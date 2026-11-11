Bí mật chiếc áo len huyền thoại của Công nương Diana từng nằm dưới gầm giường hơn 30 năm

Chiếc áo len cừu đen nổi tiếng của Công nương Diana vừa xuất hiện trong triển lãm đặc biệt, hé lộ câu chuyện ít người biết suốt hơn 30 năm.

Gần ba thập kỷ sau ngày Công nương Diana qua đời, sức hút của bà vẫn chưa hề giảm sút. Từ những bộ váy dạ hội lộng lẫy đến trang phục đời thường giản dị, mỗi món đồ từng gắn bó với Diana đều mang theo một câu chuyện khiến công chúng tò mò.

Mới đây, triển lãm Diana: Love Life Legacy - A Life of Giving chính thức khai mạc ngày 7/11 tại Thư viện và Bảo tàng Tổng thống Ronald Reagan ở California (Mỹ). Sự kiện giới thiệu 750 kỷ vật liên quan đến cố Công nương, trong đó 740 món lần đầu được trưng bày công khai.

Trong cuộc phỏng vấn với Marie Claire, nhà sưu tầm Renae Plant, người sở hữu bộ sưu tập hơn 2.700 hiện vật về Diana, đã tiết lộ những câu chuyện ít người biết đằng sau loạt trang phục nổi tiếng. Đặc biệt, chiếc áo len cừu đen tưởng chừng đã quá quen thuộc lại có một bí mật khiến nhiều người bất ngờ.

Chiếc áo len cừu đen huyền thoại từng nằm dưới gầm giường hơn 30 năm

Nhắc đến phong cách thời trang của Công nương Diana, khó có thể bỏ qua chiếc áo len đỏ nổi bật với họa tiết những chú cừu trắng và một chú cừu đen của thương hiệu Warm & Wonderful.

Diana lần đầu mặc thiết kế này khi tham dự một trận polo năm 1981, thời điểm bà đang là vị hôn thê của Vua Charles III, khi đó là Thái tử Charles. Hình ảnh cô gái trẻ diện chiếc áo len có họa tiết ngộ nghĩnh nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc thời trang đáng nhớ.

Điều thú vị là Diana từng sở hữu hai chiếc áo gần như giống hệt nhau.

Theo Renae Plant, chiếc áo đầu tiên được Điện Buckingham gửi trả cho nhà sản xuất sau khi phát hiện một lỗ thủng nhỏ trên tay áo. Có suy đoán rằng chiếc nhẫn đính hôn của Diana đã vô tình mắc vào sợi len, nhưng nguyên nhân thực sự chưa được xác nhận.

Sau đó, một chiếc áo mới được gửi đến thay thế và Diana tiếp tục diện nó vào năm 1983. Chiếc áo gốc bị hỏng đã được bán đấu giá với mức giá lên tới 1,14 triệu USD vào năm 2023. Trong khi đó, chiếc áo thứ hai lại có hành trình hoàn toàn khác.

Diana từng tặng chiếc áo này cho một người bạn. Món quà được cất trong hộp, nằm dưới gầm giường của người nhận suốt hơn 30 năm trước khi được Renae Plant mua lại thông qua một giao dịch riêng, không qua đấu giá công khai. Đáng chú ý, nhà sưu tầm chỉ có cơ hội sở hữu nó sau khi chiếc áo gốc lập kỷ lục đấu giá vài tháng. Giờ đây, chiếc áo len thứ hai đã xuất hiện tại triển lãm, mang đến cơ hội hiếm có để công chúng tận mắt chiêm ngưỡng món đồ gắn liền với một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất của Diana.

Không chỉ có chiếc áo len, những bộ váy từng làm nên lịch sử cũng lần đầu được hé lộ

Bên cạnh chiếc áo cừu đen, triển lãm còn quy tụ hàng loạt thiết kế mang tính biểu tượng của Diana. Một trong những hiện vật nổi bật là bộ váy nhung xanh đậm do Victor Edelstein thiết kế, được Diana diện khi khiêu vũ cùng tài tử John Travolta tại Nhà Trắng ngày 9/11/1985.

Khoảnh khắc Diana xoay mình trong chiếc váy trễ vai đã trở thành một phần lịch sử thời trang hoàng gia. Tại triển lãm lần này, thiết kế được đặt cạnh chiếc váy trắng mà Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan mặc trong cùng buổi tiệc.

Đặc biệt, khách tham quan còn được chiêm ngưỡng chiếc váy đen lấp lánh mang tên Final Goodbye của nhà thiết kế Jacques Azagury. Theo đơn vị tổ chức, đây là chiếc váy dạ hội cuối cùng Diana từng thử trước khi qua đời và được giới thiệu trước công chúng lần đầu tiên.

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày những bộ quần áo thuở nhỏ, thư tay, giày cưới, túi xách Lady Dior và trang phục thể thao của cố Công nương. Không chỉ tái hiện một biểu tượng thời trang, những kỷ vật ấy còn cho thấy hình ảnh Diana trong nhiều vai trò khác nhau: một cô gái trẻ, người mẹ và người phụ nữ dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động nhân đạo.

Bộ váy hơn nửa triệu USD và cuộc gặp định mệnh với Diana

Với Renae Plant, việc sưu tầm không đơn thuần là sở hữu những món đồ đắt giá.

Năm 1988, khi còn là một cô bé, bà từng có cơ hội gặp Công nương Diana tại Australia. Khi ấy, Diana mặc bộ váy hoa rực rỡ của Bellville Sassoon, thường được gọi là Caring Dress vì gắn liền với những chuyến thăm bệnh viện và các hoạt động gặp gỡ trẻ em. Hơn ba thập kỷ sau, Renae đã mua lại chính bộ váy đó với giá 520.000 USD tại một cuộc đấu giá năm 2025.

Khoảnh khắc giành được món đồ từng gắn với ký ức tuổi thơ khiến nhà sưu tầm xúc động mạnh. Video ghi lại phản ứng của bà cũng thu hút hàng triệu lượt xem. Theo Renae, bộ sưu tập hiện có khoảng 2.700 hiện vật và triển lãm mới chỉ giới thiệu một phần trong số đó. Bà mong muốn đưa những kỷ vật này đến nhiều quốc gia, trước khi tìm được một địa điểm trưng bày cố định tại London.

Triển lãm tại California dự kiến kéo dài đến ngày 31/5/2027.

Sau gần 30 năm, những bộ trang phục của Công nương Diana vẫn được nhắc đến không chỉ vì giá trị vật chất hay tên tuổi nhà thiết kế. Mỗi món đồ còn lưu giữ một khoảnh khắc của người phụ nữ từng tạo nên ảnh hưởng sâu rộng đối với thời trang, văn hóa và công chúng thế giới.

Và thật thú vị khi một chiếc áo len từng nằm lặng lẽ dưới gầm giường suốt hơn 30 năm giờ lại trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện khiến người ta thêm một lần nhớ về Diana.