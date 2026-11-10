Lấy vợ đẹp kém 24 tuổi, chàng rể U55 bằng tuổi bố mẹ vợ, kể chuyện “dở khóc dở cười” mỗi khi có cỗ bàn

Anh Phương bằng tuổi ba mẹ vợ, trong khi con gái lớn của anh cũng trạc tuổi chị Tươi.

Con rể hồi hộp khi gặp ba vợ bằng tuổi

Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, anh Trần Minh Phương (sinh năm 1974) nên duyên với chị Huỳnh Thị Tươi (28 tuổi), cùng quê An Giang (tỉnh Kiên Giang cũ). Chị Tươi cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân chưa trọn vẹn.

Cơ duyên đến khi vào năm 2022, một lần chị Tươi mua hàng tại tiệm quần áo của gia đình anh Phương. Cả hai cảm mến nhau, xin số điện thoại liên lạc. Sự hiền lành, chân chất, dễ mến là điều mà anh Phương, chị Tươi đều cảm nhận được ở đối phương. Sau thời gian tìm hiểu, họ chính thức nên duyên vợ chồng.

Anh Phương bằng tuổi bố mẹ vợ của chị Tươi. Trong khi con gái lớn của anh cũng trạc tuổi bà xã. “Lần mà tôi về ra mắt nhà vợ là gần Tết. Từ TP.HCM về quê cũng đi xe mất mấy tiếng. Trên đường về, suốt quãng đường tôi rất lo, không biết ba mẹ vợ có chấp nhận mình không? Khi đến cửa nhà vợ, tim tôi đập nhanh. Tôi chào ba vợ là bác. Thấy ba vợ niềm nở ra đón, tôi rất phấn khởi", anh Phương nhớ lại.

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Anh Phương bằng tuổi bố mẹ vợ.

Trước khi dẫn bạn trai về ra mắt, chị Tươi cũng đã nói chuyện với ba mẹ. Ông Huỳnh Văn Cảnh (bố của chị Tươi, kinh doanh cà phê ở An Giang) khi đó cũng rất ngại, bỡ ngỡ, không biết phải xưng hô với con rể tương lai như thế nào. Tuy nhiên khi tiếp xúc, ông bà nhận thấy anh Phương là người rất hiền lành, lễ phép.

Biết chuyện của tình cảm của chị Tươi, họ hàng, bà con lối xóm cũng hỏi han nhiều. Khi đó, ông Cảnh chỉ đáp: “Con mình hợp duyên thì cha mẹ xuôi theo thôi”.

Ba vợ nhận xét con rể "không có điểm nào chê"

Sau khi kết hôn, vợ chồng anh Phương có một thời gian khởi nghiệp ở quê nhà. Sống gần nhà ba mẹ vợ nên anh Phương thường xuyên chạy tới thăm nom, có gì ngon cũng mang biếu ông bà. Tình cảm, sự quan tâm nhẹ nhàng của anh Phương dần chiếm trọn tình cảm của ba mẹ vợ. Anh cũng rất được lòng họ hàng, bà con lối xóm. Với họ hàng bên vợ, dù lớn tuổi song anh vẫn xưng hô với mọi người đúng vai vế.

Vợ chồng chị Tươi có 1 con chung hiện hơn 1 tuổi.

Ba mẹ vợ rất yêu quý chàng rể hiền lành, dễ mến.

Thấy các con chưa có nhiều vốn, bố mẹ chị Tươi đã cho vay mượn một khoản tiền. Tuy nhiên, việc làm ăn không thành công nên đến hiện tại, cả 2 vẫn chưa trả được cho ba mẹ. Vợ chồng ông Cảnh cũng không tính toán, coi như cho các con.

Vấn đề chênh lệch tuổi tác của anh Phương và chị Tươi cũng làm nảy sinh nhiều câu chuyện “dở khóc dở cười”. Ông Cảnh chia sẻ, thời điểm sang nhà sui gia nói chuyện người lớn, vì ngại nên ông đã phải nói tăng tuổi của mình lên một chút.

Hàng ngày, ba vợ và con rể ăn cơm bình thường thì có thể ngồi chung. Còn mỗi khi có cỗ bàn là 2 ba con ngồi riêng vì sợ nhậu vào nhỡ say xỉn lại quên mất vai vế.

Ba mẹ vợ rất yêu quý chàng rể hiền lành, dễ mến.

Sau gần 4 năm trở thành người một nhà, ba vợ và con rể rất hợp tính nhau. Có chuyện gì là ông Cảnh lại gọi con rể đến tâm sự rất vui vẻ. Trong mắt ông Cảnh, anh Phương “không có điểm gì để chê”. Còn với chàng rể U55, anh rất vui vì có ba mẹ vợ dễ mến, yêu thương con cái.

Giờ đây, vợ chồng anh Phương đã quay trở lại TP.HCM để khởi nghiệp lại từ đầu. May mắn, hiện công việc cũng khá thuận lợi. Cả hai vợ chồng vẫn áy náy về việc mượn tiền của ba mẹ nhưng chưa trả lại được nên luôn tự nhủ sẽ cố gắng làm việc, phát triển công việc để sau này có thể gửi lại tiền cho ba mẹ và chăm lo cho ba mẹ nhiều hơn.

Anh Phương cũng gửi lời cảm ơn ba mẹ vợ vì đã cho anh một người vợ hiền lành và luôn yêu thương, quan tâm chồng.

Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu, Ảnh: FBNV