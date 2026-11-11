Lời khai của nữ tài xế chạy quá tốc độ tông tử vong 2 người, mở cửa xuống xe trong tình trạng hoảng loạn

Vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại Thái Lan khiến 2 người tử vong. Những người có mặt tại hiện trường vẫn chưa hết sốc sau đó.

Mới đây, một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy tại Thái Lan khiến 2 người tử vong và 4 người khác bị thương tại Soi Boon Siri 14, trên đường Sukhumvit, tỉnh Samut Prakan của nước này.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Mueang Samut Prakan nhận được tin báo về vụ tai nạn tại Soi Boon Siri 14, đường Sukhumvit, vào khoảng 7 giờ 10 phút sáng ngày hôm qua, 9 tháng 11.

Đội ngũ cấp cứu từ Bệnh viện Samut Prakan cùng các tình nguyện viên cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Con hẻm này là một tuyến đường hai chiều hẹp nằm trong khu dân cư, nơi thường rất đông đúc người mua sắm vào buổi sáng. Theo thông tin trên camera, sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 47 phút sáng.

Cảnh sát xác nhận 2 người phụ nữ đã tử vong tại hiện trường, được xác định là bà Pikul (75 tuổi) và bà Kansinee (68 tuổi). Bốn người phụ nữ khác bị thương, trong đó có ba người được báo cáo là đang trong tình trạng nghiêm trọng. Vụ va chạm cũng làm hư hại ba chiếc xe máy, một chiếc xe đạp và một xe đẩy bán đồ ăn.

Chiếc xe Honda HR-V màu trắng dừng lại sau khi đâm vào tường một ngôi nhà. Phần đầu xe bị hư hỏng nặng, và một chiếc xe máy bị mắc kẹt bên dưới gầm xe.

Người lái xe là một nữ tài xế, được xác định là bà Kannika, 52 tuổi, có mặt tại hiện trường nhưng ban đầu quá hoảng loạn nên chưa thể tường thuật lại vụ việc. Sau đó, cảnh sát đã đưa bà về đồn để lấy lời khai.

Kết quả kiểm tra cho thấy bà không có nồng độ cồn trong cơ thể. Tuy nhiên, nữ tài xế đã khai với cảnh sát rằng mình đã bị mất ý thức trong lúc lái xe, dẫn đến việc mất kiểm soát phương tiện.

Một người bán cháo 60 tuổi cho biết, vào thời điểm ngay trước khi va chạm xảy ra, bà đang phục vụ khách bên ngoài quán thì chiếc xe lao qua với tốc độ cao.

Một nhân chứng 60 tuổi khác cho biết lưu lượng giao thông trong con hẻm lúc đó khá đông đúc. Người này cho rằng tài xế đã vượt một phương tiện khác từ phía bên phải, lấn sang làn đường ngược chiều rồi đâm vào một quầy bán đồ ăn, những người đang đứng gần đó cùng một số xe máy đang đỗ.

Hiện cảnh sát đang xem xét hình ảnh từ camera an ninh trong khu vực và thu thập lời khai của các nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Các bước xử lý pháp lý tiếp theo đối với người lái xe sẽ được thực hiện sau khi quá trình điều tra hoàn tất.

(Theo The Thaiger)