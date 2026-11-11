Tủ đồ chỉ 1 màu của Mark Zuckerberg

Thay vì dành thời gian lựa chọn trang phục mỗi sáng, tỷ phú Mark Zuckerberg chọn cách mặc những chiếc áo phông xám giống hệt nhau. Đằng sau thói quen tưởng chừng kỳ lạ này là quan điểm về việc tiết kiệm năng lượng tinh thần cho những quyết định quan trọng hơn.

Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Facebook (nay là Meta), từ lâu đã trở thành gương mặt quen thuộc với hình ảnh chiếc áo phông màu xám kết hợp quần jeans hoặc hoodie tối màu. Khác với nhiều tỷ phú thường xuất hiện trong những bộ trang phục hàng hiệu đắt tiền, Zuckerberg gần như trung thành với một phong cách ăn mặc đơn giản trong cả những sự kiện quan trọng lẫn các hoạt động thường ngày.

Ảnh: Reuters

Thói quen này từng khiến nhiều người tò mò, thậm chí đặt câu hỏi liệu vị tỷ phú có thực sự chỉ sở hữu một chiếc áo phông duy nhất hay không.

Tháng 1/2016, Zuckerberg từng chia sẻ một bức ảnh chụp tủ quần áo của mình trên mạng xã hội Facebook sau kỳ nghỉ chăm con. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi bên trong tủ là những chiếc áo phông màu xám được xếp ngay ngắn cùng nhiều chiếc hoodie có kiểu dáng và màu sắc tương tự.

Cụ thể, tủ đồ của ông có 9 chiếc áo phông xám và 7 chiếc hoodie màu xám. Thay vì những bộ trang phục đa dạng về kiểu dáng hay màu sắc, Zuckerberg dường như đã chọn cách chuẩn bị sẵn nhiều chiếc áo giống nhau để sử dụng luân phiên.

Bức ảnh được ông đăng kèm dòng chú thích hài hước: "What should I wear?" (Tôi nên mặc gì đây?).

Thực tế, đây không đơn thuần là lựa chọn thời trang mà còn xuất phát từ quan điểm sống và làm việc của người đứng đầu Meta.

Trong buổi hỏi đáp công khai tại trụ sở Facebook ở Menlo Park vào ngày 6/11/2014, một khán giả đã trực tiếp hỏi Zuckerberg tại sao ông luôn mặc cùng một kiểu áo phông.

Trả lời câu hỏi này, Zuckerberg cho biết ông muốn đơn giản hóa cuộc sống để giảm thiểu số lượng quyết định phải đưa ra mỗi ngày, ngoại trừ những vấn đề thực sự quan trọng đối với công việc.

"Tôi thực sự muốn đơn giản hóa cuộc sống để phải đưa ra càng ít quyết định càng tốt, ngoại trừ những quyết định liên quan đến việc phục vụ cộng đồng này tốt hơn", Zuckerberg chia sẻ.

Theo nhà sáng lập Facebook, ông không muốn tiêu tốn quá nhiều thời gian và năng lượng cho những lựa chọn nhỏ nhặt, chẳng hạn như hôm nay nên mặc chiếc áo nào hay ăn món gì vào buổi sáng. Thay vào đó, ông muốn dành sự tập trung cho những vấn đề có ảnh hưởng lớn hơn đến công việc và cuộc sống.

Cũng trong cuộc trò chuyện này, Zuckerberg nhấn mạnh rằng mình có nhiều chiếc áo phông giống hệt nhau chứ không phải chỉ mặc đi mặc lại một chiếc áo duy nhất. Sheryl Sandberg, khi đó là Giám đốc điều hành Facebook, cũng từng hài hước xác nhận điều này.

Lựa chọn của Zuckerberg thường được liên hệ với khái niệm Decision Fatigue (mệt mỏi vì phải đưa ra quyết định). Đây là thuật ngữ tâm lý học mô tả tình trạng khả năng đưa ra lựa chọn có thể suy giảm sau khi một người phải liên tục cân nhắc và quyết định nhiều vấn đề.

Những việc tưởng chừng đơn giản như chọn quần áo, quyết định bữa sáng hay sắp xếp lịch trình cũng đòi hỏi một mức độ cân nhắc nhất định. Việc lặp lại các lựa chọn này mỗi ngày có thể khiến một số người cảm thấy quá tải, đặc biệt khi phải xử lý đồng thời nhiều công việc khác.

Bằng cách chuẩn bị những chiếc áo phông giống nhau, Zuckerberg gần như loại bỏ hoàn toàn một trong những quyết định thường nhật đó. Ông không cần mất thời gian cân nhắc màu sắc, kiểu dáng hay phối đồ mỗi sáng.

Dù vậy, không có nghĩa việc mặc một kiểu trang phục sẽ giúp tất cả mọi người làm việc hiệu quả hơn. Với Zuckerberg, đây đơn giản là cách ông lựa chọn để tổ chức cuộc sống, giảm bớt những điều không cần thiết và dành sự tập trung cho những mục tiêu mà bản thân coi trọng.

Sau nhiều năm, chiếc áo phông xám đã trở thành một phần hình ảnh nhận diện của nhà sáng lập Meta. Giữa thế giới công nghệ luôn thay đổi và những cuộc cạnh tranh khốc liệt, Zuckerberg vẫn duy trì phong cách ăn mặc gần như không đổi, như một cách thể hiện triết lý tối giản trong cuộc sống của mình.