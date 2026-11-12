Hàng trăm người kéo nhau đến công viên để làm việc "kỳ lạ"

Hàng trăm người tụ tập, tìm cách di chuyển tác phẩm nghệ thuật nặng 110 tấn.

Tờ Daily Mail đưa tin, hàng trăm người dân đã tập trung tại Công viên Millennium, thành phố Chicago (Mỹ) vào chiều 8/11 vừa qua để tham gia một nhiệm vụ có phần kỳ lạ.

Theo đó, mọi người tập trung tại công viên để cùng nhau tìm cách di chuyển tác phẩm điêu khắc bằng thép không gỉ nặng 110 tấn mang tên Cổng mây (Cloud Gate), hay còn gọi là Hạt đậu (The Bean).

Trước đó, những tờ rơi xuất hiện trên các tuyến phố ở trung tâm Chicago, kêu gọi mọi người tập trung để đẩy tác phẩm sang trái khoảng 7 inch (khoảng 18 cm). Thời điểm được ấn định cho lần đẩy đầu tiên là 12h47 ngày 8/11/2026.

Hàng trăm người đã tập trung tại Công viên Millennium để di chuyển tác phẩm The Bean. Ảnh: Daily Mail

Theo lời kêu gọi, việc di chuyển tác phẩm sẽ giúp mọi người tiếp cận một "cánh cửa sập" nằm ngay bên dưới phía bên phải của tác phẩm, từ đó giải cứu người đàn ông được cho là đang mắc kẹt bên trong.

Hàng trăm người nhanh chóng hưởng ứng. Trong những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, đám đông cùng đặt tay lên bề mặt tác phẩm, đồng thanh hô vang "Đẩy hạt đậu!" và cố gắng tạo lực để di chuyển công trình.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả. Tác phẩm nặng khoảng 110 tấn vẫn đứng nguyên tại vị trí ban đầu, bất chấp sức lực của hàng trăm người tham gia.

Tác phẩm nghệ thuật Cloud Gate tại Công viên Millennium (Chicago,Mỹ). Ảnh: Daily Mail

Thực tế, câu chuyện về người đàn ông mắc kẹt bên trong The Bean chỉ là một trò đùa lan truyền trên Internet. Trò đùa lan truyền rộng rãi đến mức văn phòng của nghị viên Hội đồng Thành phố Chicago Brendan Reilly nhận được nhiều cuộc gọi hỏi thăm về số phận của người đàn ông bí ẩn này.

"Tôi vui mừng xác nhận rằng không có người đàn ông nào bị mắc kẹt bên trong Cloud Gate (The Bean) trong suốt 21 năm qua", ông Reilly viết trong một tuyên bố.

Dù biết đây chỉ là một trò đùa, nhiều người vẫn nhiệt tình tham gia. Saniyah Whaley, sinh viên năm nhất tại Trường Nghệ thuật Chicago, cho biết khoảng 250 người đã có mặt tại sự kiện.

"Trong thâm tâm, ai cũng biết là nó sẽ không thực sự di chuyển đâu", cô nói. Tuy nhiên, Whaley cũng chia sẻ rằng hoạt động này là cơ hội thú vị để mọi người kết nối với nhau và nó đã mang lại rất nhiều niềm vui cho những người tham dự.