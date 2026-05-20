Vừa bước xuống từ chiếc Mercedes, người phụ nữ rơi xuống cống tử vong

Một nữ tài xế đã tử vong thương tâm sau khi bước hụt chân và ngã xuống một chiếc cống không có nắp đậy tại Mỹ vào đêm thứ Hai (18/5), phía cảnh sát cho biết.

Người phụ nữ 56 tuổi đến từ quận Westchester County đã gặp nạn ngay khi vừa bước ra khỏi chiếc xe SUV hạng sang Mercedes-Benz đang đỗ của mình vào khoảng 11 giờ 20 phút đêm, gần các cửa hàng của hãng Cartier và Nike tại góc đường East 52nd và Đại lộ số 5 (5th Avenue).

Khu vực xảy ra tai nạn

Các quan chức cho biết nạn nhân đã bị rơi từ độ cao khoảng 3 mét.

Khi lực lượng cứu hộ khẩn cấp có mặt tại hiện trường, họ phát hiện người phụ nữ đã rơi vào trạng thái bất tỉnh và không có phản hồi bên trong cống lộ thiên thuộc quản lý của công ty điện lực Con Edison. Sau khi được đưa lên mặt đất, bà lập tức được chuyển đến Trung tâm Y tế New York-Presbyterian/Weill Cornell, nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Danh tính của nạn nhân hiện vẫn được giữ kín trong thời gian cảnh sát liên hệ với thân nhân của bà. Phía công ty điện lực Con Edison cho biết họ đang tiến hành điều tra nguyên nhân vì sao hố cống này lại không được đậy nắp.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải xác nhận rằng một người dân đã tử vong sau khi ngã xuống một miệng cống để hở", người phát ngôn của công ty điện lực chia sẻ với tờ The Post. "Chúng tôi đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của nạn nhân, và an toàn vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi."

Cơ quan pháp y sẽ tiến hành xác định nguyên nhân tử vong chính thức của người phụ nữ, cảnh sát thông tin thêm.

