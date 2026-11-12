Bất động sản của Công nương Diana bất ngờ được rao bán hơn 230 tỷ đồng

Dinh thự từng là chốn nghỉ ngơi của Công nương Diana tại Nam Phi đang được rao bán. Căn phòng riêng của bà vẫn lưu giữ nhiều dấu ấn đặc biệt.

Gần 30 năm sau ngày Công nương Diana qua đời, một địa điểm gắn liền với những tháng cuối cùng trong cuộc đời bà bất ngờ thu hút sự chú ý. Đó là Tarrystone Estate, dinh thự rộng lớn nằm tại Cape Town, Nam Phi, từng thuộc sở hữu của gia đình Spencer. Bất động sản này đang được chào bán với mức giá khoảng 9 triệu USD, tương đương hơn 230 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều khiến nơi đây đặc biệt không chỉ là diện tích rộng lớn hay những tiện nghi xa hoa, mà còn nằm ở một căn nhà nhỏ từng được dành riêng cho Công nương Diana.

Ảnh: ANNA ZIEMINSKI // Getty Images

Dinh thự hơn 200 tỷ đồng và căn nhà nhỏ chỉ dành riêng cho Công nương Diana

Theo Town & Country, Tarrystone Estate tọa lạc tại Upper Constantia, một trong những khu dân cư cao cấp của Cape Town. Khu bất động sản có diện tích khoảng 8.000 m², được bao quanh bởi những khu vườn xanh mát, với tầm nhìn hướng ra núi và vịnh False Bay.

Bên trong dinh thự là không gian sống rộng lớn với nhiều phòng ngủ, các khu tiếp khách, hồ bơi, sân tennis, rạp chiếu phim riêng và hai vườn nho. Ngoài tòa nhà chính, khuôn viên còn có những căn nhà dành cho khách, tạo nên một không gian nghỉ dưỡng gần như tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Thế nhưng, giữa những tiện nghi đắt đỏ ấy, nơi mang nhiều giá trị tinh thần nhất lại là một căn nhà nhỏ có mái lợp tranh.

Theo GB News, khi còn sở hữu Tarrystone Estate, Bá tước Charles Spencer, em trai Công nương Diana, đã dành riêng căn nhà này cho chị gái. Đây được xem là nơi nghỉ ngơi riêng tư của bà mỗi khi đến Nam Phi.

Ảnh: Dogon Group

Nguồn tin cho biết căn nhà được dành riêng cho Diana và không bố trí người khác lưu trú trong thời gian đó. Đặc biệt, dù một số khu vực đã được cải tạo qua nhiều năm, phòng ngủ từng được Công nương sử dụng được cho là vẫn giữ gần như nguyên trạng.

Chi tiết ấy khiến Tarrystone không đơn thuần là một bất động sản xa hoa. Nơi đây còn lưu giữ những dấu ấn riêng tư của người phụ nữ từng được cả thế giới quan tâm, nhưng cũng có những giai đoạn chỉ mong tìm được một khoảng không gian yên tĩnh cho bản thân.

Nơi Công nương Diana nghỉ ngơi trong những tháng cuối đời

Công nương Diana từng đến Tarrystone Estate trong những năm sau khi cuộc hôn nhân với Vua Charles III, khi ấy là Thân vương xứ Wales tan vỡ.

Tháng 3/1997, bà lưu trú tại đây trong chuyến thăm Nam Phi. Đây cũng là chuyến đi gắn với cuộc gặp lịch sử giữa Diana và Tổng thống Nelson Mandela, một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thế giới thời điểm đó. Trong cuộc gặp tại Cape Town, Công nương Diana và ông Mandela trao đổi về cuộc khủng hoảng HIV/AIDS cùng những khó khăn mà người bệnh phải đối mặt.

Khi ấy, Diana đã được biết đến với các hoạt động thiện nguyện nhằm giảm kỳ thị đối với người nhiễm HIV. Bà từng công khai bắt tay, ôm và tiếp xúc với các bệnh nhân trong bối cảnh những định kiến về căn bệnh này vẫn còn phổ biến.

Ảnh: GREEF.CO.ZA

Cuộc gặp với Nelson Mandela được xem là một trong những dấu mốc đáng nhớ trong các hoạt động nhân đạo của Diana vào những năm cuối đời. Chỉ vài tháng sau, ngày 31/8/1997, Công nương Diana qua đời trong vụ tai nạn ô tô tại Paris, Pháp, khi mới 36 tuổi. Sự ra đi đột ngột ấy khiến những địa điểm bà từng lui tới trong năm cuối cùng của cuộc đời mang thêm ý nghĩa đặc biệt. Tarrystone Estate cũng không ngoại lệ.

Sau khi Diana qua đời, Nelson Mandela từng đến viếng mộ bà tại Althorp House, Anh. Ông chia sẻ sự đau buồn sâu sắc trước cái chết của Công nương và bày tỏ mong muốn được trực tiếp nói lời từ biệt.

Gần 30 năm trôi qua, căn phòng của Diana vẫn là điểm đặc biệt nhất

Bá tước Charles Spencer đã bán Tarrystone Estate vào năm 2012. Sau nhiều lần thay đổi và nâng cấp, dinh thự hiện tiếp tục được đưa ra thị trường bất động sản cao cấp.

Theo truyền thông Nam Phi, mức giá chào bán được nhắc đến là khoảng 150 triệu rand, tương đương 9 triệu USD. Đây là con số đáng chú ý ngay cả tại Upper Constantia, khu vực vốn nổi tiếng với những bất động sản đắt đỏ. Tuy nhiên, với những người yêu mến Công nương Diana, giá trị của Tarrystone không chỉ nằm ở tiền bạc.

Ảnh: Dogon Group

Điều đặc biệt là giữa một khu dinh thự rộng hàng nghìn mét vuông, với những tiện nghi phục vụ cuộc sống xa hoa, căn phòng ngủ từng dành riêng cho Diana vẫn được xem là phần không gian mang dấu ấn lịch sử sâu sắc nhất.

Trong phần lớn cuộc đời, Diana thường xuyên xuất hiện trước ống kính, trở thành tâm điểm của những câu chuyện hoàng gia, thời trang và truyền thông. Nhưng đằng sau hình ảnh lộng lẫy ấy, bà cũng có những khoảng thời gian tìm đến sự riêng tư, rời xa những lịch trình công khai.

Tarrystone Estate từng là một trong những nơi như vậy.

Gần ba thập kỷ sau ngày bà qua đời, việc dinh thự được rao bán một lần nữa khiến công chúng nhớ đến những tháng cuối đời của Công nương Diana. Và có lẽ, giữa tất cả những điều xa hoa mà bất động sản này sở hữu, thứ khiến người ta tò mò nhất vẫn là căn phòng nhỏ từng đón bà trở về nghỉ ngơi, nơi những dấu vết của quá khứ được cho là vẫn còn hiện diện đến tận bây giờ.

*Theo Town & Country