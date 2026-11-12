Bảo vệ chiếc xe của mình, nam shipper 47 tuổi bị đâm tử vong giữa đường

Nạn nhân đã phát hiện một người đàn ông được cho là đang cố tình phá hoại chiếc xe của mình nên tiến tới chất vấn, trước khi bị đối tượng này đâm tử vong.

Ông Feng Jianming, 47 tuổi, đã phát hiện một người đàn ông được cho là đang cố tình phá hoại chiếc xe đạp của mình nên đã tiến tới chất vấn, trước khi bị đối tượng này đâm tử vong. Vụ việc xảy ra vào tối 6/11 tại Melbourne, Úc.

Sự việc đau lòng xảy ra khi ông Jianming đang làm việc tại khu vực trung tâm thành phố. Sau khi phát hiện và lên tiếng ngăn cản một người đàn ông có hành vi can thiệp vào chiếc xe của mình, người cha hai con đã bị nghi phạm dùng dao đâm nhiều nhát. Các nhân chứng có mặt tại hiện trường đã lập tức chạy tới ứng cứu nhưng bất lực, ông Jianming đã tử vong ngay tại chỗ.

Nghi phạm 51 tuổi đã bị bắt giữ vào sáng ngày hôm sau.

Nam shipper bị đâm tử vong

Vào ngày thứ Bảy (7/11), cộng đồng nơi ông Jianming đã gắn bó suốt 9 năm qua đã cùng nhau tập trung bên ngoài Thư viện Bang Victoria, thắp lên những ngọn nến soi sáng nỗi đau thương khôn nguôi để tưởng nhớ người cha xấu số. Anh Zenith Yan, một người dân địa phương, bày tỏ rằng họ mong muốn sự an toàn cho chính mạng sống của mình và không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo.

Cũng trong vụ tấn công này, một nam tài xế giao hàng khác bị đâm trọng thương hiện đã được xuất viện. Nạn nhân 34 tuổi này trước đó được đưa đi cấp cứu với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, mà theo lời một nhân chứng là các vết đâm ở vùng bụng. Nhân chứng này kể lại rằng anh nhìn thấy một người đàn ông được đưa lên cáng với vết thương ở bụng, còn người kia thì không được đưa lên xe cấp cứu nên anh hiểu chuyện chẳng lành đã xảy ra.

Một nhân chứng khác bàng hoàng mô tả sự việc diễn ra giống như một cơn ác mộng, đồng thời cho biết nghi phạm đã bỏ chạy vài trăm mét rồi lên xe buýt tẩu thoát.

Vụ việc được cho là bắt nguồn chỉ từ mâu thuẫn nhỏ

Ông Feng làm việc cho nền tảng giao đồ ăn HungryPanda và đã chuyển từ Trung Quốc đến Úc sinh sống để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho vợ cùng hai con gái. Trong mắt bạn bè, ông luôn là một người rất tốt bụng và cần cù. Một người bạn của ông xót xa nói rằng ông đã đặt trọn niềm tin vào đất nước này cũng như tất cả mọi người xung quanh, và ông chỉ đang cố gắng làm lụng để mưu sinh. Thị trưởng Melbourne Nicholas Reece cũng nhận định vụ đâm người này đã làm rúng động cả thành phố.

Người dân tổ chức lễ tưởng niệm cho nạn nhân

Về phía HungryPanda, công ty này ra thông cáo cho biết đang nỗ lực liên hệ với gia đình nạn nhân và cam kết sau khi xác minh thông tin sẽ làm mọi cách có thể để hỗ trợ toàn diện cho người thân của ông. Doanh nghiệp này cũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người quá cố cùng sự cảm thông chân thành tới gia đình và những người thân yêu của ông trong thời khắc vô cùng khó khăn này, đồng thời nhắc nhở đội ngũ nhân viên luôn nâng cao cảnh giác và đặt sự an toàn cá nhân lên hàng đầu.

Tại Trung Quốc, bà Hongfeng Xu đang chật vật đối diện với sự thật nghiệt ngã rằng chồng mình sẽ không bao giờ trở về nhà nữa. Bà nghẹn ngào chia sẻ rằng ông là một người vô cùng nhân hậu, tiết kiệm, chăm chỉ và luôn quan tâm tới tất cả mọi người. Khi ông rời quê hương đi làm ăn xa, các con của họ mới chỉ ở tuổi thiếu niên, và hai vợ chồng từng dự định ông sẽ trở về sau một hai năm nữa, khi các con đã yên bề gia thất.

Khoảng một nghìn người đã tham gia buổi lễ thắp nến tưởng niệm ông Feng tại Thư viện Bang ở Melbourne. Hiện tại, bà Xu đang gấp rút hoàn tất thủ tục xin thị thực để có thể cùng con trai và con gái sang Melbourne tiễn biệt chồng lần cuối. Bà chia sẻ rằng bà tin tưởng với sự giúp đỡ của mọi người, bà sẽ có thể tổ chức cho ông một lễ tiễn đưa thật chu toàn.

Nguồn: nine.com.au