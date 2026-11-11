ViruSs nói về Việt Thạch Thất lên hot search

Phát ngôn của ViruSs về Việt Thạch Thất trong livestream mới đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

IMới đây, trong một buổi livestream, ViruSs bất ngờ được netizen gọi tên khi liên tục nhận những câu hỏi liên quan đến Việt Thạch Thất. Một người xem trực tiếp đặt câu hỏi: "Anh nghĩ sao về bạn Việt Thạch Thất?".

Trước sự quan tâm dồn dập của cộng đồng mạng, nam streamer cho biết anh nhận được câu hỏi này rất nhiều lần, thậm chí còn bị tag liên tục vào những video có sự xuất hiện của Việt Thạch Thất và Ngọc Kem. Dù vậy, ViruSs cũng không ngần ngại đưa ra nhận xét về chàng trai đang được chú ý. Từ khóa “ViruSs nói về Việt Thạch Thất” còn lên hot search, liên tục được đề cập tìm kiếm trên TikTok.

Cụ thể, anh chia sẻ trong livestream: "Mình có xem 1 clip của bạn ấy thôi. Bạn ấy vừa đẹp trai, vừa giỏi, vừa trẻ, vừa năng động. Tuyệt vời".

Clip: ViruSs livestream nhắc đến Việt Thạch Thất đang viral trên MXH (Nguồn: @sdh.999)

Nam streamer cũng công khai "lên thuyền" cặp đôi Ngọc Kem - Việt Thạch Thất giống cư dân mạng (Ảnh chụp màn hình)

Netizen liên tục tìm kiếm liên quan ViruSs và Việt Thạch Thất (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, không chỉ dừng lại ở việc nhận xét về Việt Thạch Thất, ViruSs còn công khai tiết lộ mình đã "lên thuyền", nhiệt tình ủng hộ cặp đôi Ngọc Kem - Việt Thạch Thất. Động thái này của ViruSs nhanh chóng khiến cư dân mạng bàn tán rôm rả. Bởi đây cũng là lần hiếm hoi ViruSs nhắc đến người cũ sau những ồn ào trước đó.

Thời gian gần đây, Ngọc Kem và Việt Thạch Thất là hai cái tên được cộng đồng mạng nhắc đến khá nhiều. Đặc biệt, những màn tương tác chung trên livestream của cả hai đang nhận được sự quan tâm lớn.

Cho những ai chưa biết, Việt Thạch Thất tên thật là Nguyễn Quốc Việt, sinh năm 1999, đến từ Thạch Thất, Hà Nội. Anh chàng bắt đầu được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội nhờ những video rap review có phong cách khá đặc biệt. Điểm khiến Việt tạo dấu ấn chính là chất giọng địa phương lạ tai, cách thể hiện tự nhiên và những nội dung mang màu sắc riêng. Nhiều video của anh thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok và Facebook.

Trong khi đó, Ngọc Kem là hot TikToker, KOC tên thật Trần Nguyễn Hồng Ngọc, sinh năm 1999. Cô được biết đến qua những video đời thường, sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội và thường xuyên xuất hiện trong các phiên livestream bán hàng.

Ngọc Kem và Việt Thạch Thất hợp tác trong nhiều phiên livestream, được netizen nhiệt tình "ship couple" (Ảnh chụp màn hình)

Theo những gì được chia sẻ trên mạng xã hội, cả hai có cơ hội làm quen qua mạng, sau đó có những màn kết hợp, cùng xuất hiện trong các phiên livestream bán hàng. Những màn trò chuyện, tương tác khá thoải mái cùng ngoại hình được nhiều người nhận xét là xứng đôi khiến cả hai nhanh chóng được netizen nhiệt tình "đẩy thuyền".

Dù vậy, việc được cộng đồng mạng ghép đôi hiện vẫn chủ yếu xuất phát từ những tương tác trên sóng livestream. Còn cả Ngọc Kem và Việt Thạch Thất đều không lên tiếng về chuyện tình cảm.

Song, việc ViruSs công khai ủng hộ Ngọc Kem và Việt Thạch Thất cũng khiến nhiều người nhớ lại chuyện tình từng gây xôn xao mạng xã hội giữa nam streamer và hot TikToker.

Trước đây, ViruSs và Ngọc Kem từng có khoảng thời gian hẹn hò, công khai mối quan hệ vào tháng 6/2024. Cặp đôi từng thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên livestream, thể hiện những khoảnh khắc thân mật và nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, đến tháng 3/2025, Ngọc Kem xác nhận cả hai đã chia tay được khoảng 3 tháng. Sau đó, chuyện tình của cặp đôi trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện những màn livestream đấu tố, tranh luận về những vấn đề trong mối quan hệ cũ.

Sau loạt ồn ào, Ngọc Kem từng lên tiếng khép lại câu chuyện cá nhân, xin lỗi vì để những chuyện riêng tư ảnh hưởng đến khán giả. Cô tiếp tục tập trung vào công việc sáng tạo nội dung, livestream và các hoạt động kinh doanh.

Về phía ViruSs, nam streamer cũng từng có một khoảng thời gian kín tiếng, ít xuất hiện trên livestream mà tập trung vào các công việc kinh doanh, điều hành công ty. Gần đây, anh cũng vừa kết thúc chuyến đi học xa vài tháng và trở lại Việt Nam. Hiện tại, ViruSs vẫn duy trì livestream chia sẻ trên các nền tảng và ra các video reaction trên kênh YouTube của mình.