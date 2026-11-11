Một tuần trước khi thừa nhận ngoại tình, Jensen Huang vẫn cùng vợ du lịch châu Âu, khoác tay tình tứ ở Paris

Những hình ảnh CEO Nvidia Jensen Huang khoác tay, ôm vợ trong chuyến đi Paris bất ngờ thu hút sự chú ý khi chỉ một tuần sau đó, ông công khai xin lỗi gia đình và thừa nhận ngoại tình.

Theo Daily Mail ngày 9/11 (giờ địa phương), Madison Huang, con gái CEO Nvidia Jensen Huang (63 tuổi), đã chia sẻ trên mạng xã hội những bức ảnh gia đình được chụp gần cung điện Palais-Royal, cạnh bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp).

Trong ảnh, Jensen Huang xuất hiện thân mật bên vợ là Lori Huang (65 tuổi). Hai người khoác tay, ôm nhau và cùng mỉm cười trước ống kính. Những bức hình được ghi lại trong chuyến công tác kết hợp du lịch của gia đình nhân dịp lịch trình tham dự Hội nghị Công nghệ GPU (GTC) tại châu Âu của Nvidia.

Gia đình Huang còn được bắt gặp cầm những bó hoa hồng đỏ, tạo nên khung cảnh vui vẻ, ấm áp. Tuy nhiên, chỉ khoảng một tuần sau, những hình ảnh tưởng chừng bình dị ấy lại được chú ý trong bối cảnh đời tư của vị CEO vướng vào bê bối ngoại tình cùng những nghi vấn liên quan đến an ninh quốc gia Mỹ.

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội

Ngay sau chuyến đi cùng gia đình, Jensen Huang đã gửi email xin lỗi tới toàn thể nhân viên Nvidia, thừa nhận việc ngoại tình và hành động của mình đã làm tổn thương vợ và các con. Ông viết: “Những hành động của tôi đã làm tổn thương vợ và các con. Không có bất kỳ lời bào chữa nào cho điều đó”.

Người phụ nữ được cho là có quan hệ tình cảm với Jensen Huang là Alice Huang, cựu lãnh đạo tại một công ty trung tâm dữ liệu có trụ sở ở Singapore. Doanh nghiệp này đang nằm trong diện điều tra của Mỹ vì những nghi vấn liên quan đến hoạt động gián điệp cho Trung Quốc. Bê bối nhanh chóng tạo ra những tác động đáng chú ý đối với Nvidia. Cổ phiếu tập đoàn có thời điểm giảm gần 5%, khiến vốn hóa thị trường bốc hơi khoảng 200 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Trong khi các cơ quan tình báo Mỹ và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) được cho là đang xem xét những nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ CEO Nvidia tại một cuộc họp báo. Ông đánh giá Jensen Huang là một người xuất sắc và tin rằng vị tỷ phú không biết về bất kỳ hoạt động rò rỉ thông tin mật nào.

Về phía Nvidia, ban lãnh đạo tập đoàn cũng khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy thông tin an ninh quốc gia hoặc bí mật nội bộ của công ty bị xâm phạm, đồng thời tìm cách kiểm soát những tác động từ vụ việc.

Bê bối càng thu hút sự chú ý khi nhiều thành viên trong gia đình Jensen Huang có vai trò tại Nvidia. Các con và con rể của ông đều đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong hệ sinh thái doanh nghiệp này. Vì vậy, những ồn ào xung quanh đời tư của vị CEO không chỉ gây xáo trộn gia đình mà còn làm dấy lên nhiều quan tâm về tương lai của tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới cũng như những tác động đối với ngành công nghiệp AI.

Nguồn: Daily Mail, Chosun