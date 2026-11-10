Dàn mỹ nhân Việt từng chạm mốc 60-80kg vẫn ở đỉnh cao nhan sắc, giờ sụt hàng chục kg trông thế nào?

Đây đều là những nàng thơ nổi tiếng vì quá xinh đẹp ngọt ngào, và cùng có những lần tăng cân gây chú ý.

Ngọc Xuân

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Xuân khiến netizen chú ý khi khoe thành quả giảm cân của mình. Người đẹp hào hứng chia sẻ: “60kg -> 51kg. Mọi người xem và khen”. Đi kèm là loạt ảnh so sánh visual ở hai thời điểm, khi cô chạm mốc 60kg và hiện tại sau khi giảm gần 10kg.

Ngọc Xuân khoe thành quả giảm cân.

Bài đăng nhanh chóng nhận về nhiều tương tác. Dân tình dành lời khen cho vóc dáng gọn gàng, thanh mảnh hơn của Ngọc Xuân. Đáng nói, dù cân nặng có thay đổi, gương mặt xinh xắn, đôi mắt to và nét đáng yêu đặc trưng của cô nàng vẫn được giữ nguyên. Nhiều người còn nhận xét Ngọc Xuân ở cả hai phiên bản 60kg lẫn 51kg đều xinh, chỉ là mỗi thời điểm lại mang đến một vibe khác nhau.

“Đúng là xinh nên tăng hay giảm cân vẫn xinh xỉu”, “Lúc nào cũng bị mê ý”, “Giữ cân nặng này đi nha nàng ơi, đẹp”, “Bà này không khi nào là không đẹp vậy”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Trước đó, vào tháng 4/2026, Ngọc Xuân từng công khai cân nặng chạm mốc 60kg. Khi ấy, nàng thơ này xuất hiện với gương mặt đầy đặn, bầu bĩnh hơn, kết hợp mái tóc ngắn và phong cách thời trang có phần cá tính. Đến tháng 8/2026, khi góp mặt tại sự kiện ra mắt phim Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, cô đã được nhận xét trông gọn gàng, thanh thoát hơn. Mái tóc ngắn cũng mang đến diện mạo hiện đại, khác biệt so với hình ảnh nàng thơ tóc dài quen thuộc trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình.

Ngọc Xuân khi 60kg.

Còn đây là lúc nhan sắc 51kg.

Ngọc Xuân sinh năm 1999, quê Đồng Tháp, từng theo học chuyên ngành truyền thông tại RMIT. Cô được đông đảo khán giả biết đến qua vai Miền trong bộ phim điện ảnh Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Sở hữu gương mặt thanh thuần, đôi mắt to và đường nét nhẹ nhàng, cô còn được nhiều người ví như “Triệu Lệ Dĩnh phiên bản Việt”. Hiện tại, bên cạnh các hoạt động sự kiện, thời trang và quảng cáo, cô tiếp tục theo đuổi diễn xuất với vai nữ chính San trong Bò Sữa Bay.

Cô nàng là nàng thơ nổi tiếng, visual từng được Trấn Thành khen nức nở.

Trước Ngọc Xuân, hai nàng thơ quen thuộc của màn ảnh Việt là Trúc Anh và Đỗ Khánh Vân cũng từng khiến công chúng chú ý với hành trình thay đổi vóc dáng. Nếu Trúc Anh có màn giảm cân ngoạn mục sau thời điểm cân nặng chạm ngưỡng 85kg, thì Khánh Vân lại trải qua nhiều lần tăng - giảm cân, thậm chí có lúc rơi vào tình trạng quá gầy.

Trúc Anh

Trúc Anh từng được yêu mến qua vai Hà Lan trong bộ phim của đạo diễn Victor Vũ. Tuy nhiên, từ khoảng năm 2022, ngoại hình của cô bắt đầu thay đổi. Trúc Anh từng cho biết mình tăng khoảng 8kg do gặp các vấn đề về xương khớp, phải sử dụng thuốc điều trị. Sau đó, những khó khăn về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, trong đó có rối loạn cảm xúc và trầm cảm mức độ trung bình, tiếp tục ảnh hưởng đến cân nặng cũng như sinh hoạt của cô.

