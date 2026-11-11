Hé lộ danh tính người đàn ông được cho là chồng của người tình CEO Nvidia

Có thông tin cho rằng Alice Huang và nhà quản lý quỹ Kang Wei từng kết hôn, song tình trạng mối quan hệ hiện tại của hai người vẫn chưa được xác định.

Alice Huang, người được nhắc đến trong bê bối đời tư liên quan đến CEO Nvidia Jensen Huang, từng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tại Trung Quốc. Đáng chú ý, cô được cho là đã kết hôn với Kang Wei - một nhà quản lý quỹ từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao nhưng sau đó vướng vào các tranh cãi liên quan đến thao túng thị trường.

Theo The Standard, Alice Huang, còn được gọi là Huang Le, từng giữ vị trí cổ đông lớn và giám đốc điều hành cấp cao tại Shanghai Hexi Investment Management từ năm 2015.

Tại công ty này, cô cùng Kang Wei quản lý một số quỹ đầu tư tư nhân. Kang Wei là người sáng lập kiêm người kiểm soát Shanghai Hexi Investment Management. Nhiều nguồn tin nội bộ nói với Caixin rằng hai người là vợ chồng. Tuy nhiên, tình trạng quan hệ hiện tại của họ vẫn chưa được làm rõ.

Alice Huang và Kang Wei cũng cùng tham gia một số hoạt động huy động vốn xuyên biên giới có cấu trúc phức tạp. Các thương vụ này liên quan đến lĩnh vực sáp nhập doanh nghiệp ngành game và trung tâm dữ liệu internet, với sự tham gia của một số công ty niêm yết như Century Huatong và 7Road Holdings.

Alice Huang và Kang Wei được cho là từng kết hôn, song tình trạng mối quan hệ hiện tại của cả hai vẫn chưa được xác nhận (Ảnh: The Standard)

Trong khi đó, Kang Wei từng là nhân vật có vị trí đáng chú ý trong ngành quản lý quỹ tại Trung Quốc. Sinh vào những năm 1970, ông từng điều hành Zhonghai Fund Management khi mới 32 tuổi. Đây là giai đoạn sự nghiệp của ông phát triển nhanh chóng, đưa ông trở thành một gương mặt được chú ý trong lĩnh vực quỹ đầu tư.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Kang Wei sau đó gặp nhiều biến động. Theo Caixin, ông dần rời khỏi thị trường và vướng vào các tranh cãi liên quan đến hoạt động thao túng vốn. Ông cũng từng phải đối mặt với các hình phạt từ cơ quan quản lý do vi phạm quy định.

Những vấn đề liên quan đến Kang Wei tiếp tục thu hút sự chú ý vào đầu năm 2026, khi ông bị cho là có liên quan đến một cuộc điều tra hình sự về cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán.

Theo chia sẻ, cảnh sát Thượng Hải đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự đối với Kang Wei ngay trước Tết Nguyên đán năm nay.

Mối liên hệ giữa Alice Huang và Kang Wei được chú ý trong bối cảnh nữ doanh nhân này xuất hiện trong những thông tin liên quan đến đời tư của Jensen Huang, CEO Nvidia.

Trước đó, Jensen Huang đã gửi bản ghi nhớ nội bộ tới nhân viên Nvidia, trong đó thừa nhận không chung thủy với vợ và bày tỏ sự hối hận vì hành động của mình đã làm tổn thương gia đình. "Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng hối hận", ông viết.

Alice Huang và Jensen Huang (Ảnh: New York Post)

Những thông tin về Alice Huang vì thế tiếp tục thu hút sự chú ý, đặc biệt là mối quan hệ với Kang Wei và những hoạt động đầu tư của hai người tại Trung Quốc. Tuy nhiên, tình trạng quan hệ hiện tại của họ vẫn chưa được xác nhận.

Nguồn: The standard