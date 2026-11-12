“Idol mới của Hàn Quốc” 6 tháng tuổi đã nổi rần rần, vừa "debut" 10 ngày liền lập kỷ lục không tưởng

Tiếp nối bố mẹ của mình, Shubao trở thành “idol gấu trúc” thế hệ mới của Công viên giải trí Everland (Hàn Quốc).

Mới đây, đơn vị điều hành công viên giải trí Everland tại Hàn Quốc đã đưa ra thông báo rằng Shubao, chú gấu trúc nhỏ tuổi nhất tại Everland, đã thu hút khoảng 50.000 lượt khách tham quan chỉ trong khoảng 10 ngày kể từ khi chính thức được ra mắt công chúng lần đầu tiên.

Theo đó, Bộ phận khu nghỉ dưỡng của Samsung C&T, đơn vị điều hành Everland ở Yongin, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc cho biết Shubao bắt đầu xuất hiện tại khu vực Thế giới Gấu trúc của công viên vào ngày 30/10 vừa qua. Trong tuần đầu tiên, khách tham quan chỉ được thăm Shubao trong khoảng một tiếng/ngày. Sau đó, khi gấu trúc nhỏ quen dần với việc có khách ghé thăm, Everland đã tăng thời gian tham quan lên ba đến bốn giờ một ngày.

Shubao, chú gấu trúc khổng lồ nhỏ tuổi nhất của Everland (Nguồn: Korea Times)

Được biết, Shubao chào đời ngày 03/06/2026, là con của gấu trúc mẹ Aibao và gấu trúc bố Lebao. Cô bé chú gấu trúc này là chú gấu trúc thứ tư được sinh ra ở Hàn Quốc, sau gấu trúc Fubao sinh vào năm 2020 và cặp song sinh Ruibao và Huibao sinh vào năm 2023. Fubao đã được chuyển đến Trung Quốc kể từ tháng 4 năm 2024.

Hình ảnh Shubao hồi tháng 9. Ảnh: News1

Theo quy định bảo tồn quốc tế, gấu trúc khổng lồ sinh ra ở khu vực ngoài Trung Quốc phải được chuyển về Trung Quốc trước khi tròn 4 tuổi để chuẩn bị cho giai đoạn sinh sản. Do đó, cặp gấu trúc song sinh Ruibao và Huibao dự kiến cũng sẽ sớm được chuyển đến Trung Quốc trong thời gian tới. Vì vậy, trong khoảng thời gian này Everland cũng đã ghi nhận khoảng 100.000 lượt khách đến thăm chuồng của cặp gấu trúc sinh đôi trong khoảng một tháng trở lại đây.

Được biết, trước khi được chuyển đến Trung Quốc, hai chú gấu trúc sinh đôi sẽ bắt đầu vào giai đoạn cách ly kéo dài một tháng. Everland đã lên kế hoạch cho một loạt các sự kiện chia tay cặp gấu trúc này. Các nhân viên chăm sóc thú, bao gồm cả Kang Cheol-won - người được gọi thân mật với biệt danh “Ông nội Gấu trúc” - sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc giao lưu và chia sẻ những câu chuyện về việc nuôi dưỡng cặp gấu trúc sinh đôi. Đến hết ngày 12/11, một màn hình LED lớn trong khu vực Vườn Bốn Mùa của công viên sẽ chiếu những đoạn phim về gia đình gấu trúc.

Các mặt hàng lưu niệm chủ đề tốt nghiệp của cặp song sinh, bao gồm album ảnh, áo choàng và mũ tốt nghiệp, sẽ được bán vào ngày 20/11, cùng với các món ăn và đồ uống đặc biệt. Từ tháng 6, người hâm mộ đã tham gia thu thập tem trong một dự án du lịch toàn quốc lấy chủ đề về cặp gấu trúc song sinh. Những người hoàn thành dự án có thể đổi tem lấy giấy chứng nhận và huy chương.

Hai cuốn sách ảnh về cặp song sinh do một nhân viên chăm sóc thú tại vườn thú Everland và nhiếp ảnh gia của công viên thực hiện đã mở đặt trước vào ngày 3/11. Cả hai đều lọt vào danh sách bán chạy nhất tại các nhà sách trực tuyến lớn của Hàn Quốc vào ngày hôm đó.

Nguồn: Korea Times