Đỉnh điểm vào đầu năm 2025, cân nặng của Trúc Anh chạm mốc khoảng 85 kg. Sự thay đổi ngoại hình khiến cô nhận về không ít bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Có thời điểm, cô thừa nhận bản thân không muốn nhìn mình trong gương và gặp nhiều khó khăn khi đối diện với diện mạo mới.

Cân nặng của Trúc Anh có lúc chạm mốc 80kg, tuy tăng cân nhưng vẫn đẹp bất chấp.

Ngoại hình của Trúc Anh khi chưa tăng cân.

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục để những áp lực ngoại hình chi phối, Trúc Anh quyết định nghiêm túc cải thiện sức khỏe. Ngày 6/3/2025, cô bắt đầu hành trình điều chỉnh cân nặng với chế độ ăn uống và tập luyện phù hợp. Trúc Anh kết hợp gym, boxing, cardio, các bài tập sức mạnh và điều chỉnh thực đơn theo hướng cân bằng hơn. Quá trình này có sự đồng hành của huấn luyện viên, đội ngũ hỗ trợ và các chuyên gia sức khỏe.

Sau hơn một năm kiên trì, Trúc Anh đã giảm khoảng 25kg, từ 85kg xuống còn gần 60 kg. Thành quả này được cô chia sẻ công khai vào tháng 7/2026, nhận về nhiều lời chúc mừng từ khán giả. Không chỉ vóc dáng trở nên gọn gàng, gương mặt cũng thanh thoát hơn, thần thái tươi tắn và tự tin hơn trước.

Trúc Anh công khai quá trình giảm cân.

Sắc vóc hiện tại của cô nàng.

Đến tháng 11/2026, Trúc Anh tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại các hoạt động giải trí, trong đó có buổi ra mắt phim Bò Sữa Bay. Cô cũng đang chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với Đặc Công Rừng Sác, đánh dấu bước tiếp theo sau quãng thời gian dài ít hoạt động nghệ thuật. Từ một cô gái từng tự ti vì cân nặng, Trúc Anh hiện đã tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng, thường xuyên lựa chọn những trang phục tôn vóc dáng.

Khánh Vân

Trong khi Ngọc Xuân và Trúc Anh đều có những cột mốc giảm cân đáng chú ý thì Đỗ Khánh Vân lại là trường hợp có hành trình tăng - giảm cân nhiều biến động. Khánh Vân nổi tiếng với vai Trà Long trong Mắt Biếc, sinh năm 1995 từng sở hữu vẻ ngoài nhỏ nhắn, ngọt ngào cùng nụ cười rạng rỡ và má lúm đồng tiền đặc trưng.

Nàng thơ Mắt Biếc Khánh Vân.

Sau khi tham gia Sao Nhập Ngũ năm 2020, Khánh Vân từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Cô chia sẻ bản thân rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, bỏ ăn, bỏ ngủ và sụt khoảng 8kg trong thời gian ngắn.

Vài năm sau, cân nặng của người đẹp lại thay đổi theo chiều hướng ngược lại. Do ăn uống mất kiểm soát, có thời điểm cô chạm mốc 53-54 kg dù chỉ cao 1,56m. Những bình luận tiêu cực về ngoại hình cũng khiến Khánh Vân thêm áp lực, thường xuyên lựa chọn trang phục rộng để che vóc dáng.

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Năm 2024, Khánh Vân công khai hành trình giảm hơn 10 kg, có thời điểm xuống khoảng 41 kg. Để đạt được kết quả này, cô từng thử nhiều cách ăn kiêng, tập luyện khác nhau. Sau những lần giảm cân không thành công vì nhịn ăn và bỏ bữa, nữ diễn viên chuyển sang điều chỉnh khẩu phần, kết hợp nhiều bộ môn như Muay Thái, võ gậy, cầu lông, vũ đạo và các bài tập nhẹ nhàng.

Sau đó, Khánh Vân cho biết mình duy trì cân nặng ở mức 46-47kg. Hiện tại, thay vì tiếp tục ép cân bằng chế độ ăn uống khắt khe, cô lựa chọn Pilates và Pickleball để duy trì vận động.

Khánh Vân chăm chỉ tập luyện để về dáng.