhà chức trách nhấn mạnh việc để trẻ nhỏ mắc kẹt trong ô tô có thể nhanh chóng dẫn đến tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Nguồn: Khaosod