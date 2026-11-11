Huy động máy đào hầm nặng 2.000 tấn từ Trung Quốc, thi công tuyến metro dài hơn tuyến Cát Linh – Hà Đông, vốn đầu tư hơn 87.000 tỷ đồng

Khi hoàn thành toàn bộ, tuyến metro số 6 sẽ có chiều dài 15,3 km, gồm 15 nhà ga và 22 đoàn tàu. Công suất vận chuyển dự kiến đạt khoảng 633.000 lượt hành khách mỗi ngày.

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Chính quyền bang São Paulo, Brazil, đã bắt đầu vận hành có giám sát đoạn đầu tiên của tuyến metro số 6 (Line 6-Orange) vào ngày 2/7. Đây là dự án giao thông đô thị có tổng vốn đầu tư khoảng 19 tỷ real Brazil (R$), được chính quyền bang đánh giá là một trong những công trình giao thông đô thị lớn nhất đang được triển khai tại Mỹ Latinh.

Trong giai đoạn đầu, tuyến metro đưa vào khai thác 6 nhà ga, gồm João Paulo I, Freguesia do Ó, Santa Marina, Água Branca, Sesc-Pompeia và Perdizes. Hoạt động vận hành có giám sát được tổ chức từ thứ Hai đến thứ Sáu, trong khung giờ 10h-15h, miễn phí vé và có tần suất khoảng 13 phút mỗi chuyến.

Khi hoàn thành toàn bộ, tuyến metro số 6 sẽ có chiều dài 15,3 km, gồm 15 nhà ga và 22 đoàn tàu. Công suất vận chuyển dự kiến đạt khoảng 633.000 lượt hành khách mỗi ngày.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là việc sử dụng các máy đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine), thường được gọi là "robot đào hầm" hoặc "máy đào hầm khổng lồ", để thi công phần lớn tuyến đường ngầm.

Những thiết bị này vừa đào đất đá, vừa lắp đặt các cấu kiện bê tông tạo thành lớp vỏ gia cố, hình thành kết cấu đường hầm phục vụ hoạt động của tàu metro.

Trong số đó, máy đào hầm mang tên Maria Leopoldina có trọng lượng khoảng 2.000 tấn, dài 109 m và đường kính đào 10,6 m. Thiết bị này đã đào khoảng 8,9 km đường hầm, từ khu vực Marginal Tietê đến ga São Joaquim.

Tháng 2/2025, máy đào hầm phía Nam hoàn thành việc đào đoạn đường hầm phía Nam, đánh dấu kết thúc một trong những giai đoạn thi công phức tạp của dự án. Trước đó, vào tháng 10/2024, thiết bị từng lập kỷ lục đào được 41,3 m đường hầm trong vòng 24 giờ, theo thông tin từ chính quyền bang.

Trong tổng chiều dài khoảng 15 km của tuyến metro, gần 13 km được thi công bằng máy đào hầm TBM. Những đoạn còn lại sử dụng các phương pháp khác, bao gồm NATM (phương pháp đào hầm mới của Áo) và thi công đào mở.

Dự án từng bị đình trệ từ năm 2016 trước khi được khởi động trở lại vào năm 2020, sau khi một đơn vị nhượng quyền mới tham gia và phương án triển khai được tổ chức lại. Theo Agência SP, quá trình xây dựng đã huy động khoảng 11.000 lao động trực tiếp tại các công trường.

Theo thiết kế, đội tàu của tuyến metro số 6 gồm 22 đoàn tàu. Mỗi đoàn có khả năng vận chuyển tối đa 2.044 hành khách, tốc độ tối đa đạt 90 km/h. Tuy nhiên, tốc độ khai thác thương mại dự kiến được giới hạn ở mức 80 km/h.

Một đặc điểm khác của công trình là độ sâu của các nhà ga ngầm. Trong số 6 nhà ga thuộc giai đoạn đầu, ga Água Branca có độ sâu 47,8 m, nằm trong nhóm những nhà ga sâu nhất của hệ thống metro São Paulo.

Khi toàn tuyến hoàn thành, ga Itaberaba-Hospital Vila Penteado dự kiến đạt độ sâu khoảng 65 m, vượt qua mức của ga Santa Cruz thuộc tuyến metro số 5 (Line 5-Lilac).

Theo kế hoạch, lợi ích đáng chú ý nhất của tuyến metro số 6 là rút ngắn thời gian di chuyển giữa Brasilândia và São Joaquim. Hành trình hiện có thể mất khoảng 90 phút nếu di chuyển bằng xe buýt, nhưng dự kiến giảm xuống còn 23 phút khi tuyến metro đi vào hoạt động đầy đủ.