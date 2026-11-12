Phát hiện sinh vật khổng lồ xuất hiện ven đường, cảnh sát nhiều lần tìm cách khống chế nhưng thất bại

Điều gì khiến nhiều cảnh sát phải phối hợp khống chế một sinh vật khổng lồ nhưng liên tục thất bại?

Sinh vật khổng lồ xuất hiện gần tuyến đường Highway 418 ở thị trấn Pelzer, bang Nam Carolina (Mỹ), khiến lực lượng cảnh sát địa phương phải xử lý một tình huống không thường gặp. Con vật có kích thước lớn, liên tục di chuyển và không dễ tiếp cận, trong khi vị trí xuất hiện của nó tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông.

Theo FOX Carolina ngày 10/11, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Greenville nhận được tin báo về một con vật đi lạc trên đường vào cuối tuần trước đó. Các cảnh sát thuộc đơn vị Charlie Platoon nhanh chóng có mặt với nhiệm vụ đưa con vật ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra thuận lợi như dự tính.

Đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát cho thấy một người cố gắng sử dụng dây thòng lọng để khống chế con vật. Dù vậy, những lần tiếp cận đầu tiên đều thất bại, buộc lực lượng chức năng phải thay đổi phương án.

Theo UPI ngày 11/11, một cảnh sát thừa nhận từng nhìn thấy loài vật này trong sở thú nhưng chưa bao giờ trực tiếp xử lý tình huống tương tự. Người này cũng bày tỏ lo ngại về những móng vuốt sắc nhọn của nó.

Thay vì tiếp tục đuổi bắt khi con vật vẫn ở gần khu vực giao thông, cảnh sát gọi thêm đồng nghiệp đến hỗ trợ. Các xe tuần tra được sử dụng để tạo thành một khu vực ngăn chặn, hạn chế khả năng con vật quay trở lại đường.

Tuy nhiên, ngay cả khi đã huy động thêm lực lượng, việc khống chế sinh vật này vẫn là một thử thách.

Danh tính sinh vật khổng lồ khiến cảnh sát gặp khó khăn

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Greenville, con vật gây ra tình huống trên là một con chim emu, loài chim lớn không biết bay có nguồn gốc từ Australia.

Emu có ngoại hình khá giống đà điểu, với đôi chân dài, thân hình lớn và bộ lông màu nâu xám. Theo Vườn thú Quốc gia Smithsonian, đây là loài chim còn sống lớn thứ hai thế giới, chỉ sau đà điểu.

Một con emu trưởng thành có chiều cao trung bình khoảng 1,75m và có thể chạy với tốc độ lên tới 50km/h. Đôi chân khỏe cùng khả năng di chuyển nhanh khiến việc bắt giữ chúng không hề đơn giản, nhất là khi không có thiết bị và kinh nghiệm phù hợp.

Trong vụ việc tại Pelzer, cảnh sát đã nhận được sự hỗ trợ từ một người dân địa phương từng có kinh nghiệm xử lý chim emu.

Một người hàng xóm còn mang thức ăn cho gà đến để thu hút sự chú ý của con vật trong lúc chờ người hỗ trợ xuất hiện.

Khi đến hiện trường, người dân có kinh nghiệm đã tiếp cận và giữ con chim nằm xuống đất, giúp lực lượng chức năng kiểm soát tình hình mà không phải tiếp tục đuổi bắt.

Theo WRDW ngày 11/11, con chim có tên Limu. Sau khi được lực lượng kiểm soát động vật tiếp nhận, nó đã được chuyển tới một trang trại nuôi emu ở Honea Path.

Sự việc kết thúc sau một cuộc giải cứu khác thường, không chỉ bởi kích thước của con vật mà còn bởi cách cảnh sát phải phối hợp với người dân để xử lý tình huống.

Vụ việc cũng cho thấy không phải sinh vật khổng lồ nào xuất hiện trên đường cũng có thể được khống chế bằng những phương pháp bắt giữ thông thường. Với động vật lớn, có tốc độ di chuyển nhanh và khả năng tự vệ, sự hỗ trợ của người có kinh nghiệm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho cả con vật lẫn những người xung quanh.

Theo FOX Carolina, UPI, WRDW